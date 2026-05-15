Юристы Плющенко рассматривают возможность иска против мамы фигуристки Парсеговой из-за ее слов в сериале «Метод Тутберидзе»

Юристы Плющенко рассматривают возможность иска против мамы фигуристки Парсеговой.

Юристы двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко рассматривают возможность иска против Натальи Парсеговой (мамы фигуристки Арины Парсеговой ).

По информации «Спорт-Экспресса», адвокаты оценивают возможность подать иск о защите чести и достоинства из-за слов Натальи об академии «Ангелы Плющенко», произнесенных в пятом эпизоде сериала Okko «Метод Тутберидзе ».

Среди прочего Наталья сказала, что в академии «нет какой-то системы, чтобы тренировка была поставлена на результат», а «есть своя система, которая скорее больше похожа на шоу-бизнес, чем на тренировочный процесс». Также мама фигуристки рассказала, что ее дочери угрожали другие родители, а «руководство школы и администрация были на стороне людей, которые там дольше находятся».

Ранее «Ангелы Плющенко» и Наталья Парсегова уже судились из-за ухода дочери в школу Этери Тутберидзе. Тогда из-за нарушения условий договора суд обязал Парсегову заплатить 1,8 млн рублей. Сумма была собрана в том числе из средств, полученных за платную открытую тренировку, которую организовал штаб Тутберидзе.

