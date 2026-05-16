Траньков о безопасности во время ЧМ по футболу: «Думаю, все будет в порядке. Сейчас нахожусь в США по личным делам, с негативом не сталкивался»
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков считает, что обстановка в США во время чемпионата мира по футболу будет безопасной.
ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.
«К сожалению, во время чемпионата мира у меня будут дела, и из-за этого я на него не попаду. Так бы с удовольствием сходил на матч. Уже давно приценивался, цена вполне адекватная, не намного больше, чем раньше. Из моих знакомых пойдут только те, кто живет на территории Северной Америки.
Будет ли там безопасно во время проведения турнира? Думаю, должно быть все в порядке. По крайней мере, я сейчас нахожусь в США по личным делам, и никакого напряжения не ощущается. Ни с каким негативом не сталкивался», – сказал Траньков.
деда в СССР тоже наверное ласково называли Лео)
«я сейчас нахожусь в США по личным делам»
Траньков деловой человек.
Теперь понятна причина истерики трени- лишним миллиончик не будет, особенно в штатах. Ничего нового- деньги зарабатываются здесь, а тратятся там. 🤢
Страна в беде
А он