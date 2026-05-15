Виктория Синицина: «Мы сейчас находимся в хорошей физической форме. В ледовых шоу мы катаем не менее сложные номера, чем на соревнованиях»

Синицина: в ледовых шоу мы катаем не менее сложные номера, чем на соревнованиях.

Серебряные призеры Олимпиады-2022 Виктория Синицина и Никита Кацалапов рассказали об участии в ледовых шоу.

Кацалапов: В спорте у нас не было возможности проявить себя с точки зрения актерского мастерства. А в ледовых шоу мы примеряем на себя разные образы, становимся частью историй и сюжетов, которые близки каждому зрителю.

— С чем вы связываете большую популярность ледовых шоу у зрителей?

Кацалапов: Думаю, дело в том, что фигурное катание сегодня — один из самых популярных видов спорта в России. Многим интересно смотреть не только соревнования, но и ледовые шоу. А те постановки, в которых мы участвуем, создаются как для взрослых зрителей, так и для маленьких. К нам часто приходят целыми семьями, и мы показываем детям сказки, которые родители читали им дома. Да и в целом это отличная возможность разнообразить привычные походы в театры, в кино, на выставки. Тем более что сейчас ледовые шоу создаются на очень высоком уровне, и можно просто расслабиться на пару часов, получить эстетическое удовольствие от катания, декораций, костюмов и музыки.

— Такие события — возможность для многих фигуристов, завершивших профессиональную карьеру, напомнить о себе болельщикам и показать, что они по-прежнему находятся в отличной форме. Можете ли вы назвать кого-то из таких спортсменов, кто и сейчас мог бы спокойно соревноваться на официальном уровне?

Синицина: Я думаю, что у нас есть спортсмены, которые при желании могли бы подготовиться, поставить сильную программу и выйти в соревновательный сезон. Возможно, это даже получилось бы у нас с Никитой, у Евгении Тарасовой с Владимиром Морозовым. Мы сейчас находимся в хорошей физической форме. В ледовых шоу мы катаем не менее сложные номера, чем на соревнованиях. Еще и работаем на льду по два часа вместо пары минут. Поэтому здесь, скорее, стоит вопрос моральной готовности вернуться в большой спорт.