Мария Бутырская: «Я думаю, программа Валиевой и Ришо будет произведением искусства, шедевром»

Бутырская: я думаю, что программа Валиевой и Ришо будет шедевром.

Чемпионка мира 1999 года Мария Бутырская считает, что новая программа фигуристки Камилы Валиевой будет шедевром.

По информации РИА Новости, французский хореограф Бенуа Ришо поставит Валиевой одну из программ.

«Это будет очень плодотворное сотрудничество. Камила – это материал, из которого можно лепить что угодно. И Ришо – очень популярный хореограф, который ставит программы многим фигуристам. Это заслон не только для фигуристов, но и, самое главное, для судей и зрителей. Так что если они попробуют, то я думаю, их программа будет произведением искусства, шедевром», – сказала Бутырская.

