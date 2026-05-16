Алексей Мишин: «Не согласен с теми, кто говорит, что без нас фигурное катание умерло. Оно не только не умерло, но развивается в очень интересных аспектах»

Мишин: фигурное катание без россиян не умерло, оно развивается.

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин высказался об отстранении российских фигуристов от международных турниров.

– Пять лет назад в юбилейном интервью вы увлеченно делились планами на следующий олимпийский цикл, но все это время наш спорт вынужден был решать совсем другие задачи...

– Самое горькое, что я вижу сейчас в отстранении российских спортсменов и российских фигуристов в частности, – это невозможность выступать тем людям, которые должны были бороться за медали чемпионатов мира и Олимпийских игр. Конечно, это очень обидно.

Одно дело, когда ты только готовишься стать великим и впереди у тебя большая часть карьеры, другое, когда спортсмена незаслуженно лишают того, что могло бы стать закономерным итогом его мастерства и профессионализма. Для кого-то эти достижения были смыслом жизни.

Поэтому, конечно же, ничего хорошего в нашем отстранении я не вижу, и не согласен с теми, кто говорит, что без нас фигурное катание умерло. Без нас фигурное катание не только не умерло, но развивается часто в очень интересных аспектах, а изоляция никогда не приводит к хорошим результатам.

Вы знаете, в моей жизни было несколько случаев, когда судьба незаслуженно обижала. Сейчас, по прошествии времени, понимаю: из каждой сложной ситуации надо постараться найти позитивный, конструктивный выход.

И думаю, что наше фигурное катание в этом отношении находится на правильном пути, потому что мы не сидим все эти годы сложа руки, ищем новые формы своего существования и наш вид спорта, находясь в непростой ситуации, развивается разнонаправленно, где-то опережая даже тенденции, которые существуют в мировом фигурном катании, – сказал Мишин.