Мария Бутырская: «Я думаю, программа Валиевой и Ришо будет произведением искусства, шедевром»

По информации РИА Новости, французский хореограф Бенуа Ришо поставит Валиевой одну из программ.

«Это будет очень плодотворное сотрудничество. Камила – это материал, из которого можно лепить что угодно. И Ришо – очень популярный хореограф, который ставит программы многим фигуристам. Это заслон не только для фигуристов, но и, самое главное, для судей и зрителей. Так что если они попробуют, то я думаю, их программа будет произведением искусства, шедевром», – сказала Бутырская.

Тот мемный хореограф приехал в Россию – ставит программы Трусовой и другим нашим! Мы поговорили

Еще никто не видел, но уже "шедевр" 🤦
Да что такое!
Дайте уже Камиле спокойно готовиться к сезону. Без раздувания шедевров - всё увидим осенью
Ответ Happy_Ness
это издержки популярности и ее обратная сторона; «спокойно готовиться к сезону» будут только ноунеймы, а это не тот случай, так что готовиться придется «неспокойно»
Ответ Happy_Ness
Ну Камила то не так уж и светится, это от Трусовой нет никому покоя
почитаешь так спортс и понимаешь, что в стране только 2 фигуристки, оказывается: Валиева и Игнатова.
была еще Муравьева, немного вспомнили о ней, когда ушла))
Мы уже видели несколько программ Валиевой от разных постановщиков, супер шедевра пока что не было, может не в постановщике дело?
Все увидим в сезоне. Но, когда встречаются два талантливых человека, действительно стоит ожидать хорошую и качественную программу. Мне лично очень интересно. Камиле успешной подготовки к сезону
Я думаю, что эта программа будет настолько великой, культовой и прекрасной, что катать ее будет совсем не обязательно...) 99 баллов в КП сразу как преклонение перед истинным и непреходящим.
Подождём, увидим, тогда и будем судить о результатах работы этого творческого союза.
Можно и просто красивую, добротную программу достойную таланта Камилы.
Ответ olvl
ох, не говорили бы "гоп" пока /весь контент/ в теме/ не прыгнет
Начинается. 2 серия.
