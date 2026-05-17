Филипп Тарасов: «Изменения в правилах ISU приведут к тому, что парное катание не будет традиционным парным катанием»

Тарасов: изменения в правилах ведут к тому, что парное катание не будет парным.

Тренер спортивных пар Филипп Тарасов высказался об изменении правил в фигурном катании.

– Ты наверняка знакомился с изменениями в правилах ISU, особенно в парном катании. Что думаешь по этому поводу?

– Ну, во-первых, все равно будем ждать итогового решения, 9 июня собирается конгресс. Еще непонятно, может быть, вообще ничего не будет. Но если будет – мы, в принципе, уже программы ставим именно под эти правила.

Но я думаю, конечно, что это все идет от парного катания. Яркий пример – убрали параллельное вращение. Ну как? Вы что? Парное катание без параллельного вращения, по которому скатанность пары смотрится?

– Высокой поддержки нет третьей, тоже странно.

– Это у мастеров, да. Может быть, из-за того, что первые пары чемпионата мира делают это, а остальные это делают очень страшно, опасно и несмотрибельно. И они, может быть, облегчают таким образом...

– А как думаешь, для чего все это делается? Просто для того, чтобы облегчить жизнь тем спортсменам, которые не так хорошо владеют элементами?

– Вполне можно и так сказать. Мне кажется, один из вариантов.

– И к чему это приведет?

– К тому, что парное катание не будет парным катанием. Традиционным нашим парным катанием.

– И как крутиться, что делать? Продолжать гнуть свою линию или подстраиваться под обстоятельства?

– Ну, если бы у меня была возможность – я бы, наверное, гнул свою линию, я бы продолжал, – сказал Тарасов в интервью Okko.

