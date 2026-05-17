Ришо об отстранении россиян: «Когда сильные атлеты отсутствуют на соревнованиях, это неизбежно ощущается. Именно конкуренция подталкивает всех вперед»

Ришо об отстранении россиян: отсутствие сильных атлетов на турнирах ощущается.

Французский хореограф Бенуа Ришо высказался об отстранении российских фигуристов от соревнований.

«Российское фигурное катание всегда оказывало огромное влияние на развитие этого вида спорта. За многие годы Россия дала миру множество невероятных фигуристов, тренеров, хореографов и стилей, которые вдохновляли целые поколения по всему миру.

С чисто спортивной и художественной точки зрения, когда сильные атлеты отсутствуют на соревнованиях, это неизбежно ощущается, потому что именно конкуренция высокого уровня подталкивает всех вперед — и в творческом, и в техническом плане.

Я считаю, что фигурное катание только выигрывает, когда во всем мире сохраняется очень высокий уровень мастерства, а множество различных школ, стилей и ярких личностей вносят свой вклад в эволюцию этого вида спорта», – сказал Ришо, который поставил программы на следующий сезон нескольким российским фигуристам.

