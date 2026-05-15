Владимир Познер: «Наше возвращение придало бы фигурному катанию более высокую грань конкуренции»

Познер выразил надежду на допуск российских фигуристов к турнирам.

Журналист Владимир Познер надеется, что российские фигуристы скоро получат допуск к соревнованиям.

С 2022 года россияне отстранены от турниров Международного союза конькобежцев (ISU).

«Было бы хорошо, если бы мы вернулись. Российская команда по фигурному катанию была очень сильной всегда. Не всегда побеждала, но регулярно была в призерах. Наше возвращение придало бы этому спорту более высокую грань конкуренции. Желаю и надеюсь на наше скорое возвращение», – сказал Познер.

Ранее Объединенный мир борьбы (UWW) разрешил российским спортсменам участвовать в соревнованиях без ограничений – с флагом и гимном.

«Я ощущал, что вопрос наших допусков постепенно будет расширяться, что федерации будут возвращать российских спортсменов. Пример очень показателен. Возвращение наших атлетов делают конкуренцию сильнее и соревнования интереснее для зрителя. Поэтому, когда одна федерация решилась на это, другие почесали головы и подумали: «Почему бы и нам это не сделать?» Это полезно для всех. Наше возвращение постепенно происходит и будет происходить дальше», – отметил Познер.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
Да что ж такое
Почему Познер так часто комментирует новости о фигурном катании? Что за эксперт такой?
Ну, так, у самой Этери интервью брал же. Теперь "эксперт"
Не нужно быть экспертом. Это понятно даже мне, ,, футболисту,,.
Да вообще отстранять спортсменов за то, что вне их контроля, бред полный.
Очень смешно. Отметил. Уверена, этот вопрос этому вообще неинтересен. Просто подписывает очередной явно методичкин текст. Выпухло стандартный. Когда они все по методичке болтают, это сразу видно. Но, зачем ему-то это надо! Тем более, за все предыдущие свои 90 лет, этот о фигурном катании вообще не заикалси.
А этот-то куда? Тоже в фк подался?
Патриот с французским паспортом.
Тоже мне знаток. Зачем лезет туда, где совершенный профан. Чего суетится?
