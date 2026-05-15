  «С Алисой Лю могут легко конкурировать пяток наших девчонок. Если Петросян сделает коронный прыжок, никаких вопросов не будет». Иоланда Чен о фигуристках
«С Алисой Лю могут легко конкурировать пяток наших девчонок. Если Петросян сделает коронный прыжок, никаких вопросов не будет». Иоланда Чен о фигуристках

Иоланда Чен: в противостоянии России и США наши фигуристы были бы впереди.

Спортивный комментатор, призер чемпионата мира-1993 в тройном прыжке Иоланда Чен считает, что российские фигуристки могут конкурировать с двукратной олимпийской чемпионкой Алисой Лью из США.

«С Алисой Лю у нас могут легко конкурировать пяток наших девчонок. Если Аделия Петросян сделает свой коронный прыжок, вообще никаких вопросов не будет. Девочкам смелее надо идти на эти эксперименты.

А что касается той же Алисы Лю и девочек-японок, да, они красиво катаются. Но я ничего такого особенного не вижу у Сакамото. А Аделия при своем характере, харизме, артистичности, если бы еще этот прыжочек наладила, там бы ей равных не было.

Думаю, в противостоянии России и США наши ребята были бы впереди. Потому что у нас и пары, и танцевальные дуэты роскошные.

Я смотрела соревнования и скажу, что иностранцы абсолютно ничем не выделяются. Думаю, мы бы в такой встрече победили. Тем более на радостях, что наконец есть возможность посоревноваться по-серьезному.

Наши спортсмены как застоявшиеся кони. Бьют копытом, и так хочется выбежать на волю и посоревноваться уже вовсю со всеми остальными», – сказала Чен.

Российские фигуристы отстранены от турниров под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
у Петросян был шанс, она им не воспользовалась
С Алисой Лю могут легко конкурировать пяток наших девчонок...
А что не десяток?Десяток больше,чем пяток.
Ответ Сергей Круг
А что не десяток?Десяток больше,чем пяток.
Шесток нормально, десяток много.😊 И эта женщина ещё будет давать советы и оценки фигуристкам, кино и немцы 😉
Конкуренцию мы уже на ОИ увидели
Ну, а чё тогда ваша лучшая девочка не сделала этот прыжок на ОИ и не победила? Всехпобедительница с 6 местом.
Ответ Блинчик
Ну, а чё тогда ваша лучшая девочка не сделала этот прыжок на ОИ и не победила? Всехпобедительница с 6 местом.
ей даже судей организовали, но упс
Ответ Блинчик
Ну, а чё тогда ваша лучшая девочка не сделала этот прыжок на ОИ и не победила? Всехпобедительница с 6 местом.
Так такие как вы во второй десятке ей место прочили, а тут шестое для вас опять плохо )) Ещё раз, по технике 3я в обеих программах даже с упаденным квадом за теми, кто сделал триксель, и Алисой, которая отнюдь не новичок, гое соответствующие. А вот из за компов как новичку и получилось шестое. Это как раз говорит о классе, что не смогли опустить ниже, даже до той же чемпионки Европы Губановой.
Какой бред
Ну да, дело ж всего лишь в смелости экспериментировать. Вот были бы все посмелее, так и прыгали бы ультра-си: триксель и квады.
Иоланда, дорогая, назови хоть одну.
Только, пожалуйста, не юниорок по правилам ИСУ и не тех, кто четверной делает раз за сезон
Ответ stanislav.tokarev@im.systems
Иоланда, дорогая, назови хоть одну. Только, пожалуйста, не юниорок по правилам ИСУ и не тех, кто четверной делает раз за сезон
Пожалуйста: Петросян, Садкова, Захарова плюс со следующего сезона на 1 июля 2026 года 17 лет будет у Двоеглазовой и Хуснутдиновой.
Ответ Дарника
Пожалуйста: Петросян, Садкова, Захарова плюс со следующего сезона на 1 июля 2026 года 17 лет будет у Двоеглазовой и Хуснутдиновой.
Ага😂садкова уровня этого ЧР
видели на Олимпиаде коронный прыжок Петросян на пятую точку, в том числе в показательных
А если Петросян пятерной сиганет, то ещё и в книгу рекордов Гиннеса попадет. Дело за малым
Чушь если честно, у Петросян была возможность уже
Хореограф Свириденко о проблемах с музыкой у Литвинцева: «Я сам подавал запрос на очистку прав, он там провисел целый год, и на него не ответили»
55 минут назад
«Пусть в жизни будет больше радостных моментов и поводов для улыбок». Команда Тутберидзе поздравила Загитову с днем рождения
сегодня, 11:02
Татьяна Тарасова: «Прекрасно, что нашим гимнастам вернули флаг и гимн. Дай бог следующими будут фигуристы»
сегодня, 10:48
Алексей Мишин: «Победа «Зенита» сказывается на настроении каждого петербуржца и в том числе моих фигуристов»
сегодня, 10:40
Щербакова показала фото с отдыха в Таиланде
сегодня, 06:54Фото
Календарь соревнований по фигурному катанию на сезон-2026/27: юниорский Гран-при стартует в Китае в августе, взрослый Гран-при – в октябре во Франции
сегодня, 05:57
Филипп Тарасов: «Изменения в правилах ISU приведут к тому, что парное катание не будет традиционным парным катанием»
вчера, 20:28
Тарасов об уходе Мухортовой и Евгеньева из штаба Тутберидзе: «Ребята хотели, чтобы к ним более лояльно относились. А я требовал работы»
вчера, 19:50
Гуменник опубликовал фотографии из США. Фигурист посетил Гранд-Каньон в Аризоне
вчера, 18:14Фото
«И в музей сходила, и в обсерваторию. Классно провела день». Туктамышева показала, как отдыхает в Лос-Анджелесе
вчера, 17:58Фото
Маргарита Базылюк: «До сих пор не могу пересмотреть прокат на первенстве России-2025 – не помню, сколько раз упала. Даже свои хорошие прокаты не могу пересмотреть»
12 мая, 14:47
Ирина Роднина: «Не считаю, что Москва грабит регионы. Деньги, которые в нее приходят, потом распределяются по разным направлениям»
9 мая, 11:17
Мама Гуменника: «У Петра были очень сильные способности к математике. Я решила, что нужно сделать акцент на спорте — знания никуда не денутся»
4 мая, 17:36
Медведева будет ведущей балетного гала-концерта в Японии
8 апреля, 09:01
Роднина о том, за какими видами спорта ей интересно следить: «Наверное, ни за какими»
7 апреля, 14:43
Туктамышева выступила на «Русском вызове» с номером на тему токсичных отношений
4 апреля, 16:58Видео
Наталья Бестемьянова: «Было бы очень интересно увидеть соревнование между Россией и США. Это важно для развития наших спортсменов»
1 апреля, 20:48
Леонова о победе Сакамото: «Я плакала, была очень рада за нее. Это действительно прокат жизни»
28 марта, 12:11
Александр Энберт: «Сакамото – великая спортсменка. Вчерашний прокат получился особенным, эмоционально это было очень сильно»
28 марта, 11:09
Александра Трусова: «Не знаю, что меня радует сегодня больше: весеннее солнце или то, как под ним выглядит мое новое окрашивание»
25 марта, 10:49Фото
