Кагияма о перерыве в карьере: «Хочу сделать за этот год все возможное, чтобы окончить университет»
Кагияма о перерыве в карьере: сделаю все возможное, чтобы закончить учебу.
Японский фигурист Юма Кагияма рассказал, что взял перерыв в карьере из-за учебы в университете.
В апреле Кагияма объявил, что пропустит следующий сезон. 23-летний спортсмен является четырехкратным серебряным призером Олимпийских игр и четырехкратным серебряным призером чемпионатов мира.
«Последние несколько лет я не мог посещать занятия в университете. Хочу сделать все возможное, чтобы закончить учебу за этот год. Я буду и дальше усердно заниматься как учебой, так и спортом», – сказал фигурист.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Nikkan Sports
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Юме успешного завершения учёбы в университете и удачного возвращения в спорт!
Давай в Россию, здесь можно несколько высших получить без отрыва от производства - соревнований, шоу, работы на ТВ🤣
Если несколько лет не учился, вряд ли возможно закончить всё за один год
Если в этом же году он сделает перерыв одновременно с Малининым и потеряет возможность стать ЧМ, то думаю потом будет жалеть
Очень хорошо, что Юма намерен заниматься учебой, а не только спортом. Пусть все сложится успешно в этом году, и обязательно ждем в спорте с новыми силами в сезоне 27/28!
Успехов Юме и реализации всех задуманных планов! Я буду его очень сильно ждать!
Юме удачи в обучении и спорте!
Учеба в университете требует должного внимания и отношения. И видно Юма пришёл к этому, сделав годичный перерыв в спортивной карьере.
А на какую профессию он учится, кто знает?
А на какую профессию он учится, кто знает?
он учится в Университете Чукё (Chukyo University) в Нагое на факультете здравоохранения и спортивных наук, специализируется на исследованиях в области соревновательных видов спорта.
он учится в Университете Чукё (Chukyo University) в Нагое на факультете здравоохранения и спортивных наук, специализируется на исследованиях в области соревновательных видов спорта.
Спасибо. Значит местный "лесгафт". Значит будет тренером или спортивным функционером. Ну неплохо.
Очень хочется его еще увидеть на соревнованиях в хорошей форме. Интересный фигурист. Может, именно поэтому и взял год перерыва от соревнований, чтобы закончить учебу. Но, конечно, вернуться через год, да еще показывая свою лучшую форму, да еще став старше, это будет уже квестом...
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем