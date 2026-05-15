  Александр Жулин: «Мне не обидно, что Трусова и Валиева не обратились ко мне. Ришо показал себя очень модным и разносторонним специалистом»
Александр Жулин: «Мне не обидно, что Трусова и Валиева не обратились ко мне. Ришо показал себя очень модным и разносторонним специалистом»

Заслуженный тренер России Александр Жулин высказался о сотрудничестве Камилы Валиевой и Александры Трусовой с французским хореографом Бенуа Ришо.

«Мне абсолютно не обидно, что спортсменки не обратились ко мне. Ришо показал себя очень модным и разносторонним специалистом. Так почему нет?

Я считаю, это совершенно нормальным явлением. Потому что каждая фигуристка ищет что-то новое», – сказал Жулин.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
Всё правильно, успеют ещё в ночнушках под Рахманинова покататься))
А чем Вам Рахманинов не современен? Его музыка ВЕЧНА! И , кстати, америкосы тоже считают его своим, так как он много лет там прожил...теперь Вас попустило?!
Почему бы и нет?) Прекрасная была программа у Кацалапова. У Морозова-Тарасовой вообще лучшая КП в карьере была именно под Рахманинова поставлена.
Если честно, сомневаюсь. что музыка, выбранная Ришо, впечатлит больше Рахманинова, но посмотрим.
П.С. Надеюсь, что у Саши что-то очень красивое и не нудли-нудли.
Не могу вспомнить действительно хорошую постановку от Жулина за последние время.
Жулин очень хорошие ставил программы Саше в ЛП. Даже с полным непрофессионалом они смотрелись очень достойно, красиво и стильно.
А мне вообще Жулинские программы не понравились. Понравились от Авербуха. Но не все.
Самая крутая первая, "Море" и по "Бесприданнице".
а должны были?
ну он мог бы им что-нибудь под Рахманинова поставить)))
Пиарщики Трусовой и Валиевой не боятся обратного эффекта от каждодневного навязчивого контента?
Вам во всем мерещится пиар?)) Трусова и Валиева, которая вообще ни о чем не говорит и не показывает, тут каким боком?
А для одиночников Жулин много поставил запоминающихся программ ? У нас предостаточно постановщиков, которые это делают более успешно.
Да-да, как всегда, западные специалисты куда оригинальнее местных, доморощенных. Ну, что же тут поделать!
Я люблю ответы Жулина. Какие вопросы, такие и ответы. Молодец, Александр, вообще классный
Не посмели отвлечь наверное, тут элементы для программ на сезон для СБ только собирать начали, хотелось бы увидеть на контрольных прокатах вместе с программами других дуэтов результаты трудов , а не в ноябре как в прошлом сезоне, для ХН прошлогодний ПТ надо полагать оставили, раз ничего про постановку ПТ не говорят. Вальс опять же для обеих пар поставить надо, словом работы на самом деле достаточно, РТ интересный в этом сезоне, слава Богу не дискотека очередная, но внимания требует, интересно, Чернышова будут привлекать? Хорошо у него с Сашей и Ваней сотрудничать получается.
А для Валиевой тоже Ришо готовит постановку?
С добрым утром.
