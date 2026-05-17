«Всем привет – а точнее, судя по моим усам, buongiorno». Глейхенгауз показал видео из отпуска в Венеции

Глейхенгауз отрастил усы и показал видео из отпуска в Венеции.

Хореограф Даниил Глейхенгауз опубликовал видео из отпуска в Венеции (Италия).

«Друзья, всем привет – а точнее, судя по моим усам, buongiorno. Я наконец-то не на льду, наконец-то я в своем заслуженном отпуске с моей любимой супругой.

Мы в Италии, начали наше путешествие с Венеции. Так что мы здесь пару-тройку дней проведем, я буду делиться своими впечатлениями, контентом. И дальше у нас очень много городов, мы хотим везде попутешествовать.

Я был много раз в Италии, но я всегда был на соревнованиях, и это совершенно другие ощущения. Я практически ничего не видел, кроме дома, ну и пару раз поел вкусную пиццу», – сказал накануне Глейхенгауз в одном из видео для телеграм-канала.

На следующий день хореограф показал видео с водной прогулки.

«Наше путешествие на гондоле было под проливным дождем, и это, конечно, было не самое большое удовольствие. А вот сейчас погода огонь, и просто плавать по этим улочкам – это что-то невероятное», – сказал Глейхенгауз в новом видео.