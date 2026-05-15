Тутберидзе о роли родителей в спорте: «Те мамы, которые здесь сидят с утра до вечера, упускают момент семьи. Но они вырастили чемпионов»

Тренер Этери Тутберидзе рассказала о роли родителей в воспитании чемпионок в фигурном катании.

«Что касается того, что какие-то родители через детей реализуют свои мечтания – ну, а почему нет?

Липницкая свою жизнь положила, чтобы состоялась Юлия Липницкая. Состоялась? Состоялась. Семья Жени Медведевой – то же самое. Бабушка жила на катке. Они продали свою квартиру, где они жили, переехали рядом с катком жить. Алина Загитова – то же самое. Родители совершили ошибку? Они вырастили чемпионов.

Может, полных семей не так много. Те мамы, которые здесь сидят с утра до вечера, упускают момент семьи. И остаются в итоге с дочерью.

И опять-таки, я еще не встретила ни одного спортсмена состоявшегося, олимпийского чемпиона, который бы сказал: мам, спасибо тебе огромное, что ты отдала все, что у тебя было, сидела на трибуне всю жизнь, упустила свое какое-то и женское счастье, и счастье состояться в жизни. Но этот родитель состоялся как родитель», – сказала Тутберидзе в сериале «Метод Тутберидзе» на Окко.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Окко
Ошибка выжившего. 999 из 1000 так напрасно свою жизнь на катке и просидели.

"Что касается того, что какие-то родители через детей реализуют свои мечтания – ну, а почему нет?"

Да потому и нет, что все свои "мечтания" нужно через себя реализовывать, а не через других людей.
Совершенно не напрасно они там просидели даже если ребенок не добился успеха в спорте. Зато с ним навсегда эти моменты, когда мама вела за ручку на каток, радовалась успехам, была с дочкой в моменте. Совместные эмоции это как раз то, что делает семью семьей, а хорошая семья и крепкие отношения с родителем, который в тебя вкладывался, это вообще не мало.
Это если ребенок ходил на каток (условно, просто речь о фк) с радостью. Часто родители туда таскают детей, которым это даром не надо.
Очень вредны такие высказывания. Сколько мам, положивших жизнь на воспитание чемпионок, которые по итогу ничего не добились. Сколько переломанных детей, которые разочаровались в жизни, не добивших крупных спортивных успехов, хотя трудились изо всех сил
какие претензии к Тутберидзе? или родители отдающие детей в секции и желающих их сделать чемпионами не понимают на какие жертвы надо идти для достижения этих целей?

она просто озвучила факты, нравится это кому то или нет. или вы не догадывались об этом? серьёзно?
> или родители отдающие детей в секции и желающих их сделать чемпионами не понимают на какие жертвы надо идти для достижения этих целей

да, они не понимают
Интересно было бы увидеть и обратную сторону — список тех, кто остался у разбитого корыта.
И тех детей, на которых потом повесили вину за то, что они не оправдали чужие родительские мечты.
Как-то так.
https://www.sports.ru/figure-skating/blogs/3405013.html
Отличный дневник! И самое главное, всё закончилось на позитивной ноте.
Т.е. чемпионство дочери стоит семейного счастья матери. Но ведь есть очень много крепких дружных семей, которые воспитали чемпионок, пример Щербакова, Трусова и другие.
Им повезло, но это скорее исключения, тем правила. Все-таки так сливаться с ребенком - это не на пользу ребенку. Да если станет ОЧ, психологического здоровья это не прибавит
Главное чтобы потом своим осознанным выбором не тыкали детям, особенно если ребенок не состоялся. Таких родителей, к сожалению, тоже много. Готовы жертвовать? Жертвуйте, но не требуйте от ребенка оправдывать ожидания
Может быть чемпионы благодарили своих мам. Только лично, наедине. Тренер может и не знать.
Да и публично благодарят, почти все...
Странные рассуждения. Родители разные, как и реализация у всех разная. И сама Тутберидзе ради единственной дочери готова на всё.
Про женское счастье это вообще настолько индивидуально.
Сложно все! Как тренер она состоялась. А сколько времени она провела в семье, с дочкой? полчаса с утра, за завтраком? Много людей выбрали не карьеру и достаток ради семейного счастья. И совсем об этом не жалеют.
PS. с учетом того, что на 1-2 пробившихся в чемпионы (а это не равнозначно состоялся как человек) сотни (а скорее тысячи) детей оставшихся без детства, без нормального образования, родительской любви.
В том-то и дело, что когда она сама была с другими детьми на сборах, её дочь рыдала в интернате. Видимо, сейчас она и пытается замужней дочери компенсировать всеми методами.
Мне кажется, счастливая полная семья --- отличный фундамент для реализации ребенка, в том числе и в проф спорте.
Думаю, такая семья у Щербаковой. У них все правильно организовано, главное с любовью. И в итоге получили то, что получили.
Существует множество счастливых семей где дети чемпионами так и не стали.
Но у них остаётся счастливая семья, это много.
Тысячи мам. А чемпиона вырастит только одна.
И не потому что одна мать сидела на тренировках и потому ее ребенок ОЧ, а другая нет. А посыл из интервью такой, сидите и будет вам золото
Почему нет? Серьезно? То есть нормально превращать ребенка в предмет своих амбиций, лишая его права на собственное мнение, самоопределение? Хотя, если разобраться, удивительного в этих словах Тутберидзе мало, ведь она сама пытается через Диану релализовать свои неудавшиеся спортивные мечтания. И упущенный момент семьи из той же оперы. Про отношение состоявшихся спортсменов к родителям тоже бред, взять Аню Щербакову - ОЧ из группы Тутберидзе, к слову - буквально в каждом интервью благодарит родителей за поддержку на протяжении всего спортивного пути. Или тех же Алину с Женей вспомнить. Какая-то зависть к благополучным, счастливым семьям прослеживается в этих словах.
Так она за это Щербакову и ненавидит
Пример амбиций родителей-сын Плющенко. Не будет он ОЧ, а будущее ребенка и психика поломаны. Ничего хорошего не бывает, когда родители навязывают будущую профессию ребенку
