Татьяна Тарасова: «Если ISU нас не допустит, это будет самым большим безобразием, которое я видела во всем спорте»

Тренер Татьяна Тарасова рассказала, верит ли она в скорый допуск российских фигуристов к стартам.

«Я вообще ничему не верю, в ISU же сами так делают, чтобы мы не верили ни одному их слову. Поэтому заискивать перед ними или склонять голову я не собираюсь.

Если они нас не допустят, это будет самым большим безобразием, которое я видела во всем спорте за многие десятилетия, не только в нашем. Это будет безнравственно, безответственно и бездарно», – сказала Тарасова.

Конгресс ISU, на котором могут обсудить допуск российских фигуристов, пройдет в июне в Испании.