  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Юристы Плющенко рассматривают возможность иска против мамы фигуристки Парсеговой из-за ее слов в сериале «Метод Тутберидзе»
320

Юристы Плющенко рассматривают возможность иска против мамы фигуристки Парсеговой из-за ее слов в сериале «Метод Тутберидзе»

Юристы Плющенко рассматривают возможность иска против мамы фигуристки Парсеговой.

Юристы двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко рассматривают возможность иска против Натальи Парсеговой (мамы фигуристки Арины Парсеговой).

По информации «Спорт-Экспресса», адвокаты оценивают возможность подать иск о защите чести и достоинства из-за слов Натальи об академии «Ангелы Плющенко», произнесенных в пятом эпизоде сериала Okko «Метод Тутберидзе».

Среди прочего Наталья сказала, что в академии «нет какой-то системы, чтобы тренировка была поставлена на результат», а «есть своя система, которая скорее больше похожа на шоу-бизнес, чем на тренировочный процесс». Также мама фигуристки рассказала, что ее дочери угрожали другие родители, а «руководство школы и администрация были на стороне людей, которые там дольше находятся».

Ранее «Ангелы Плющенко» и Наталья Парсегова уже судились из-за ухода дочери в школу Этери Тутберидзе. Тогда из-за нарушения условий договора суд обязал Парсегову заплатить 1,8 млн рублей. Сумма была собрана в том числе из средств, полученных за платную открытую тренировку, которую организовал штаб Тутберидзе.

Парсеговы рассказали про уход от Плющенко: шоу-бизнес вместо тренировок и грубость Розанова

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАкадемия Плющенко
logoЕвгений Плющенко
Арина Парсегова
320 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А на мам Иру слабо иск подать?
Это реально позор какой-то, я не могу представить, чтобы Тутберидзе, Мишин, Москвина бегали с исками после каждого интервью про них)
Ответ Viktoria dek
А на мам Иру слабо иск подать? Это реально позор какой-то, я не могу представить, чтобы Тутберидзе, Мишин, Москвина бегали с исками после каждого интервью про них)
Тутберидзе максимум смску напишет, когда уже совсем за гранью
Ответ Viktoria dek
А на мам Иру слабо иск подать? Это реально позор какой-то, я не могу представить, чтобы Тутберидзе, Мишин, Москвина бегали с исками после каждого интервью про них)
Комментарий скрыт
Забавно, что мама Ира уже пару лет всех чуть ли ни матом кроет, причём публично, однако на неё в суд никто не подал. А Парсегова дала весьма пространное интервью, в котором больше ее эмоций, чем каких-то конкретных обвинений, при этом ей грозят судом))
Не удивительно, что Плющенко некогда тренировать. Он то на шоу, то судится, то на Мальдивах отдыхает. В перерывах еще в падел играет. В таком насыщенном расписании сложно найти время для поездки на каток. Вспоминается интервью Муравьевой, которая после соревнования сказала, что месяц тренера не видела)
Ответ Kareglazaya
Забавно, что мама Ира уже пару лет всех чуть ли ни матом кроет, причём публично, однако на неё в суд никто не подал. А Парсегова дала весьма пространное интервью, в котором больше ее эмоций, чем каких-то конкретных обвинений, при этом ей грозят судом)) Не удивительно, что Плющенко некогда тренировать. Он то на шоу, то судится, то на Мальдивах отдыхает. В перерывах еще в падел играет. В таком насыщенном расписании сложно найти время для поездки на каток. Вспоминается интервью Муравьевой, которая после соревнования сказала, что месяц тренера не видела)
как ещё на Муру в суд не подали, удивительно
Ответ Сырок с кокосом
как ещё на Муру в суд не подали, удивительно
Еще не вечер.
Иск о «защите чести и достоинства» школы ангелов Плющенко надо подавать против Плющенко и Рудковской.
Ответ Yasenka
Иск о «защите чести и достоинства» школы ангелов Плющенко надо подавать против Плющенко и Рудковской.
Ахаха, это пять!))
Ответ Yasenka
Иск о «защите чести и достоинства» школы ангелов Плющенко надо подавать против Плющенко и Рудковской.
В точку!
Чтобы подавать иск о защите чести и достоинстве надо для начала иметь честь и достоинство!
Ответ Алё? Алёна
Чтобы подавать иск о защите чести и достоинстве надо для начала иметь честь и достоинство!
Они просто скажут, что это есть и всё.
Ответ Алё? Алёна
Чтобы подавать иск о защите чести и достоинстве надо для начала иметь честь и достоинство!
Комментарий скрыт
Они уже реально охренели . Давно уже пора эту лавочку прикрыть .Под какие то левые проекты госбабло гребут.
Ответ oldparakhod
Они уже реально охренели . Давно уже пора эту лавочку прикрыть .Под какие то левые проекты госбабло гребут.
Комментарий скрыт
Я не особо вникала в конфликт, но после этой серии мне стало очень жаль по человечески и Аришу и Наталью. Такая внезапная и скоропостижная потеря отца, собственно главного спонсора недешевого вида спорта. Притом что в одиночном ей, объективно, лавры Загитовой вряд ли светят; а в парном может еще лет 5 пройти до реальных успехов. Я не знаю откуда у них столько мужества, сил и мотивации.
И тут снова эта жаба из болота выскакивает со своими контрактами и юристами.
Ответ qdmn9rmcrv
Я не особо вникала в конфликт, но после этой серии мне стало очень жаль по человечески и Аришу и Наталью. Такая внезапная и скоропостижная потеря отца, собственно главного спонсора недешевого вида спорта. Притом что в одиночном ей, объективно, лавры Загитовой вряд ли светят; а в парном может еще лет 5 пройти до реальных успехов. Я не знаю откуда у них столько мужества, сил и мотивации. И тут снова эта жаба из болота выскакивает со своими контрактами и юристами.
Страшно даже представить как они жили эти десять месяцев, да ещё и в чужом городе(
Ответ Наталия Васина
Страшно даже представить как они жили эти десять месяцев, да ещё и в чужом городе(
Да оно и сейчас то вряд ли сильно полегчало…
Это удивительный талант - практически каждым своим решением или поступком закапывать свою репутацию еще глубже. Академики стараются, не покладая рук.
Интересно, а почему не подали в суд на мамыру, которая поливала АП и персонально Плюща весь сезон последними словами, а особенно прошлым летом?? Впрямую говорила, что АП не школа, а Поющ - не тренер. Что такое, Рудковская только с безмолвной вдовой смелая? А с гром-бабой Ириной судится боится, плюс готова все стерпеть, лишь бы "золотой теленок" Леночка никуда из Горок не делась.
ЗЫ. Фраза Натальи не тянет на сведения, порочащие деловую репутацию. И потом, как можно опорочить то, чего нет?)) Репутации нет, зато есть любимый прикормленный басманный, который работает на рудковскую не покладая судейских мантий
Ответ garovatat
Интересно, а почему не подали в суд на мамыру, которая поливала АП и персонально Плюща весь сезон последними словами, а особенно прошлым летом?? Впрямую говорила, что АП не школа, а Поющ - не тренер. Что такое, Рудковская только с безмолвной вдовой смелая? А с гром-бабой Ириной судится боится, плюс готова все стерпеть, лишь бы "золотой теленок" Леночка никуда из Горок не делась. ЗЫ. Фраза Натальи не тянет на сведения, порочащие деловую репутацию. И потом, как можно опорочить то, чего нет?)) Репутации нет, зато есть любимый прикормленный басманный, который работает на рудковскую не покладая судейских мантий
Комментарий скрыт
Ответ Black&White
Комментарий скрыт
А вы можете ответить, почему она тащит все свои жабьи иски в басманный, нарушая принцип подсудности? Ей там мёдом намазано?
Полтора года мама Костылевой поливала академию лично Плющенко тыкала чуть ли не носом, и ничего утерся и дальше улыбается. А тут вдруг оскорбились бедняжки.
Ответ Irina29
Полтора года мама Костылевой поливала академию лично Плющенко тыкала чуть ли не носом, и ничего утерся и дальше улыбается. А тут вдруг оскорбились бедняжки.
Свое на пахнет.
Ответ Irina29
Полтора года мама Костылевой поливала академию лично Плющенко тыкала чуть ли не носом, и ничего утерся и дальше улыбается. А тут вдруг оскорбились бедняжки.
Комментарий скрыт
"Иск о защите чести и достоинства"- это прям как анекдот звучит. Уж чего только не наговорила в своё время мамИра, и ....проглотили, а здесь что не так и где ущемили то, чего, в принципе, нет... И где 10 кейсов по Розанову?
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Парсеговы рассказали про уход от Плющенко: шоу-бизнес вместо тренировок и грубость Розанова
15 мая, 11:10
Мама Парсеговой об «Ангелах Плющенко»: «Там нет системы, что будет поставлена тренировка для результата. Есть своя система, которая больше похожа на шоу-бизнес»
15 мая, 09:16
Мама Парсеговой о Розанове: «Когда он стал применять методы, которые я не приемлю, мы решили, что больше не можем с ним идти дальше»
15 мая, 08:20
Рекомендуем
Главные новости
Ришо об отстранении россиян: «Когда сильные атлеты отсутствуют на соревнованиях, это неизбежно ощущается. Именно конкуренция подталкивает всех вперед»
сегодня, 14:25
«Всем привет – а точнее, судя по моим усам, buongiorno». Глейхенгауз показал видео из отпуска в Венеции
сегодня, 12:14Видео
«Такой фотки с Мальдив не было, пришлось закрывать гештальт в другом месте». Медведева показала, как отдыхает в Дубае
сегодня, 11:00Фото
Бойкова о платформе 9¾ и музее Шерлока Холмса в Лондоне: «Платформа – одно из главных разочарований, а в музее не осталось мишек, но фото будут вызывать теплые воспоминания»
сегодня, 08:52Фото
30 мая пройдет «Ночь московского спорта». Медведева проведет фан-встречу в Ильинском сквере
сегодня, 06:58
Дмитрий Козловский: «Гранд-Каньон – место, обязательное к посещению! Встретить там рассвет – отдельное впечатление в жизни»
сегодня, 06:24Фото
Валиева – Ришо: «Надеюсь на дальнейшее сотрудничество»
вчера, 20:09Фото
Бенуа Ришо: «Программа Кагановской и Некрасова станет новым шагом в их развитии, потому что под музыку, которую мы выбрали, еще никто не катался»
вчера, 17:14
Бенуа Ришо: «Новая программа Семененко будет на сюжет из фильма, основанного на реальной истории, и Евгений предстанет в образе главного персонажа»
вчера, 16:44
Бенуа Ришо: «Мне нравится сама энергетика базы в Новогорске. Нравится еда. И здесь я засыпаю как младенец и могу проспать 10 часов»
вчера, 16:37
Ко всем новостям
Последние новости
Маргарита Базылюк: «До сих пор не могу пересмотреть прокат на первенстве России-2025 – не помню, сколько раз упала. Даже свои хорошие прокаты не могу пересмотреть»
12 мая, 14:47
Ирина Роднина: «Не считаю, что Москва грабит регионы. Деньги, которые в нее приходят, потом распределяются по разным направлениям»
9 мая, 11:17
Мама Гуменника: «У Петра были очень сильные способности к математике. Я решила, что нужно сделать акцент на спорте — знания никуда не денутся»
4 мая, 17:36
Медведева будет ведущей балетного гала-концерта в Японии
8 апреля, 09:01
Роднина о том, за какими видами спорта ей интересно следить: «Наверное, ни за какими»
7 апреля, 14:43
Туктамышева выступила на «Русском вызове» с номером на тему токсичных отношений
4 апреля, 16:58Видео
Наталья Бестемьянова: «Было бы очень интересно увидеть соревнование между Россией и США. Это важно для развития наших спортсменов»
1 апреля, 20:48
Леонова о победе Сакамото: «Я плакала, была очень рада за нее. Это действительно прокат жизни»
28 марта, 12:11
Александр Энберт: «Сакамото – великая спортсменка. Вчерашний прокат получился особенным, эмоционально это было очень сильно»
28 марта, 11:09
Александра Трусова: «Не знаю, что меня радует сегодня больше: весеннее солнце или то, как под ним выглядит мое новое окрашивание»
25 марта, 10:49Фото
Рекомендуем