Кагияма о перерыве в карьере: «Хочу сделать за этот год все возможное, чтобы окончить университет»

Кагияма о перерыве в карьере: сделаю все возможное, чтобы закончить учебу.

Японский фигурист Юма Кагияма рассказал, что взял перерыв в карьере из-за учебы в университете.

В апреле Кагияма объявил, что пропустит следующий сезон. 23-летний спортсмен является четырехкратным серебряным призером Олимпийских игр и четырехкратным серебряным призером чемпионатов мира.

«Последние несколько лет я не мог посещать занятия в университете. Хочу сделать все возможное, чтобы закончить учебу за этот год. Я буду и дальше усердно заниматься как учебой, так и спортом», – сказал фигурист.