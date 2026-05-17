Тарасов об уходе Мухортовой и Евгеньева из штаба Тутберидзе: «Ребята хотели, чтобы к ним более лояльно относились. А я требовал работы»

Тарасов об уходе Мухортовой и Евгеньева: требовал, чтобы они работали больше.

Тренер Филипп Тарасов рассказал, почему пара Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев прекратила сотрудничество с ним и покинула штаб Этери Тутберидзе .

В июне 2025 года Мухортова и Евгеньев вместе с тренером Алексеем Тихоновым перешли в академию Татьяны Навки. С Тарасовым они работали пять лет, до штаба Тутберидзе – в команде Нины Мозер.

– Важным временным отрезком твоей работы было сотрудничество с Настей Мухортовой и Димой Евгеньевым. Как оно вообще складывалось, расскажи об этом? Уже когда вы сюда перешли [к Тутберидзе].

– Да работали по обычной схеме, плюс прыжки – с Этери Георгиевной. Травмы были у Насти, очень мешало с подготовкой. Получилось все-таки доехать до этапов, до [чемпионата] России. Какие они там стали – шестые вроде, в основу попали.

– А травмы с чем были связаны?

– Нога у нее, спина. Даже до финала не доехали по этим причинам. Ну и все, потом начал помогать Алексей Тихонов. И они как-то начали с ним.

– Но это как-то очень странно. Пришли вы втроем, а потом вдруг ни с того ни с сего начал помогать Алексей Тихонов.

– Ну почему, когда мы пришли, он тоже был. Приходил, помогал чем-то ребятам. Видимо, им комфортнее с ним было.

– А как думаешь, по какой причине ребята приняли решение уйти вслед за ним, а не остаться с тобой – главным тренером, наставником?

– Я думаю, они хотели, чтобы к ним более лояльно относились. А я требовал.

– Чего требовал?

– Работы.

– Не работали?

– Хотелось большего.

– В каком плане?

– Во всем. Вообще работы, количества тренировок. Я же говорю, она [Мухортова] все время: нога, спина, что-то еще. Диме надо работать, накатывать программы. Ему надо было тренироваться, а она, грубо говоря, меньше тренировалась.

Но у нее, конечно, очень классный есть навык – она умеет собираться, плюс старт. Но все-таки в паре работа должна быть одновременно.

– Тебе обидно, что ребята ушли от тебя?

– Сначала, конечно, была какая-то обида. Все-таки пять лет с ними отработали. А потом... У них свой путь, у нас свой. Так сложилось. Это жизнь, так бывает, – сказал Тарасов в интервью Okko.