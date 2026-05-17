  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Ришо об отстранении россиян: «Когда сильные атлеты отсутствуют на соревнованиях, это неизбежно ощущается. Именно конкуренция подталкивает всех вперед»
0

Ришо об отстранении россиян: «Когда сильные атлеты отсутствуют на соревнованиях, это неизбежно ощущается. Именно конкуренция подталкивает всех вперед»

Ришо об отстранении россиян: отсутствие сильных атлетов на турнирах ощущается.

Французский хореограф Бенуа Ришо высказался об отстранении российских фигуристов от соревнований. 

«Российское фигурное катание всегда оказывало огромное влияние на развитие этого вида спорта. За многие годы Россия дала миру множество невероятных фигуристов, тренеров, хореографов и стилей, которые вдохновляли целые поколения по всему миру.

С чисто спортивной и художественной точки зрения, когда сильные атлеты отсутствуют на соревнованиях, это неизбежно ощущается, потому что именно конкуренция высокого уровня подталкивает всех вперед — и в творческом, и в техническом плане.

Я считаю, что фигурное катание только выигрывает, когда во всем мире сохраняется очень высокий уровень мастерства, а множество различных школ, стилей и ярких личностей вносят свой вклад в эволюцию этого вида спорта», – сказал Ришо, который поставил программы на следующий сезон нескольким российским фигуристам.  

Трусова и Валиева работают с самым модным хореографом мира. В чем секрет Ришо?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ФФККР
logoсборная России
отстранение и возвращение России
Бенуа Ришо

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Конечно саккуратничал Ришо...но достаточно всё грамотно сказано. Приехал, поработал, всех похвалил, получил деньги и удовольствие, немного погрустил что эволюция спорта пошла не по тому привычному сценарию...В общем молодец.
ОтветТайга86
Конечно саккуратничал Ришо...но достаточно всё грамотно сказано. Приехал, поработал, всех похвалил, получил деньги и удовольствие, немного погрустил что эволюция спорта пошла не по тому привычному сценарию...В общем молодец.
По мне так все сказано совершенно определенно. Причем в официальном интервью представителю ФФКР.
На любом международном старте слышна русская речь, а вот примеров, чтобы вот так «саккуратничали» даже этнически русские специалисты как то не припоминается. Может вы можете привести примеры более откровенных публичных высказываний от зарубежных специалистов или тренеров?
ОтветПоговорим
По мне так все сказано совершенно определенно. Причем в официальном интервью представителю ФФКР. На любом международном старте слышна русская речь, а вот примеров, чтобы вот так «саккуратничали» даже этнически русские специалисты как то не припоминается. Может вы можете привести примеры более откровенных публичных высказываний от зарубежных специалистов или тренеров?
Что за наезд?)) Хорошо сказал, аккуратно, со смыслом...Хотя бы так, молодец. Я в общем-то его и похвалила, последнее время редко услышишь что-то подобное, больше метания комочков...
Бенуа сказал вежливо, без резких слов, но абсолютную правду, которую знают и понимают все неравнодушные к отсутствию пятый год сильнейших российских фигуристов на международной соревновательной арене... С каждым годом становится скучнее и скучнее от стагнации в развитии этого спорта, ведущей к неизбежному регрессу... Побольше бы иностранных фк-специалистов высказывались на эту давно наболевшую тему вопиющей несправедливости со стороны ISU...
Побольше бы уважаемых иностранных специалистов так высказывались.
Даже такие высказывания опасны для его карьеры но молодец говорит то что думает....
ОтветНурсултан Хамзаев
Даже такие высказывания опасны для его карьеры но молодец говорит то что думает....
Не думаю что в Европе в фигурке вращается столько денег как в России.
Бенуа - красавчик! Пример того, как публичный человек может использовать свою популярность не только, чтобы лайки в соцсетях собирать и монетизировать моду на свои услуги, но и чтобы нести в публичное пространство адекватную точку зрения свободомыслящего человека. Будем честны, не многие сколько-нибудь популярные люди из зарубежного ФК на это сейчас отваживаются.
Даже вон Михаил Шайдоров. Казалось бы, всё равно ведь у российского тренера готовился и на территории России значительное время....Но в интервью побоялся Россию упомянуть в числе крупнейших ФК-держав. У него там помимо США и Японии кого только нет: и Италия, и Китай, но только не Россия.
На этом фоне слова Ришо о большом вкладе России в мировое ФК приобретают особую ценность. Казалось бы - ну это же очевидно. Но в текущей ситуации публичная констатация этой очевидности уже достойна уважения.
Популярность и мода на постановщиков приходит и уходит. Но моё уважение к Бенуа Ришо теперь останется навсегда. Достойный человек
Всё верно сказал Бенуа, но политика и двойные стандарты сейчас доминируют в спорте, к сожалению.
Как он свободно высказывается и почему ничего не опасается?
Смелый Беня.
Кто бы еще это ИСУ и МОК объяснил...
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Валиева – Ришо: «Надеюсь на дальнейшее сотрудничество»
16 мая, 20:09Фото
Бенуа Ришо: «Программа Кагановской и Некрасова станет новым шагом в их развитии, потому что под музыку, которую мы выбрали, еще никто не катался»
16 мая, 17:14
Бенуа Ришо: «Новая программа Семененко будет на сюжет из фильма, основанного на реальной истории, и Евгений предстанет в образе главного персонажа»
16 мая, 16:44
Рекомендуем
Главные новости
Мария Купцова: «Любой вид спорта можно раскрутить так же, как фигурное катание. Находим целевую аудиторию и начинаем делать для нее классный контент»
сегодня, 13:28
Агент Тутберидзе о шоу «Большие девочки»: «Этери максимально вникает в процесс, она всегда на связи, следит, кто сорвался, кто и как потренировался»
сегодня, 13:15
Академия Плющенко планирует пригласить Бенуа Ришо для постановки программ четырем фигуристам
сегодня, 13:00
Агент Мария Купцова: «Иногда спортсмен говорит, что соцсети ему неинтересны. Но если не будет соцсетей, не будет и спонсоров»
сегодня, 12:43
Агент Загитовой: «У Алины потрясающий магнетизм, она круто работает на аудиторию и всегда попадает в душу. Хуже быть человеком, на которого всем все равно»
сегодня, 12:26
Купцова о сериале «Метод Тутберидзе»: «Нужно было показать людям, как выглядит работа тренера и фигуристов на самом деле. Чтобы диванные критики увидели, какой это тяжелый труд»
сегодня, 12:16
Тарасова о выборах главы ФФККР: «Сихарулидзе – грамотный человек, выбор кандидатуры сделан верно»
сегодня, 11:58
Бенуа Ришо: «Поставили Валиевой короткую – эту музыку в фигурном катании не использовали. Камила в таком стиле пока не каталась»
сегодня, 11:37
Дайнеко о поездке Гуменника в США: «Уверена, что главная цель Петра – стажировка и международный опыт. А не шляпы, фото и отношения»
сегодня, 11:16
Сихарулидзе – единственный кандидат на пост главы ФФККР. Отчетно-выборная конференция пройдет 22 мая
сегодня, 10:28
Ко всем новостям
Последние новости
Маргарита Базылюк: «До сих пор не могу пересмотреть прокат на первенстве России-2025 – не помню, сколько раз упала. Даже свои хорошие прокаты не могу пересмотреть»
12 мая, 14:47
Ирина Роднина: «Не считаю, что Москва грабит регионы. Деньги, которые в нее приходят, потом распределяются по разным направлениям»
9 мая, 11:17
Мама Гуменника: «У Петра были очень сильные способности к математике. Я решила, что нужно сделать акцент на спорте — знания никуда не денутся»
4 мая, 17:36
Медведева будет ведущей балетного гала-концерта в Японии
8 апреля, 09:01
Роднина о том, за какими видами спорта ей интересно следить: «Наверное, ни за какими»
7 апреля, 14:43
Туктамышева выступила на «Русском вызове» с номером на тему токсичных отношений
4 апреля, 16:58Видео
Наталья Бестемьянова: «Было бы очень интересно увидеть соревнование между Россией и США. Это важно для развития наших спортсменов»
1 апреля, 20:48
Леонова о победе Сакамото: «Я плакала, была очень рада за нее. Это действительно прокат жизни»
28 марта, 12:11
Александр Энберт: «Сакамото – великая спортсменка. Вчерашний прокат получился особенным, эмоционально это было очень сильно»
28 марта, 11:09
Александра Трусова: «Не знаю, что меня радует сегодня больше: весеннее солнце или то, как под ним выглядит мое новое окрашивание»
25 марта, 10:49Фото
Рекомендуем