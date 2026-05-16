Ришо показал, как Валиева работает над новой программой

Французский хореограф Бенуа Ришо показал фрагмент с тренировки фигуристки Камилы Валиевой на льду.

Специалист сейчас находится в России. По информации РИА Новости, он поставит Валиевой «одну из программ».

В декабре 2025-го завершилась 4-летняя дисквалификация Валиевой за нарушение антидопинговых правил. Позже фигуристка объявила о своем возвращении в спорт.

Валиева разговорилась о возвращении: новый тренер, лишний вес и «свои плюсы в дисквалификации»

Тот мемный хореограф приехал в Россию – ставит программы Трусовой и другим нашим! Мы поговорили

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: инстаграм Бенуа Ришо
Линии красивые, конечно, у Ками
Да, будет прекрасно. МамСвета не лезь только, не порть ради Бога, не можешь.
Да, будет прекрасно. МамСвета не лезь только, не порть ради Бога, не можешь.
По договору фигуристка обязана кататься как поставил хореограф. Типа его репутация страдает, если ты что-то произвольно меняешь. Иногда до бреда доходит, когда какие-то движения неудобные, но чтобы поменять их надо просить разрешение у хореографа.
Вообще пусть не лезет к Ками. Ее уровень - "тамада на еврейской свадьбе" да матросское "яблочко".
Очень красиво
Очень интересно поскорее увидеть, что получилось. Но даже по этому кусочку уже видно, что должно быть красиво.
Скольжение на глубоких рёбрах в сочетании с пластикой Камилы - это должно быть завораживающим. Надеюсь, что так и будет.
А какие руки
Залипательно. У Валиевой, как мне кажется, с Ришо может получиться очень стоящая программа. Она невероятно пластична , музыкальна. У Соколовской вряд ли кто то мог поставить ей что то приличное.
Красиво. Но с Камилой вряд ли было бы по-другому. В грамотных руках, это бриллиант, который будет сверкать всеми гранями. Удачи.
Мне кажется, Камилла может стать для Бенуа таким же вдохновением, как Нина, ему самому, как эстету, должно быть очень интересно работать с ней. Хочется уже посмотреть результат их работы! Должно быть красиво.
Счас это красиво было. Фк сейчас идет по линии от прыжков к компонентности это прямо для Камиллы.
Хотя у меня на этот счет другое мнение. Все- таки прыжки придают этому виду спорта особый драйв.
Но я искренне рада за девочек, которые возвращаются в большой спорт.
И работают с новыми молодыми хореографами.
Сезон будет огонь.!!!!!
Круто. Камила прекрасна - это видно даже по такому короткому отрывку)) Честно говоря, я был уверен, что это сотрудничество невозможно из-за политических факторов и критики на Западе. Рад ошибиться. Респект и уважуха Ришо!
Волшебно катает! жду новый сезон с жаждой. Этл ж сколько всего нас ожидает!
Такие линии, такая пластика, такие глубокие ребра. Очень многообещающий отрывок. Поскорее бы уже увидеть программу
Где Вы видите глубокие именно ребра? :)
Эм, на этом видео?
Вы его смотрели?
