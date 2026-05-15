Александр Жулин: «Мне не обидно, что Трусова и Валиева не обратились ко мне. Ришо показал себя очень модным и разносторонним специалистом»

Жулин: мне не обидно, что Трусова и Валиева не обратились ко мне.

Заслуженный тренер России Александр Жулин высказался о сотрудничестве Камилы Валиевой и Александры Трусовой с французским хореографом Бенуа Ришо.

«Мне абсолютно не обидно, что спортсменки не обратились ко мне. Ришо показал себя очень модным и разносторонним специалистом. Так почему нет?

Я считаю, это совершенно нормальным явлением. Потому что каждая фигуристка ищет что-то новое», – сказал Жулин .