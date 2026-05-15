Юристы Плющенко рассматривают возможность иска против мамы фигуристки Парсеговой из-за ее слов в сериале «Метод Тутберидзе»
Юристы двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко рассматривают возможность иска против Натальи Парсеговой (мамы фигуристки Арины Парсеговой).
По информации «Спорт-Экспресса», адвокаты оценивают возможность подать иск о защите чести и достоинства из-за слов Натальи об академии «Ангелы Плющенко», произнесенных в пятом эпизоде сериала Okko «Метод Тутберидзе».
Среди прочего Наталья сказала, что в академии «нет какой-то системы, чтобы тренировка была поставлена на результат», а «есть своя система, которая скорее больше похожа на шоу-бизнес, чем на тренировочный процесс». Также мама фигуристки рассказала, что ее дочери угрожали другие родители, а «руководство школы и администрация были на стороне людей, которые там дольше находятся».
Ранее «Ангелы Плющенко» и Наталья Парсегова уже судились из-за ухода дочери в школу Этери Тутберидзе. Тогда из-за нарушения условий договора суд обязал Парсегову заплатить 1,8 млн рублей. Сумма была собрана в том числе из средств, полученных за платную открытую тренировку, которую организовал штаб Тутберидзе.
Парсеговы рассказали про уход от Плющенко: шоу-бизнес вместо тренировок и грубость Розанова
Это реально позор какой-то, я не могу представить, чтобы Тутберидзе, Мишин, Москвина бегали с исками после каждого интервью про них)
Не удивительно, что Плющенко некогда тренировать. Он то на шоу, то судится, то на Мальдивах отдыхает. В перерывах еще в падел играет. В таком насыщенном расписании сложно найти время для поездки на каток. Вспоминается интервью Муравьевой, которая после соревнования сказала, что месяц тренера не видела)
И тут снова эта жаба из болота выскакивает со своими контрактами и юристами.
ЗЫ. Фраза Натальи не тянет на сведения, порочащие деловую репутацию. И потом, как можно опорочить то, чего нет?)) Репутации нет, зато есть любимый прикормленный басманный, который работает на рудковскую не покладая судейских мантий