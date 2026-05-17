Филипп Тарасов: «Изменения в правилах ISU приведут к тому, что парное катание не будет традиционным парным катанием»

– Ты наверняка знакомился с изменениями в правилах ISU, особенно в парном катании. Что думаешь по этому поводу?

– Ну, во-первых, все равно будем ждать итогового решения, 9 июня собирается конгресс. Еще непонятно, может быть, вообще ничего не будет. Но если будет – мы, в принципе, уже программы ставим именно под эти правила. 

Но я думаю, конечно, что это все идет от парного катания. Яркий пример – убрали параллельное вращение. Ну как? Вы что? Парное катание без параллельного вращения, по которому скатанность пары смотрится?

– Высокой поддержки нет третьей, тоже странно. 

– Это у мастеров, да. Может быть, из-за того, что первые пары чемпионата мира делают это, а остальные это делают очень страшно, опасно и несмотрибельно. И они, может быть, облегчают таким образом... 

– А как думаешь, для чего все это делается? Просто для того, чтобы облегчить жизнь тем спортсменам, которые не так хорошо владеют элементами?

– Вполне можно и так сказать. Мне кажется, один из вариантов. 

– И к чему это приведет?

– К тому, что парное катание не будет парным катанием. Традиционным нашим парным катанием. 

– И как крутиться, что делать? Продолжать гнуть свою линию или подстраиваться под обстоятельства? 

– Ну, если бы у меня была возможность – я бы, наверное, гнул свою линию, я бы продолжал, – сказал Тарасов в интервью Okko. 

То, что убрали параллельное вращение и одну поддержку, ну очень важные и спортивные элементы, это ваще дурдом.
Абсолютный. Всё чего-то под кого-то подгоняют. На соревнованиях должны выступать сильнейшие, пусть хоть все они будут из одной страны. Но придумали квоты, и в итоге, люди ждут последнюю разминку.
Из одной страны-тоже неинтересно,на это есть национальные соревнования. Просто в Спорте нужно равняться на сильнейших и дотягиваться до их уровня,по-моему,а не скатываться до уровня середнячков.
Парное катание и так в отсутствие россиян превратилось в фарс. Везут собственно те же «русские»: Володин да Метелкина-Берулава. Там уже соревноваться некому, на бэшках двойные прыжочки если вообще кто то заявляется. Истребили вид.
Этими изменениями ISU по сути расписалось в том что дисциплина мертва, и чтобы сохранить ей жизнь ее пришлось упростить до смешного. И это ведь может быть еще не всё. Там были и разговоры чтобы прыжок убрать. выброс убрать, тодес убрать. Еще больше сделав из него политическое зрелище где можно ставить кому угодно что угодно
Комментарий скрыт
Упрощение в ФК и в парном катании в частности усредняет индивидуальность сильнейших. " Вот говорят, что хуже дурака -- только дурак с инициативой... Но я вам так скажу : ещё страшнее дурак с возможностью её реализации." (с)
Абсолютно согласна,ни к чему хорошему это не ведет. Спорт должен оставаться Спортом-идти вперед...Параллельное вращение не только про спорт ,но и про мастерство и красоту катания,если оно сделано качественно.
Конечно, не нравятся упрощения, вообще никакие. Одни стараются, чтобы в спорте был прогресс, усложняются, придумывают что-то новое и т.д. А другие просто обнуляют их старания. Ну какое парное катание без параллельного вращения, без сложных каскадов, без высоких поддержек. Все элементы, которые сформировались за долгие годы должны только усовершенствоваться, а не удаляться из программ с целью облегчения. На что в итоге смотреть то будут зрители.
Это всё равно, что сравнивать с развитием ребёнка, который сначала кубики собирает, потом на пазлы переходит, а его обратно на кубики сажают.
Ну да, примерно так. Шли шли вперёд и решили вернуться. С какой-то стати. Какие-то непонятные люди указывают всем что делать, придумывают свои правила, которые тянут спорт назад.
Из-за большого числа слабых пар на мировом уровне ISU сильно упрощает этот вид фигурного катания, что ведёт к неминуемому регрессу, - скоро увидим парный балет какой-то...
Хотелось бы узнать, что они добавят? А то ведь если тодько урезать, кому будут интересны куцые программы. Лучшие пары мира вывели этот вид на высший уровень. Ради чего?
Самое забавное что разрыв в очках между топ парами и не очень еще более увеличится, но для этого наверное вводят больше бэшек и поднимают там призовые. Но думаю после того как например Берулавы полутают призовые со всех возможных бэшек(а они это могут, вспомним два сезона катания и по взрослым и по юниорам), то придется делать обратное ограничение по бесту, у кого бест выше 160, будут не допускаться на некоторые турниры)
Пападакис с подругой в парное не пробовали еще? И будет вам традиционное. И продвинут ведь.
