Татьяна Тарасова: «Если ISU нас не допустит, это будет самым большим безобразием, которое я видела во всем спорте»
Тренер Татьяна Тарасова рассказала, верит ли она в скорый допуск российских фигуристов к стартам.
«Я вообще ничему не верю, в ISU же сами так делают, чтобы мы не верили ни одному их слову. Поэтому заискивать перед ними или склонять голову я не собираюсь.
Если они нас не допустят, это будет самым большим безобразием, которое я видела во всем спорте за многие десятилетия, не только в нашем. Это будет безнравственно, безответственно и бездарно», – сказала Тарасова.
Конгресс ISU, на котором могут обсудить допуск российских фигуристов, пройдет в июне в Испании.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
А вишенкой на торте стала липовая справка прыгуну Лысенко (они тогда решили, что в IAAF и WADA совсем неумные люди работают, которые не смогут даже загуглить по геоданным мед. учреждение, указанное в справке, и увидеть, что по тем координатам и адресу на самом деле пустырь) уже в период разбирательств, за которую ни тренер, ни руководители рег. и нац. федерации, которые всё это прикрывали, никакой ответственности не понесли.
А потом Тарасова и её подобные говорят, какие нехорошие международные федерации соответствующие - не пускали. Лучше бы ТАТ, если она такая смелая, заявила бы, что нечего обвинять ISU, IBU, IAAF - сначала в зеркало посмотреть надо и как минимум привлечь к ответственности виновных во всех допинговых скандалах с 2012, а именно - тренеров, врачей, руководителей рег. и нац. федераций, которые всю допинговую схему выстроили
Теперь любопытно, что она там запоет еще года через два.