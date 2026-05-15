Мама Парсеговой об «Ангелах Плющенко»: «Там нет системы, что будет поставлена тренировка для результата. Есть своя система, которая больше похожа на шоу-бизнес»

Мама Парсеговой о школе Плющенко: там система похожа на шоу-бизнес.

Фигуристка Арина Парсегова и ее мать Наталья в сериале «Метод Тутберидзе» на Okko рассказали о тренировках в академии Евгения Плющенко.

Наталья: Там есть некая борьба... Нет какой-то системы, чтобы тренировка была поставлена на результат. Есть своя система, которая, скорее, больше похожа на шоу-бизнес, чем на тренировочный процесс.

Арина: У меня была проволока в кроссовках. Потом я приходила в зал на растяжку, и меня чужие родители пытались оттуда достать. Мама просто вставала у двери в зал и не давала пройти родителям, которые хотели меня оттуда достать.

Наталья: Руководство школы, администрация – они были на стороне людей, которые там находятся больше, дольше. Получается, что мы были не просто между двух огней, а в ситуации, когда нам нужно постоянно отбиваться и оправдываться. В такой атмосфере, обстановке невозможно идти к результату.

Арина: Желание закончить было не только по этой причине. Без папы тяжело очень было эмоционально, физически.

Наталья: От момента постановки диагноза до того, как мы его потеряли, прошло 10 месяцев. Была неоперабельная стадия болезни, о которой мы узнали слишком поздно, чтобы вообще что-то делать. Он не был прикован к кровати все эти 10 месяцев. Тяжело стало, когда я должна была быть рядом – последние два месяца. А так я таскалась по больницам: отвезу на процедуры, привезу домой, еду к Арине. Было сложно в тот период очень, но у меня не было другого варианта, мне нужно было справляться.

Арина: Когда папы не стало, очень тяжело было приходить на тренировки и работать. Меня все время поддразнивали: «Ой, у кого-то депрессия. Ничего страшного не случилось, у меня в три года тоже бабушка умерла». Я говорю: «Ну, тебе было три года, а мне 10. Бабушка и папа... Я понимаю, конечно, что тоже человек умер, но... Я не вижу смысла сравнивать это».

Наталья: Тяжело было пережить потерю. Уже ни до фигурного катания, ни до чего-либо еще не было дела – просто бы выжить.

— Случилось одновременно две вещи: потеря супруга, и у вас оказались огромные долги в академии Плющенко, к которым вы были не готовы.

Наталья: Долгов там не было никогда. Был спонсорский счет, который ежемесячно пополнялся на определенную сумму. Я пыталась в суде с адвокатами доказать свою позицию, она у меня была однозначная: Арина со спонсором заключала отдельный договор, в котором было прописано, что определенную сумму, расходуемую на нее, она получает не в свои руки, а на обучение в этой школе. Но мой экземпляр договора мне просто не вернули. Судья сказал, что этот документ рассматривается как макет. Сумма была почти 2 миллиона.