Ришо показал, как Валиева работает над новой программой
Французский хореограф Бенуа Ришо показал фрагмент с тренировки фигуристки Камилы Валиевой на льду.
Специалист сейчас находится в России. По информации РИА Новости, он поставит Валиевой «одну из программ».
В декабре 2025-го завершилась 4-летняя дисквалификация Валиевой за нарушение антидопинговых правил. Позже фигуристка объявила о своем возвращении в спорт.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: инстаграм Бенуа Ришо
Скольжение на глубоких рёбрах в сочетании с пластикой Камилы - это должно быть завораживающим. Надеюсь, что так и будет.
Хотя у меня на этот счет другое мнение. Все- таки прыжки придают этому виду спорта особый драйв.
Но я искренне рада за девочек, которые возвращаются в большой спорт.
И работают с новыми молодыми хореографами.
Сезон будет огонь.!!!!!
Вы его смотрели?