  • Виктория Синицина: «Мы сейчас находимся в хорошей физической форме. В ледовых шоу мы катаем не менее сложные номера, чем на соревнованиях»
Серебряные призеры Олимпиады-2022 Виктория Синицина и Никита Кацалапов рассказали об участии в ледовых шоу. 

Кацалапов: В спорте у нас не было возможности проявить себя с точки зрения актерского мастерства. А в ледовых шоу мы примеряем на себя разные образы, становимся частью историй и сюжетов, которые близки каждому зрителю.

— С чем вы связываете большую популярность ледовых шоу у зрителей?

Кацалапов: Думаю, дело в том, что фигурное катание сегодня — один из самых популярных видов спорта в России. Многим интересно смотреть не только соревнования, но и ледовые шоу. А те постановки, в которых мы участвуем, создаются как для взрослых зрителей, так и для маленьких. К нам часто приходят целыми семьями, и мы показываем детям сказки, которые родители читали им дома. Да и в целом это отличная возможность разнообразить привычные походы в театры, в кино, на выставки. Тем более что сейчас ледовые шоу создаются на очень высоком уровне, и можно просто расслабиться на пару часов, получить эстетическое удовольствие от катания, декораций, костюмов и музыки.

— Такие события — возможность для многих фигуристов, завершивших профессиональную карьеру, напомнить о себе болельщикам и показать, что они по-прежнему находятся в отличной форме. Можете ли вы назвать кого-то из таких спортсменов, кто и сейчас мог бы спокойно соревноваться на официальном уровне?

Синицина: Я думаю, что у нас есть спортсмены, которые при желании могли бы подготовиться, поставить сильную программу и выйти в соревновательный сезон. Возможно, это даже получилось бы у нас с Никитой, у Евгении Тарасовой с Владимиром Морозовым. Мы сейчас находимся в хорошей физической форме. В ледовых шоу мы катаем не менее сложные номера, чем на соревнованиях. Еще и работаем на льду по два часа вместо пары минут. Поэтому здесь, скорее, стоит вопрос моральной готовности вернуться в большой спорт.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Газета.ru
Насчет сравнимой сложности показательных программ и соревновательных - заведомая ложь, как и насчет реальности перспектив возвращения, неловкая попытка обесценить уровень действующих спортсменов.
Отлично ребята катают в шоу, поддержки у них полноценные соревновательные, в отличной форме и артистизм развили в разных шоу. Хотелось бы видеть ребят на соревнованиях, но увы!
Зато сегодня на канале пятница началось шоу Ставка на любовь 2 и ребята там проявили себя на все 100, очень достойно.
Осенью будем смотреть с СК новый спектакль Пиковая дама! Думаю, будет интересно!
А то публика не знает как наполняются залы на все эти шоу... ну молчали бы лучше. сошли бы за умных. Посмотрим, когда ситуация поменяется, сколько зрителей наберется на эти шоу. И про уровень элементов не смешили бы. Покататься по кругу с размахиванием руками и домиком бровями? вот это уровень сложности... Да и про красоту сказок тоже не надо. Золушка и Щелкунчик- сон при температуре 40.
Сразу видно, кто в паре умный, а кто красивый.
Судя по интервью они оба красивые
Вика и Никита прекрасно выглядят в ледовых шоу. Шоу раскрыло ребят с новой стороны в плане артистизма. Вика и Никита шедевральный дуэт!
Сказки Венского леса.
Да, мы это видели, когда половину катка кровью залили...народ в обмороки падать начал
Несчастный случай. Можно только посочувствовать..Может,очень ошибаюсь,но если бы Вика с Никитой захотели вернуться ,успели поставить хорошие программы и были бы высоко -или первой парой или второй..
Да, хорошая пара, но выше своей головы не прыгнут. Вряд ли они смогут взять золото ОИ, а серебро уже есть.
