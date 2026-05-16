Ришо показал, как Валиева работает над новой программой.

Французский хореограф Бенуа Ришо показал фрагмент с тренировки фигуристки Камилы Валиевой на льду.

Специалист сейчас находится в России. По информации РИА Новости, он поставит Валиевой «одну из программ».

В декабре 2025-го завершилась 4-летняя дисквалификация Валиевой за нарушение антидопинговых правил. Позже фигуристка объявила о своем возвращении в спорт.

Валиева разговорилась о возвращении: новый тренер, лишний вес и «свои плюсы в дисквалификации»

Тот мемный хореограф приехал в Россию – ставит программы Трусовой и другим нашим! Мы поговорили