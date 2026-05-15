  Никита Кацалапов: «На мой взгляд, конкурентов у Сизерона сейчас нет. Они с Лоранс провели большую работу и отлично скатались за минимальный срок»
Никита Кацалапов: «На мой взгляд, конкурентов у Сизерона сейчас нет. Они с Лоранс провели большую работу и отлично скатались за минимальный срок»

Серебряный призер Олимпиады-2022 в танцах на льду Никита Кацалапов считает, что у олимпийских чемпионов Лоранс Фурнье-Бодри и Гийома Сизерона сейчас нет конкурентов. 

— Насколько наши спортсмены, на ваш взгляд, были бы конкурентоспособны на последнем чемпионате мира?

— Конечно, наши спортсмены могли бы претендовать на хорошие места. По крайней мере, в танцах на льду у нас действительно все движется в нужном направлении. Спортсмены подготовлены, вовлечены в соревновательный процесс. Безусловно радует то, как они работают с программами, подчищают элементы, как стараются показывать красивое и качественное катание.

— Есть ли сейчас объективные конкуренты у Гийома Сизерона? Какие у вас впечатления от его работы с Лоранс Фурнье-Бодри после долгого выступления в тандеме с Пападакис?

— На мой взгляд, конкурентов у Сизерона сейчас нет. Они с Лоранс провели большую работу и отлично скатались за минимальный срок — всего за один год. Так смогла бы далеко не каждая пара. Я так впечатлился этим, что даже написал Гийому, поддержал его и поделился своими эмоциями, — сказал Кацлцпов.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Газета.ru
это был феноменальный сезон ФБС
Раздражает, что Кацалапов всегда говорит только про Сизерона, как будто он один катается, а Лоранс так, мимо проходила. Без нее бы Никитос, они не выиграли ОИ. Женщина играет в паре не меньшее значение, чем мужчина, хоть и кто-то может быть более талантлив.
Кацалапову лучше знать, что из себя представляет Сизерон, он и с Пападикис выигрывал, думаю, роль партнерши в такой паре менее значимая. Хоть Лоло даже лучше Габи скользит.
И тем не менее без Лоранс Гийом бы не стал 2-кратным ОЧ. Именно она тащила их пару психологически и технически на ОИ. И говорить о паре в лице одного человека как минимум неэтично. Впрочем от Кацалапова неудивителен такой сексизм.
Только вот до сих пор не известно, пойдут ли они в новый сезон, паузу сделают, или вообще закончат...
Очень хочется, чтобы Гийом и Лоранс ещё 4 года нас радовали своим катанием до ОИ 2030
безусловно
Это что-то необыкновенное
Прекрасной танцевальной паре Лоранс Фурнье-Бодри/Гийом Сизерон здоровья и успешных прокатов в новом сезоне!
