Ришо об отстранении россиян: «Когда сильные атлеты отсутствуют на соревнованиях, это неизбежно ощущается. Именно конкуренция подталкивает всех вперед»
Французский хореограф Бенуа Ришо высказался об отстранении российских фигуристов от соревнований.
«Российское фигурное катание всегда оказывало огромное влияние на развитие этого вида спорта. За многие годы Россия дала миру множество невероятных фигуристов, тренеров, хореографов и стилей, которые вдохновляли целые поколения по всему миру.
С чисто спортивной и художественной точки зрения, когда сильные атлеты отсутствуют на соревнованиях, это неизбежно ощущается, потому что именно конкуренция высокого уровня подталкивает всех вперед — и в творческом, и в техническом плане.
Я считаю, что фигурное катание только выигрывает, когда во всем мире сохраняется очень высокий уровень мастерства, а множество различных школ, стилей и ярких личностей вносят свой вклад в эволюцию этого вида спорта», – сказал Ришо, который поставил программы на следующий сезон нескольким российским фигуристам.
На любом международном старте слышна русская речь, а вот примеров, чтобы вот так «саккуратничали» даже этнически русские специалисты как то не припоминается. Может вы можете привести примеры более откровенных публичных высказываний от зарубежных специалистов или тренеров?
Даже вон Михаил Шайдоров. Казалось бы, всё равно ведь у российского тренера готовился и на территории России значительное время....Но в интервью побоялся Россию упомянуть в числе крупнейших ФК-держав. У него там помимо США и Японии кого только нет: и Италия, и Китай, но только не Россия.
На этом фоне слова Ришо о большом вкладе России в мировое ФК приобретают особую ценность. Казалось бы - ну это же очевидно. Но в текущей ситуации публичная констатация этой очевидности уже достойна уважения.
Популярность и мода на постановщиков приходит и уходит. Но моё уважение к Бенуа Ришо теперь останется навсегда. Достойный человек