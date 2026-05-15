  • Мама Парсеговой о Розанове: «Когда он стал применять методы, которые я не приемлю, мы решили, что больше не можем с ним идти дальше»
Мама фигуристки Парсеговой заявила, что Розанов грубо относился к ее дочери.

Наталья Парсегова, мама российской фигуристки Арины Парсеговой, рассказала о тренерских методах Сергея Розанова. 

С 2017 по 2020 год Розанов работал в тренерском штабе Этери Тутберидзе на катке «Хрустальный», в его группе занималась Арина Парсегова. В мае 2020-го Розанов и несколько юных фигуристов, в том числе и Арина, перешли в академию Евгения Плющенко. 

– Почему было принято решение уйти из школы Тутберидзе и перейти в «Ангелы Плющенко»?

– Сергей Александрович позвонил супругу, нашему папе, и сказал, что предлагают хорошие условия, нужно переходить, и аргументировал это тем, что эта группа будет распущена. 

– Вы сейчас думаете, что это была ошибка? 

– Да. Я подумала, что это была ошибка, через месяц после того, как мы это сделали. 

Сергей Александрович достаточно строгий тренер. Когда он в тренировочном процессе стал методы применять, которые я не приемлю, мы приняли решение, что больше не можем с ним идти дальше. 

– Какие были методы? 

– Грубое отношение с ребенком. Мне бы не хотелось, чтобы с моим ребенком так обращались. Психологически это было просто уничтожение даже не спортсмена, а просто человека, – рассказала Наталья Парсегова в сериале «Метод Тутберидзе» на Окко.

Ну, Розанов даже гнома козлом называл))
Ответ Элен Карташова
Ну это не зря.
Ответ Элен Карташова
И вкусное его выжрал, из стакана))))
>Сергей Александрович позвонил супругу, нашему папе, и сказал, что предлагают хорошие условия, нужно переходить, и аргументировал это тем, что эта группа будет распущена.

Ох уж эти ФК мамы, "святая простота и наивность" :)

Нет чтоб честно сказать: обещали в АП золотые горы, всех победить и ещё и в шоу заработать, вот и побежали. А всё овцами прикидываются.
Ответ Delirium
Не без этого, скорее всего, но очень часто спортсмены уходят за своим тренером. А Розанов пол-группы утащил в АП...Включая перспективных на тот момент Жилиных.
Ответ Delirium
Ну дак она и сказала, что" предлагают хорошие условия". Что опять не так? в подробностях не расписала?
Мама Парсегова трепло не лучше мамы Иры. А спросить у Тутберидзе, действительно ли группа будет распущенна, ей тоже на позволяли ее убеждения.
Ответ Железная Леди
звездушки такие. Как мамаша Жилина, которая детей утащила в АП, потому что в СМИ написали, что они из тшт уходят :-)
Какие доверчивые, сказали: "будут распускать группу" - и тут же поверили?
А уточнить планы в спортшколе не догадались?
Ответ elene.elene
Комментарий скрыт
Ответ elene.elene
Время тогда смутное было. Ушли Трусова и Жилина, задумалась о переходе и через месяц перешла Косторная, взломали страницу Щербаковой ВК и разместили от её имени сообщение о том, что она переходит к Плющенко. Розанов тогда многим родителям на уши присел. Говорил, что Этери не вернется из США, где она в то время была у дочери, Дудаков тоже переходит в АП, в Хрустальном остается только Глейхенгауз, который один не вытянет и "будут распускать группу". Кто то ушёл из ТШТ, кто то задумался, кто то послал Розанова как Акатьевы. Но своё дело он тогда сделал. Буянова не просто так сказала о Розанове "Не внушает доверия"
Она не только о Розанове высказалась.. о том также, что в АП не к спорту готовят, а к шоу, про контракт сказала..
Ответ Светлана Одинцова
Такие интервью надо было раньше давать, а сейчас смысл рассказывать то, что все и так уже давно поняли?
Ответ Светлана Одинцова
Муравьёва наоборот истерила, что её в спорт отправили, а в шоу желаемых ролей и гонораров не дали.
Когда- это когда? Насколько я поняла, Парсегова у Розанова года полтора тренировалась. И мать не замечала?
Ответ Katerina Sunny
Предположу, что в АП ему могли дать больше власти и никто его подходы не контролировал.
Ответ fada
Ага , резко испортился, с паиньки в зверя))
Однако, сегодня на спортс Бенефис чокнутых мамашек? Кто следующий оратор?
и после всех " приключений" маменька все равно оставляет свою дочь в фк,так может не в Розанове дело?
Предыдущая версия была, что ушли из-за Сарновских, теперь оказывается Розанов Аришу козлом назвал.
Мамаше походу понравилась минута славы и она решила её продлевать периодическими интервью с новыми сенсациями.
Опять кто-то хочет наехать на Розанова,кому же он так поперек горла?
Ответ Irina037
Если человек женат и встречается с девочкой на 12 лет младше его. Это вызывает вопросы.
