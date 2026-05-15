  • Олимпийские призеры Берулава и Метелкина проведут предсезонную подготовку на катке Тутберидзе в Москве: «Говорить о переходе пока преждевременно»
Берулава и Метелкина будут готовиться к новому сезону на катке Тутберидзе.

Серебряные призеры Олимпиады-2026 в парном катании Лука Берулава и Анастасия Метелкина, выступающие за Грузию, проведут предсезонную подготовку на катке Этери Тутберидзе в Москве.

Ранее дуэт тренировался в Перми у Павла Слюсаренко и Егора Закроева.

«Мы действительно решили с Настей провести предсезонную подготовку в Москве – на катке Этери Тутберидзе, в группе Станислава Морозова.

Причина в первую очередь логистическая. Из Москвы перелеты проще и короче. Мы часто бываем в Грузии, там сейчас построили новый каток с хорошими условиями. Да и на соревнования летать из Перми объективно сложнее.

Еще один фактор – хочется быть ближе к нашим семьям, тренировки в Москве позволят нам чаще видеться – для нас с Настей это очень важно.

С Павлом Слюсаренко у нас очень теплые отношения – и речи не было о каких-то ссорах. Он мне в спорте как отец, я очень благодарен им с Егором Закроевым за все, что они для нас делают. Мы остаемся на связи.

В Москве у нас будет шанс поработать над программами, скольжением – мне кажется интересным посотрудничать с разными специалистами. Когда мы задумались о том, чтобы попробовать пожить в Москве, сразу на ум пришло имя Стаса Морозова. Он мой первый тренер в парном катании, и это был логичный выбор. Мы давно знакомы, он отличный специалист.

Конечно, я сразу позвонил Диме Козловскому и уточнил, не против ли он нашего приезда. Дима нас поддержал, сказал, что будет рад такому спаррингу. Но говорить о каком-то переходе пока преждевременно», – сказал Берулава, чьи слова приводит телеграм-канал «Всем лутц!»

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Всем лутц!»
Я не понимаю вообще, а допуск к международке вообще кроме спортсменов и болельщиков кому-то нужен?? Федерация все мифические связи налаживает, в суд не идет. Тренеры Морозов с Тутберидзе будут кататься по гран-при с грузинами, пока наши пары тут киснуть будут.
Да сколько можно грузинскую сборную на наших катках тренировать, в других обстоятельствах- пожалуйста, а сейчас это как издевка над нашими спортсменами смотрится
Вас только грузины с Этери задевают? А Климов, который в Сочи тренирует две иностранные пары, нет? А Мишин, Буцаева, Панова, Рукавицын, у которых тоже есть иностранцы, не задевают? Что за избирательность?
Избирательность всем понятна - Этери прямо заинтересована в Грузинской сборной и кажется уже, что больше, чем в нашей. Вот это всех злит и это вполне объяснимо - с какого тут в Хрустальном должен быть филиал Грузии.
«Мы переезжаем в Москву, работать будем с Морозовым, с Козловским согласовали. Но говорить о переходе преждевременно!»
Забавно, да)
Речь же о предсезонке пока. Хотя, разумеется, это жжж неспроста.
Согласовали - не значит реализовали,, поэтому и оставляют вопрос открытым
Дима будет особенно рад, когда по осени спарринг-партнеры поедут на этапы ГП и далее по списку, а он сам на "Мордовские узоры". Прям вот представляю его искреннюю радость.
Мда.. Слюсаренко их привел к медалям, и тут такое «спасибо». Ну, жизнь покажет, есть ли смысл в удобных перелетах такой ценой или нет, выглядит некрасиво конечно.
Они вроде в Грузии развивают фигурное катание. Ни разу не слышала, чтобы они поблагодарили российских тренеров или то, что им места на гос льду дают. Очень хочется уже, чтобы они в Тбилиси катались
Отблагодарили за олимпийские медали !!
А что не в „великой“ и „самостоятельной“ Грузии, где фк прогрессирует просто семимильными шагами со слов Берулавы, тем более, с его же слов, там построили новый каток с отличными условиями. Видимо, хвалёный и лучший грузинский надувной каток хорош только для отчётных фотографий Макуси в соц.сетях, для реальной работы всё таки требуется московский гослёд, а не хибара из палок и дешёвых металлоконструкций. Как обычно: рвём тельняшку за Сакартвело, а как прижало- здрасьте, БК, подвиньтесь, дайте лёд пожирнее и тренеров лучших, да побыстрее. И ведь ни разу ни спасибо, ни хотя бы упоминания России в позитивном ключе. От любого упоминания РФ на межнаре грузины бегают как от чумы. Но в Москву кататься это почему-то не мешает. Прекрасное отношение, классно устроились👏🏽
Грузия маленькая страна, там население 3,6 млн. Чел. Это где-то 1/4 от Москвы. И там нет запасов нефти и газа... И ядерных бомб нет. Сравнивать возможности нас и такого небольшого государства просто неприлично. А чтобы от нас не бегали надо чтобы наше руководство на всех уровнях защищало наших спортсменов! И тогда не только Грузия бегать не будет, но и другие страны.
Добрым словом упомянуть тоже маленькие размеры мешают?
Маленькая страна - маленькая совесть?
Меня вот удивляет как ребятам самим не стыдно переходить в таких обстоятельствах, отлично зная как страдают наши пары которые по уровню выше и медали их на МС вообще только возможны оказались в наше отсутствие. Ладно у Слюсаренко они давно, но поехать сейчас снимать сливки из за удачной логистики)) для меня верх цинизма и любой ценой. Ни разу не высказали публичной поддержки нашим фигуристам, или за их возвращение, итальянцы и то смелее оказались, ни в одном вью никакой благодарности. Буду надеяться что скоро федра прикроет эту лавочку и аттракцион невиданной щедрости. Если они у Этери возьмут золото в этом году - эту будет лютый цирк.
👏👏👏 неистово плюсую!
А вот Слюсаренко говорил что он из дома в Перми до Шереметьево быстрее добирается, чем Дудаков. Поэтому аргумент о том, что из Москвы летать удобнее весьма неоднозначно выглядит ))))
Димка попал в собственную ловушку. Ну как он теперь будет возражать, когда соловьём в сторону грузин заливался на ОККО.
Да уж... Как говорится, язык - враг мой ...
Язык всегда был его врагом.
Ни разу ни от кого из перешедших или катающихся у нас не слышала во во вью - спасибо за возможность кататься в России, и вообще упоминания России
Какой парень хороший. И Диме позвонил, и Слюсаренко как папа, и к родному катку поближе быть хочет.
