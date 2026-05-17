  • Тарасов об уходе Мухортовой и Евгеньева из штаба Тутберидзе: «Ребята хотели, чтобы к ним более лояльно относились. А я требовал работы»
Тренер Филипп Тарасов рассказал, почему пара Анастасия МухортоваДмитрий Евгеньев прекратила сотрудничество с ним и покинула штаб Этери Тутберидзе.

В июне 2025 года Мухортова и Евгеньев вместе с тренером Алексеем Тихоновым перешли в академию Татьяны Навки. С Тарасовым они работали пять лет, до штаба Тутберидзе – в команде Нины Мозер. 

– Важным временным отрезком твоей работы было сотрудничество с Настей Мухортовой и Димой Евгеньевым. Как оно вообще складывалось, расскажи об этом? Уже когда вы сюда перешли [к Тутберидзе]. 

– Да работали по обычной схеме, плюс прыжки – с Этери Георгиевной. Травмы были у Насти, очень мешало с подготовкой. Получилось все-таки доехать до этапов, до [чемпионата] России. Какие они там стали – шестые вроде, в основу попали. 

– А травмы с чем были связаны?

– Нога у нее, спина. Даже до финала не доехали по этим причинам. Ну и все, потом начал помогать Алексей Тихонов. И они как-то начали с ним. 

– Но это как-то очень странно. Пришли вы втроем, а потом вдруг ни с того ни с сего начал помогать Алексей Тихонов.

– Ну почему, когда мы пришли, он тоже был. Приходил, помогал чем-то ребятам. Видимо, им комфортнее с ним было. 

– А как думаешь, по какой причине ребята приняли решение уйти вслед за ним, а не остаться с тобой – главным тренером, наставником?

– Я думаю, они хотели, чтобы к ним более лояльно относились. А я требовал. 

– Чего требовал?

– Работы.

– Не работали?

– Хотелось большего. 

– В каком плане?

– Во всем. Вообще работы, количества тренировок. Я же говорю, она [Мухортова] все время: нога, спина, что-то еще. Диме надо работать, накатывать программы. Ему надо было тренироваться, а она, грубо говоря, меньше тренировалась.

Но у нее, конечно, очень классный есть навык – она умеет собираться, плюс старт. Но все-таки в паре работа должна быть одновременно. 

– Тебе обидно, что ребята ушли от тебя?

– Сначала, конечно, была какая-то обида. Все-таки пять лет с ними отработали. А потом... У них свой путь, у нас свой. Так сложилось. Это жизнь, так бывает, – сказал Тарасов в интервью Okko. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Ну подумаешь то спина, то нога - тренер ведь требует. Странные претензии, если травмы реальные. Потом недолеченные травмы становятся хроническими.
ОтветKaterina Sunny
Единомышленник Тутберидзе чиотс него взять посмотрим сколько и как его пары выйдут во взрослые и выйдут ли с таким подходом
А я считаю, он просто обрисовал ситуацию и ответил на вопрос, почему работа не сложилась и он расстался с парой. На самом деле вполне понятный подход с т. зрения тренера, а у них было своё другое видение ситуации. Какие-то претензии здесь к Тарасову, как мне кажется, здесь не очень уместны. Он тренер, и хочет, чтобы его пара работала. Они не могли тренироваться так интенсивно, как он хотел, ушли, где им было комфортнее. Вполне понятная ситуация.
Из слов Тарасова получается ведь, что из-за травм Настя в полную силу не могла тренироваться, а не из-за лени. Странная претензия
Это с какой стороны посмотреть!
Недостаточно тренируешься,--от этого должным образом не формируется мышечный корсет, чтобы держать спину, суставы. И при нагрузке начинают происходить травмы.
Тренеру, я думаю, на месте лучше видно, как оно там было, он ребят знает уже не первый год...
ну, Алёне тоже постоянно говорили, что "симулирует".
Достойный ученик своей начальницы.
Ну звучит все это, мягко сказать, странно - у человека травма и она, такая сякая, не так интенсивно тренируется... "Спина там, нога..."🤦‍♀️ Ну такое себе от тренера, вот честно. Плюс вчера у Насти был День рождения, надо было это интервью обязательно в этот день выкладывать? Ребятам здоровья и удачи в следующем сезоне! Мне нравился их ван Гог в этом сезоне, кто бы что не говорил.
Нет,надо превозмогать и тренироваться.И еще одну сухую корку в день грызть,если поправилась.
Странные претензии тренера - у человека травмы. Ей теперь застрелиться, что ли? Ну и еще момент — часто в травмах как раз тренер и виноват, перегрузил где-то, не дал отдохнуть, пропустил проблему - а она усугубилась и пр. Получается, правильно, что ушли. И партнер поддержал, молодец.
Амбициозный и компетентный тренер, подготовивший со своим ТШ шесть из восьми пар в финале Гран-при России. Удачи в следующем сезоне и допуска к международным стартам!
Может, ребятам и комфортнее работать с Тихоновым, но особых результатов пока не видно. Как не было чистых прокатов, так и нет.
а у кого они есть? Чистые прокаты.
у БК чистые были?)
Ну, честно говоря, пока их команде с Тихоновым похвастаться нечем - ни программ запоминающихся ( ах, какой хрустальный "Шопен" был в позапрошлом сезоне), ни мест на пьедестале. Посмотрим, что получится в наступающем. Эстетически им, конечно, сложно конкурировать с рослыми статными парами. Значит, будут "свою изюминку" обыгрывать.
Так Шопена им Тихонов и поставил 😄
Прямо скажем, Петрова-Тихонов и сами еще те косячники были.
Снова толстых, ленивых симулянтов подвезли - по штабной методике
Помним : "Какая-то трещина на пальчике", "Кто тебе разрешил надеть гипс" , "Могла бы кататься с гипсом".
У Буяновой как миленькая с гипсом каталась
У Волкова трещинка в ноге вообще не перелом
Как бы я не хотела быть публичным человеком.
Стоит поменять однажды место работы, так тебе это через СМИ будут припоминать ещё до гроба.. И даже после.
Плюс, как показал жизненный опыт, многие люди все перекручивают, распространяются ложь, клевету, искажают, преподносят не так как есть на самом деле.
А тут ещё все и публично.
Просто жуть.
