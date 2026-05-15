Татьяна Тарасова: «Если ISU нас не допустит, это будет самым большим безобразием, которое я видела во всем спорте»

Тренер Татьяна Тарасова рассказала, верит ли она в скорый допуск российских фигуристов к стартам.

«Я вообще ничему не верю, в ISU же сами так делают, чтобы мы не верили ни одному их слову. Поэтому заискивать перед ними или склонять голову я не собираюсь.

Если они нас не допустят, это будет самым большим безобразием, которое я видела во всем спорте за многие десятилетия, не только в нашем. Это будет безнравственно, безответственно и бездарно», – сказала Тарасова.

Конгресс ISU, на котором могут обсудить допуск российских фигуристов, пройдет в июне в Испании.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
отстранение и возвращение России
5тый год одно и то же по кругу твердит. Смысл?
Это безобразие уже 4 года продолжается. Чему удивляться?
Не надо ТАТе за весь спорт говорить, если она кроме ФК ничего не смотрит и не интересуется. Наши легкоатлеты в бане с 2015г и будут последними кого допустят к МС как и биатлонистов, наверное. Там такие федры и их руководство.
Только с 2015 и даже с 2012 на нац. федерации по биатлону и легкой атлетике больше всего приходилось допинговых скандалов. И причем употребление допинга что в биатлоне, что в легкой атлетике было реальным. Но что самое мерзкое, что ни тренеры, ни врачи, ни руководители рег. и нац. федераций никакой ответственности не понесли. Более того, мы видим того же Чегина на доске почета, биатлонные тренеры и врачи, которые по уши увязли в те годы в том, что давали допинг спортсменам, сегодня спокойно работают со сборниками. А руководители и владельцы ФМБА - главного поставщика препаратов сборникам вообще неприкасаемые, поскольку в одно время посещали одну известную питерскую секцию по дзюдо.
А вишенкой на торте стала липовая справка прыгуну Лысенко (они тогда решили, что в IAAF и WADA совсем неумные люди работают, которые не смогут даже загуглить по геоданным мед. учреждение, указанное в справке, и увидеть, что по тем координатам и адресу на самом деле пустырь) уже в период разбирательств, за которую ни тренер, ни руководители рег. и нац. федерации, которые всё это прикрывали, никакой ответственности не понесли.
А потом Тарасова и её подобные говорят, какие нехорошие международные федерации соответствующие - не пускали. Лучше бы ТАТ, если она такая смелая, заявила бы, что нечего обвинять ISU, IBU, IAAF - сначала в зеркало посмотреть надо и как минимум привлечь к ответственности виновных во всех допинговых скандалах с 2012, а именно - тренеров, врачей, руководителей рег. и нац. федераций, которые всю допинговую схему выстроили
Взрослых точно в этом сезоне не допустят, юниоры есть небольшой шанс в ограниченном режиме как подачка на которую конечно поведутся
Не знаю конкретно про ФК, но что к выборам будут новые допуски, это ясно
К каким выборам
Нет, но, эта пару лет назад вопила: подонки и т.п. Сейчас прямо почти нежно: безнравственно, безответственно...
Теперь любопытно, что она там запоет еще года через два.
bro bro easy they kill jumping , becouse Rusian skeaters (women) , beat the rest, you don"t see this……??
ISU допустит юниоров в сезоне 2027-28 на отбор и участие в ЮОИ, а взрослых в сезоне 2029-30 на отбор и участие в ОИ. БОЛЬШЕ НИЧЕГО НОВОГО НЕ БУДЕТ.
Татьяна Тарасова: «Сейчас, видимо, не так много постановщиков, поэтому выбирают Ришо. Хочется, чтобы у Валиевой была интересная хореография»
14 мая, 16:27
Татьяна Тарасова: «У Трусовой всегда был свой стиль и направление. Может, Ришо предложит ей что-то другое»
14 мая, 12:02
Энберт о Муравьевой: «Ее нельзя назвать предательницей. Спортсмен ищет для себя лучшие пути развития в спорте, смена спортивного гражданства – один из них»
12 мая, 16:46
Хореограф Свириденко о проблемах с музыкой у Литвинцева: «Я сам подавал запрос на очистку прав, он там провисел целый год, и на него не ответили»
54 минуты назад
«Пусть в жизни будет больше радостных моментов и поводов для улыбок». Команда Тутберидзе поздравила Загитову с днем рождения
сегодня, 11:02
Татьяна Тарасова: «Прекрасно, что нашим гимнастам вернули флаг и гимн. Дай бог следующими будут фигуристы»
сегодня, 10:48
Алексей Мишин: «Победа «Зенита» сказывается на настроении каждого петербуржца и в том числе моих фигуристов»
сегодня, 10:40
Щербакова показала фото с отдыха в Таиланде
сегодня, 06:54Фото
Календарь соревнований по фигурному катанию на сезон-2026/27: юниорский Гран-при стартует в Китае в августе, взрослый Гран-при – в октябре во Франции
сегодня, 05:57
Филипп Тарасов: «Изменения в правилах ISU приведут к тому, что парное катание не будет традиционным парным катанием»
вчера, 20:28
Тарасов об уходе Мухортовой и Евгеньева из штаба Тутберидзе: «Ребята хотели, чтобы к ним более лояльно относились. А я требовал работы»
вчера, 19:50
Гуменник опубликовал фотографии из США. Фигурист посетил Гранд-Каньон в Аризоне
вчера, 18:14Фото
«И в музей сходила, и в обсерваторию. Классно провела день». Туктамышева показала, как отдыхает в Лос-Анджелесе
вчера, 17:58Фото
Маргарита Базылюк: «До сих пор не могу пересмотреть прокат на первенстве России-2025 – не помню, сколько раз упала. Даже свои хорошие прокаты не могу пересмотреть»
12 мая, 14:47
Ирина Роднина: «Не считаю, что Москва грабит регионы. Деньги, которые в нее приходят, потом распределяются по разным направлениям»
9 мая, 11:17
Мама Гуменника: «У Петра были очень сильные способности к математике. Я решила, что нужно сделать акцент на спорте — знания никуда не денутся»
4 мая, 17:36
Медведева будет ведущей балетного гала-концерта в Японии
8 апреля, 09:01
Роднина о том, за какими видами спорта ей интересно следить: «Наверное, ни за какими»
7 апреля, 14:43
Туктамышева выступила на «Русском вызове» с номером на тему токсичных отношений
4 апреля, 16:58Видео
Наталья Бестемьянова: «Было бы очень интересно увидеть соревнование между Россией и США. Это важно для развития наших спортсменов»
1 апреля, 20:48
Леонова о победе Сакамото: «Я плакала, была очень рада за нее. Это действительно прокат жизни»
28 марта, 12:11
Александр Энберт: «Сакамото – великая спортсменка. Вчерашний прокат получился особенным, эмоционально это было очень сильно»
28 марта, 11:09
Александра Трусова: «Не знаю, что меня радует сегодня больше: весеннее солнце или то, как под ним выглядит мое новое окрашивание»
25 марта, 10:49Фото
