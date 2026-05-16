Кагияма о перерыве в карьере: «Хочу сделать за этот год все возможное, чтобы окончить университет»

Японский фигурист Юма Кагияма рассказал, что взял перерыв в карьере из-за учебы в университете. 

В апреле Кагияма объявил, что пропустит следующий сезон. 23-летний спортсмен является четырехкратным серебряным призером Олимпийских игр и четырехкратным серебряным призером чемпионатов мира.  

«Последние несколько лет я не мог посещать занятия в университете. Хочу сделать все возможное, чтобы закончить учебу за этот год. Я буду и дальше усердно заниматься как учебой, так и спортом», – сказал фигурист. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Nikkan Sports
Юме успешного завершения учёбы в университете и удачного возвращения в спорт!
Давай в Россию, здесь можно несколько высших получить без отрыва от производства - соревнований, шоу, работы на ТВ🤣
Если несколько лет не учился, вряд ли возможно закончить всё за один год
Если в этом же году он сделает перерыв одновременно с Малининым и потеряет возможность стать ЧМ, то думаю потом будет жалеть
Очень хорошо, что Юма намерен заниматься учебой, а не только спортом. Пусть все сложится успешно в этом году, и обязательно ждем в спорте с новыми силами в сезоне 27/28!
Успехов Юме и реализации всех задуманных планов! Я буду его очень сильно ждать!
Юме удачи в обучении и спорте!
Учеба в университете требует должного внимания и отношения. И видно Юма пришёл к этому, сделав годичный перерыв в спортивной карьере.
А на какую профессию он учится, кто знает?
Ответ Оксана Новикова_1116830552
он учится в Университете Чукё (Chukyo University) в Нагое на факультете здравоохранения и спортивных наук, специализируется на исследованиях в области соревновательных видов спорта.
Ответ Wayfaring Stranger
Спасибо. Значит местный "лесгафт". Значит будет тренером или спортивным функционером. Ну неплохо.
Очень хочется его еще увидеть на соревнованиях в хорошей форме. Интересный фигурист. Может, именно поэтому и взял год перерыва от соревнований, чтобы закончить учебу. Но, конечно, вернуться через год, да еще показывая свою лучшую форму, да еще став старше, это будет уже квестом...
