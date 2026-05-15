Мама Парсеговой о Розанове: «Когда он стал применять методы, которые я не приемлю, мы решили, что больше не можем с ним идти дальше»
Наталья Парсегова, мама российской фигуристки Арины Парсеговой, рассказала о тренерских методах Сергея Розанова.
С 2017 по 2020 год Розанов работал в тренерском штабе Этери Тутберидзе на катке «Хрустальный», в его группе занималась Арина Парсегова. В мае 2020-го Розанов и несколько юных фигуристов, в том числе и Арина, перешли в академию Евгения Плющенко.
– Почему было принято решение уйти из школы Тутберидзе и перейти в «Ангелы Плющенко»?
– Сергей Александрович позвонил супругу, нашему папе, и сказал, что предлагают хорошие условия, нужно переходить, и аргументировал это тем, что эта группа будет распущена.
– Вы сейчас думаете, что это была ошибка?
– Да. Я подумала, что это была ошибка, через месяц после того, как мы это сделали.
Сергей Александрович достаточно строгий тренер. Когда он в тренировочном процессе стал методы применять, которые я не приемлю, мы приняли решение, что больше не можем с ним идти дальше.
– Какие были методы?
– Грубое отношение с ребенком. Мне бы не хотелось, чтобы с моим ребенком так обращались. Психологически это было просто уничтожение даже не спортсмена, а просто человека, – рассказала Наталья Парсегова в сериале «Метод Тутберидзе» на Окко.
Ох уж эти ФК мамы, "святая простота и наивность" :)
Нет чтоб честно сказать: обещали в АП золотые горы, всех победить и ещё и в шоу заработать, вот и побежали. А всё овцами прикидываются.
А уточнить планы в спортшколе не догадались?
Мамаше походу понравилась минута славы и она решила её продлевать периодическими интервью с новыми сенсациями.