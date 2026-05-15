«С Алисой Лю могут легко конкурировать пяток наших девчонок. Если Петросян сделает коронный прыжок, никаких вопросов не будет». Иоланда Чен о фигуристках
Спортивный комментатор, призер чемпионата мира-1993 в тройном прыжке Иоланда Чен считает, что российские фигуристки могут конкурировать с двукратной олимпийской чемпионкой Алисой Лью из США.
«С Алисой Лю у нас могут легко конкурировать пяток наших девчонок. Если Аделия Петросян сделает свой коронный прыжок, вообще никаких вопросов не будет. Девочкам смелее надо идти на эти эксперименты.
А что касается той же Алисы Лю и девочек-японок, да, они красиво катаются. Но я ничего такого особенного не вижу у Сакамото. А Аделия при своем характере, харизме, артистичности, если бы еще этот прыжочек наладила, там бы ей равных не было.
Думаю, в противостоянии России и США наши ребята были бы впереди. Потому что у нас и пары, и танцевальные дуэты роскошные.
Я смотрела соревнования и скажу, что иностранцы абсолютно ничем не выделяются. Думаю, мы бы в такой встрече победили. Тем более на радостях, что наконец есть возможность посоревноваться по-серьезному.
Наши спортсмены как застоявшиеся кони. Бьют копытом, и так хочется выбежать на волю и посоревноваться уже вовсю со всеми остальными», – сказала Чен.
Российские фигуристы отстранены от турниров под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).
А что не десяток?Десяток больше,чем пяток.
Только, пожалуйста, не юниорок по правилам ИСУ и не тех, кто четверной делает раз за сезон