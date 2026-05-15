133

Мама Парсеговой об «Ангелах Плющенко»: «Там нет системы, что будет поставлена тренировка для результата. Есть своя система, которая больше похожа на шоу-бизнес»

Фигуристка Арина Парсегова и ее мать Наталья в сериале «Метод Тутберидзе» на Okko рассказали о тренировках в академии Евгения Плющенко.

Наталья: Там есть некая борьба... Нет какой-то системы, чтобы тренировка была поставлена на результат. Есть своя система, которая, скорее, больше похожа на шоу-бизнес, чем на тренировочный процесс.

Арина: У меня была проволока в кроссовках. Потом я приходила в зал на растяжку, и меня чужие родители пытались оттуда достать. Мама просто вставала у двери в зал и не давала пройти родителям, которые хотели меня оттуда достать.

Наталья: Руководство школы, администрация – они были на стороне людей, которые там находятся больше, дольше. Получается, что мы были не просто между двух огней, а в ситуации, когда нам нужно постоянно отбиваться и оправдываться. В такой атмосфере, обстановке невозможно идти к результату.

Арина: Желание закончить было не только по этой причине. Без папы тяжело очень было эмоционально, физически.

Наталья: От момента постановки диагноза до того, как мы его потеряли, прошло 10 месяцев. Была неоперабельная стадия болезни, о которой мы узнали слишком поздно, чтобы вообще что-то делать. Он не был прикован к кровати все эти 10 месяцев. Тяжело стало, когда я должна была быть рядом – последние два месяца. А так я таскалась по больницам: отвезу на процедуры, привезу домой, еду к Арине. Было сложно в тот период очень, но у меня не было другого варианта, мне нужно было справляться.

Арина: Когда папы не стало, очень тяжело было приходить на тренировки и работать. Меня все время поддразнивали: «Ой, у кого-то депрессия. Ничего страшного не случилось, у меня в три года тоже бабушка умерла». Я говорю: «Ну, тебе было три года, а мне 10. Бабушка и папа... Я понимаю, конечно, что тоже человек умер, но... Я не вижу смысла сравнивать это».

Наталья: Тяжело было пережить потерю. Уже ни до фигурного катания, ни до чего-либо еще не было дела – просто бы выжить.

— Случилось одновременно две вещи: потеря супруга, и у вас оказались огромные долги в академии Плющенко, к которым вы были не готовы.

Наталья: Долгов там не было никогда. Был спонсорский счет, который ежемесячно пополнялся на определенную сумму. Я пыталась в суде с адвокатами доказать свою позицию, она у меня была однозначная: Арина со спонсором заключала отдельный договор, в котором было прописано, что определенную сумму, расходуемую на нее, она получает не в свои руки, а на обучение в этой школе. Но мой экземпляр договора мне просто не вернули. Судья сказал, что этот документ рассматривается как макет. Сумма была почти 2 миллиона.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Okko
//Меня все время поддразнивали: «Ой, у кого-то депрессия. Ничего страшного не случилось, у меня в три года тоже бабушка умерла».//
Знаете, у меня мороз по коже. Это за гранью добра и зла. КАК и ЧЕМУ надо учить ребёнка, чтобы он мог вот ТАК "поддразнивать"?? Что это, кто все эти люди? И люди ли они...
Я тоже в шоке неужели есть такие дети .
если учесть, что бабушка Гном Гномыча умерла в 2015 году, когда ему было 2,5 года - можно примерно догадаться, кто эти люди.
Так у янысанны всегда так. Вход за рубель, выход за почки. И люди еще до сих пор туда детей ведут.
Мантры в чем? Сарновские сразу 2 млн заплатили, чтобы с ней нe связываться, про остальных сведений нет. Hо и так ясно, что лучше на другой борозде "думать" сидеть.
"Нет какой-то системы, чтобы тренировка была поставлена на результат. Есть своя система, которая, скорее, больше похожа на шоу-бизнес, чем на тренировочный процесс."
Ну это про АП давно все поняли
Но последние 2 сезона ПР выигрывает девочка из АП. С системой для шоу бизнеса. Что- то не бьётся. А какое место у Парсеговой с правильной системой?
Почему не бьётся? Костылева выиграла бы ПР в любом другом ТШ, с её талантом, плюс-стартом и мотиватором в лице мамы. А кроме Костылевой у Плющенко никто не выигрывал ни ЧР ни ПР, не говоря уже о ЧЕ, ЧМ, ОИ. Можно, конечно посчитать победу Титовой в младшей группе ПР по младшему возрасту, т.е. по новисам, но это такое... И все успехи Титовой, которую Плющенко когда то называл своим главным проектом, как корова языком слизала, как только она вступила в пубертат. Что будет с Леной по мере её взросления, посмотрим, ждать осталось недолго.
А та же Парсегова в её бытность у Плющенко ни разу не смогла отобраться на главные юниорские старты новисов, ПР по старшему и младшему возрасту. А с правильной системой она отобралась на ПР как одиночница, а как парница попала в юниорскую сборную, причем в первый же свой парный сезон.
И всё больше удивляют родители,которые ведут своих детей в АП
Родители как раз все понимают и именно поэтому и ведут туда своих детей, чтобы устроить им карьеру в этих бесконечных шоу и зарабатывать. Тут просто разные цели изначально у родителей
да многие туда переходят, потому что больше никуда не взяли
Фантастические твари и где они обитают? А вот там, в загорянских болотах
Я так и не понял, что в итоге случилось с проволокой в кроссовках, достали ее или нет?
Проволокой привязали Сарновских к Плющенко на целый год. Но Сарновские оттуда вырвались и переползли в стан Тутберидзе продолжать портить жизнь Парсеговым ))))
Несколько раз перечитала абзац про проволоку и ничего не поняла. Причем тут растяжка? Или это про два разных события? Как другие родители пытались ее достать? Физически вытащить оттуда? Зачем?🤯
Разные события. Есть в сети другое интервью, где рассказывалось, что мама Сарновской выгоняла Арину с занятий, физически её выставляла из классов. Для чего? Арина талантливая сильная спортсменка, чтобы у её дочери не было конкурентки
Если так и было, то это же ужас какой-то
Но самое интересно, что и Сарновские теперь в ТШТ, но такого нет. Этери у себя в группе подобного не допустит. Вылетят быстро, как пробка из бутылки.
Так наверно теперь и Парсеговы в хорео зале в неположенное им время не сидят. Там же конфликт был в том, что Арина решила задержаться дополнительно, а в это время вломились Сарновские, у которых как раз занятие началось. Те попросили освободить помещение, эти отказались, ну и закрутилось чуть ли не до рукопашной
Ну то есть обе семьи хороши.
больше похожа на шоу-бизнес
выдала базу)
ну, америку мама Парсегова не открыла) Эта "база" известна абсолютно всем и давно! Более того, сама совладелица, в минуты праведного гнева, не сдержавшись, изрекала на публику, что для нее важнее бизнес, деньги, она прежде всего бизнес-леди,леди,леди
Так что все те, кто до сих пор с упорством муравья тащат в бракадельню своих будущих чемпиенов, на самом деле в первую очередь преследуют именно шоу-цель. Хотят чтобы мама-Яна дала их детям шоу-заработок и славу. Не понимают, глупые, что у Янки лишь два ребенка зарабатывают на бюджетном финансировании так, что скупают патрики - славные ГГ и миниГГ. Все остальные никому не известные детишки - массовка за дошик
только вот бизнес - фейковый. Когда половина сидит на бюджете. Начиная с ГГ.
И половина шоу - тоже на бюджете.
а как они сейчас с Сарновскими интересно уживаются?
