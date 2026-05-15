  Мама Полины Шешелевой: «Можно посмотреть и сказать, что у меня нет личной жизни. У меня есть работа и есть спорт дочери, куда я полностью погружена»
Мама Полины Шешелевой: «Можно посмотреть и сказать, что у меня нет личной жизни. У меня есть работа и есть спорт дочери, куда я полностью погружена»

Ирина Новачок, мама российской фигуристки Полины Шешелевой, рассказала, как фигурное катание повлияло на ее семью.

Когда у ребенка есть профессиональное увлечение, конечно же, семья подстраивается под это увлечение. Плюс это требует больших вложений – физических, психологических. Ты все равно везде под нее подстраиваешься.

Мне нравится, когда я присутствую на тренировках, вижу тренировочный процесс. Получаю от этого удовольствие, мне нравится находиться рядом со своим ребенком.

Я иногда могу пожаловаться старшей дочери, что устаю. Но о том, чтобы бросить фигурное катание, таких мыслей никогда не было. Я всегда присутствую на соревнованиях – чувствую, что необходима детям.

– Папа Полины принимает участие в судьбе дочери?

– Ну, мы в разводе. Ну как, конечно же, периодически они видятся. Ну не знаю…

– Причина того, что вы сейчас не живете вместе – это не занятия спортом Полины?

– Ну, возможно, это действительно одна из причин. Когда ее приняли в «Хрустальный», у нас жизнь еще более кардинально изменилась. Мы жили на другом конце Москвы, и конечно же, с семьей стали совсем мало видеться.

Я работала, после работы ехала на каток, тренировки заканчивались около 9 вечера. И я Полиной приезжала домой в 11. Так мы жили – наверное, кого-то это перестало устраивать.

Можно посмотреть и сказать, что у меня нет личной жизни. У меня есть работа и есть Полина, вернее, ее спорт, куда я полностью погружена. Если кто-то посмотрит это интервью и подумает «о господи, я бы не хотел себе такой жизни» – ну, это выбор каждого человека.

Да, может, я и посвятила жизнь ребенку, но я отношусь к этому в положительном ключе. Я не считаю, что это какая-то жертвенность, – рассказала Новачок в сериале «Метод Тутберидзе» на Окко.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Окко
Зачем эти мамки часами сидят на тренировках? Сначала "жертвуют всем", а потом лупцуют и абъюзят своих детей, если их результаты не оправдывают эти "жертвы"
самореализация за счёт детей
Я вот тоже не понимаю зачем сидеть родителю весь день на тренировке. Ну привезла, вечером забрала. Пока тренируется, занимайся своими делами. Странные они какие то.
Сектантки. А потом, если дочь не добьется успехов, будет всю жизнь ее этим попрекать.
Самая правильная формулировка.
и главное , что все там с конкретной целью - стать чемпионкой с последующей монетизацией для всей родни ! а не как эти ФК мамы втирают что все это, все эти жертвы ради увлечения дочери-любви к ФК !
в проф.спорте , а особенно ФК -это каторжный труд ребенка, который без нахрапа со стороны родителей, давно бы забил
Ой, ну зачем лезть в чужую личную жизнь, еще и вывешивать это на всеобщее обозрение?!
Полине и ее маме крепкого здоровья. Наш маленький генерал юниорского парного!
Так они сами это рассказывают, Тутберидзе велела
У нас у старшей много просто кружков и занятий - и то вся жизнь этому подчинена. И это еще младший не подтянулся 🤣 а здесь проф спорт Это всегда сильные родители за кадром, которые на это положили свою жизнь практически)
еще часто когда ребенок спортсмен из региона и нет возможности всей семье перебраться в Москву , папа остается дома , мама с ребенком в Москве , понятно что это начала конца этой семейной пары !
и ладно , если жертва в итоге окупится , ребенок станет чемпионом , а если нет ?
В таком случае это лишь повод к разводу, а не его причина.
ну там еще в этом выпуске история Арины Парсеговой((
Там мама говорит, когда переезжали из за Арины и налаживали жизнь в Москве, упустили болезнь папы, не до этого было. А потом стало поздно, запустили((
Обратная сторона фигурного катания со своими судьбами в личной жизни. Но этот выбор каждый делает сам сознательно.
Вряд ли отцы делают такой выбор. На свадебном алтаре их о таком не предупреждают.
А потом эти родители обвиняют своих детей, что жизнь им отдали и ничего не получилось, прививая бесконечное чувство вины. Полине 15 скоро будет, бедные подростки вынуждены терпеть бесконечное присутствие навязчивых родителей
Бедный ребёнок, даже на тренировке мать её контролирует🫠 Разве спорт в том числе не для развития самостоятельности, дисциплины?
Дети сами хотят, чтобы родители присутствовали. Во всех интервью от них только это и слышу.
Во первых , мама Полины работающая мама . Это уже о многом говорит .
Во вторых , многие мамы и бабушки присутствуют на тренировках , тренеры это даже приветствуют .
В третьих , как говорится « не зная брода, не суйся в воду «. У всех критиков мамы Полины дети в профспорте , чтобы критиковать и строить прогнозы ?
Полина замечательная парника , дальнейших ей успехов !
вообще то мы здесь на форуме с открытыми комментариями ) что видим , то и комментируем , на личную связь с этой мамой никто не выходит чтобы давать ей оценки или как-то поучать )
Критикуют в основном хейтеры ТШТ.
На Окко день неудачных мамерей.
У мамы Шешелевой была семья и кажется две дочери.
Приезжать в 11 часов домой, это значит бросить втору дочь и мужа. Не позавидуешь им. Это называется мама подсела на " клуб мам" ЭТ.
А это нормально, что ребенок голодный до 11 часов, а завтра надо утром ребенку на тренировки, а маме на работу. БОЛЬНЫЕ.
