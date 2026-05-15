Мама Парсеговой о Розанове: «Когда он стал применять методы, которые я не приемлю, мы решили, что больше не можем с ним идти дальше»

Мама фигуристки Парсеговой заявила, что Розанов грубо относился к ее дочери.

Наталья Парсегова, мама российской фигуристки Арины Парсеговой, рассказала о тренерских методах Сергея Розанова.

С 2017 по 2020 год Розанов работал в тренерском штабе Этери Тутберидзе на катке «Хрустальный», в его группе занималась Арина Парсегова. В мае 2020-го Розанов и несколько юных фигуристов, в том числе и Арина, перешли в академию Евгения Плющенко.

– Почему было принято решение уйти из школы Тутберидзе и перейти в «Ангелы Плющенко»?

– Сергей Александрович позвонил супругу, нашему папе, и сказал, что предлагают хорошие условия, нужно переходить, и аргументировал это тем, что эта группа будет распущена.

– Вы сейчас думаете, что это была ошибка?

– Да. Я подумала, что это была ошибка, через месяц после того, как мы это сделали.

Сергей Александрович достаточно строгий тренер. Когда он в тренировочном процессе стал методы применять, которые я не приемлю, мы приняли решение, что больше не можем с ним идти дальше.

– Какие были методы?

– Грубое отношение с ребенком. Мне бы не хотелось, чтобы с моим ребенком так обращались. Психологически это было просто уничтожение даже не спортсмена, а просто человека, – рассказала Наталья Парсегова в сериале «Метод Тутберидзе» на Окко.