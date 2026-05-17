Тарасов об уходе Мухортовой и Евгеньева из штаба Тутберидзе: «Ребята хотели, чтобы к ним более лояльно относились. А я требовал работы»
Тренер Филипп Тарасов рассказал, почему пара Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев прекратила сотрудничество с ним и покинула штаб Этери Тутберидзе.
В июне 2025 года Мухортова и Евгеньев вместе с тренером Алексеем Тихоновым перешли в академию Татьяны Навки. С Тарасовым они работали пять лет, до штаба Тутберидзе – в команде Нины Мозер.
– Важным временным отрезком твоей работы было сотрудничество с Настей Мухортовой и Димой Евгеньевым. Как оно вообще складывалось, расскажи об этом? Уже когда вы сюда перешли [к Тутберидзе].
– Да работали по обычной схеме, плюс прыжки – с Этери Георгиевной. Травмы были у Насти, очень мешало с подготовкой. Получилось все-таки доехать до этапов, до [чемпионата] России. Какие они там стали – шестые вроде, в основу попали.
– А травмы с чем были связаны?
– Нога у нее, спина. Даже до финала не доехали по этим причинам. Ну и все, потом начал помогать Алексей Тихонов. И они как-то начали с ним.
– Но это как-то очень странно. Пришли вы втроем, а потом вдруг ни с того ни с сего начал помогать Алексей Тихонов.
– Ну почему, когда мы пришли, он тоже был. Приходил, помогал чем-то ребятам. Видимо, им комфортнее с ним было.
– А как думаешь, по какой причине ребята приняли решение уйти вслед за ним, а не остаться с тобой – главным тренером, наставником?
– Я думаю, они хотели, чтобы к ним более лояльно относились. А я требовал.
– Чего требовал?
– Работы.
– Не работали?
– Хотелось большего.
– В каком плане?
– Во всем. Вообще работы, количества тренировок. Я же говорю, она [Мухортова] все время: нога, спина, что-то еще. Диме надо работать, накатывать программы. Ему надо было тренироваться, а она, грубо говоря, меньше тренировалась.
Но у нее, конечно, очень классный есть навык – она умеет собираться, плюс старт. Но все-таки в паре работа должна быть одновременно.
– Тебе обидно, что ребята ушли от тебя?
– Сначала, конечно, была какая-то обида. Все-таки пять лет с ними отработали. А потом... У них свой путь, у нас свой. Так сложилось. Это жизнь, так бывает, – сказал Тарасов в интервью Okko.
Недостаточно тренируешься,--от этого должным образом не формируется мышечный корсет, чтобы держать спину, суставы. И при нагрузке начинают происходить травмы.
Тренеру, я думаю, на месте лучше видно, как оно там было, он ребят знает уже не первый год...
Достойный ученик своей начальницы.
Стоит поменять однажды место работы, так тебе это через СМИ будут припоминать ещё до гроба.. И даже после.
Плюс, как показал жизненный опыт, многие люди все перекручивают, распространяются ложь, клевету, искажают, преподносят не так как есть на самом деле.
А тут ещё все и публично.
Просто жуть.