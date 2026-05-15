Мама Полины Шешелевой: «Можно посмотреть и сказать, что у меня нет личной жизни. У меня есть работа и есть спорт дочери, куда я полностью погружена»

Ирина Новачок, мама российской фигуристки Полины Шешелевой , рассказала, как фигурное катание повлияло на ее семью.

Когда у ребенка есть профессиональное увлечение, конечно же, семья подстраивается под это увлечение. Плюс это требует больших вложений – физических, психологических. Ты все равно везде под нее подстраиваешься.

Мне нравится, когда я присутствую на тренировках, вижу тренировочный процесс. Получаю от этого удовольствие, мне нравится находиться рядом со своим ребенком.

Я иногда могу пожаловаться старшей дочери, что устаю. Но о том, чтобы бросить фигурное катание, таких мыслей никогда не было. Я всегда присутствую на соревнованиях – чувствую, что необходима детям.

– Папа Полины принимает участие в судьбе дочери?

– Ну, мы в разводе. Ну как, конечно же, периодически они видятся. Ну не знаю…

– Причина того, что вы сейчас не живете вместе – это не занятия спортом Полины?

– Ну, возможно, это действительно одна из причин. Когда ее приняли в «Хрустальный», у нас жизнь еще более кардинально изменилась. Мы жили на другом конце Москвы, и конечно же, с семьей стали совсем мало видеться.

Я работала, после работы ехала на каток, тренировки заканчивались около 9 вечера. И я Полиной приезжала домой в 11. Так мы жили – наверное, кого-то это перестало устраивать.

Можно посмотреть и сказать, что у меня нет личной жизни. У меня есть работа и есть Полина, вернее, ее спорт, куда я полностью погружена. Если кто-то посмотрит это интервью и подумает «о господи, я бы не хотел себе такой жизни» – ну, это выбор каждого человека.

Да, может, я и посвятила жизнь ребенку, но я отношусь к этому в положительном ключе. Я не считаю, что это какая-то жертвенность, – рассказала Новачок в сериале «Метод Тутберидзе» на Окко.