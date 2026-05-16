  • Алексей Мишин: «Не согласен с теми, кто говорит, что без нас фигурное катание умерло. Оно не только не умерло, но развивается в очень интересных аспектах»
Алексей Мишин: «Не согласен с теми, кто говорит, что без нас фигурное катание умерло. Оно не только не умерло, но развивается в очень интересных аспектах»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин высказался об отстранении российских фигуристов от международных турниров. 

– Пять лет назад в юбилейном интервью вы увлеченно делились планами на следующий олимпийский цикл, но все это время наш спорт вынужден был решать совсем другие задачи...

– Самое горькое, что я вижу сейчас в отстранении российских спортсменов и российских фигуристов в частности, – это невозможность выступать тем людям, которые должны были бороться за медали чемпионатов мира и Олимпийских игр. Конечно, это очень обидно.

Одно дело, когда ты только готовишься стать великим и впереди у тебя большая часть карьеры, другое, когда спортсмена незаслуженно лишают того, что могло бы стать закономерным итогом его мастерства и профессионализма. Для кого-то эти достижения были смыслом жизни.

Поэтому, конечно же, ничего хорошего в нашем отстранении я не вижу, и не согласен с теми, кто говорит, что без нас фигурное катание умерло. Без нас фигурное катание не только не умерло, но развивается часто в очень интересных аспектах, а изоляция никогда не приводит к хорошим результатам.

Вы знаете, в моей жизни было несколько случаев, когда судьба незаслуженно обижала. Сейчас, по прошествии времени, понимаю: из каждой сложной ситуации надо постараться найти позитивный, конструктивный выход.

И думаю, что наше фигурное катание в этом отношении находится на правильном пути, потому что мы не сидим все эти годы сложа руки, ищем новые формы своего существования и наш вид спорта, находясь в непростой ситуации, развивается разнонаправленно, где-то опережая даже тенденции, которые существуют в мировом фигурном катании, – сказал Мишин. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Мир фигурного катания
Фигурное катание живо благодаря любви населения к красивым видам. Без такого количества зрителей не было бы ни шоу, ни новых видов соревнований, после 4х лет изоляции катались бы полтора спортсмена
Согласна с Профессором- Женя Семененко,Марк,Макар,Дима,может,Миша остался бы,Влад,Глеб,Матвей и др ребята- у них украли у кого 4 года,у кого поменьше на МС,а они их заслуживали эти старты. Жене и Марику на ОИ 2022 было всего 18,Женя стал 8 на ОИ в тяжелейшей ситуации,Марк-ЧЕ и спортсмен,который помогал вытаскивать командник на 1 место-какая карьера могла бы быть у этих двоих и других наших парней...Шикарное поколение парней без МС-катастрофа,по-моему... Если опять допустят одного-это не поможет и будет нечестно.Остается надеяться,что АТС все же как-то договорится и на различных МС,шоу можно будет увидеть разных парней(и др фигуристов)
Ответ Luna02
украли, лол
Говорить, что без нас якобы всё остановится в развитии и затухнет, по меньшей мере наивно...
Оно просто живёт своей жизнью, и продолжит, с нами или без. И умрёт оно только в том случае, если так захотят в большом спорте. Но пока даже намёток таких нет, наоборот, взбодрились некоторые страны, которые раньше и помышлять не могли. Чего тут по-своему не развиваться, когда мотивация попёрла? Печалит то, что имеем мы на сегодняшний момент...процесс обратим, но дальше уже совсем грустно может быть при недопусках. Удачи нашим ребятам, надеюсь дождутся. За других, и их развитие есть кому переживать...
Ответ Тайга86
Тоже так считаю, другим странам интересно наблюдать за победами своих спортсменов, а при выходе русских два из трёх видов задавят сразу же, да и третий (мальчики) на подходе, остаются только танцы которые и так самые несмотрибельнве из всех. Поэтому и не хотят выпускать, даже смена правил ничего не изменит у нас есть на всякий вкус и цвет хотите прыгучих, хотите катучих. У нас есть всë))
Ответ tanya_1111
Это когда-то танцы были самыми не смотрибельными , а сейчас обстановка изменилась и достаточно посмотреть , во время соревнований здесь в новостной ленте какое большое количество болельщиков смотрит и болеет на ГП, ФГП, ЧЕ, ЧМ .
В остальном согласна с Вами, действительно такое количество видов ФК с выходом наших на мировой уровень останется без пьедесталов и болельщикам этих фигуристов , конечно интересно смотреть за своими спортсменами и их продвижением . А наши достаточно сильны , конкуренции такой не хотят естественно , привыкли уже почивать на лаврах !
С нами и без нас ФК на МС живёт своей жизнью, но с нами оно было более интересней.
Профессор как всегда прав.
Сейчас по популярности данный вид спорта, возможно, на самом высоком месте за последние годы, и ни а какой стагнации, которая виделась ранее нет и речи, что лично меня немного удивило. Возможно дело в том числе и потому что повезло с Алисой и Малининым, которые медийно выстрелили так как никто прежде, но будь россияне на стартах, безусловно, интерес был бы ещё выше и это отрицать невозможно
Ответ Ккк_1116498071
Это с Алисой повезло ?!!
Ответ Светлана Воронова
Конечно, с ней. Точнее, с её пиар-агентством. Если бы не она, не было бы вообще никакого интереса к жо.
Уже 4 Олимпийские федерации сняли с россиян все ограничения, правда, они летние. Чиновники же зимних видов какие-то отмороженные
Ответ Sentyabrina20
Всё просто среди зимних видов спорта самые влиятельные европейские федерации.
Тут по видам - в мужской одиночке рванула вперед усилиями Малинина, Адама и Шайдорова, в танцах развитие Сизероном, в парах многолетний технический застой (впрочем в российском тоже), женская одиночка технически откатилась на 10 лет.
Алексей Николаевич сто раз прав, действительно очень горько и обидно за наших лучших спортсменов парников , парней и и девушек, которых лишили возможности бороться за медали на международных соревнованиях! Возраст , к сожалению, не остановишь! Остаётся только надеяться на здравый смысл, тех кто принимает решения о допуске спортсменов. Наши чиновники бессильны в этом вопросе. Жаль!
