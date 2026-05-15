Тутберидзе о роли родителей в спорте: «Те мамы, которые здесь сидят с утра до вечера, упускают момент семьи. Но они вырастили чемпионов»
Тренер Этери Тутберидзе рассказала о роли родителей в воспитании чемпионок в фигурном катании.
«Что касается того, что какие-то родители через детей реализуют свои мечтания – ну, а почему нет?
Липницкая свою жизнь положила, чтобы состоялась Юлия Липницкая. Состоялась? Состоялась. Семья Жени Медведевой – то же самое. Бабушка жила на катке. Они продали свою квартиру, где они жили, переехали рядом с катком жить. Алина Загитова – то же самое. Родители совершили ошибку? Они вырастили чемпионов.
Может, полных семей не так много. Те мамы, которые здесь сидят с утра до вечера, упускают момент семьи. И остаются в итоге с дочерью.
И опять-таки, я еще не встретила ни одного спортсмена состоявшегося, олимпийского чемпиона, который бы сказал: мам, спасибо тебе огромное, что ты отдала все, что у тебя было, сидела на трибуне всю жизнь, упустила свое какое-то и женское счастье, и счастье состояться в жизни. Но этот родитель состоялся как родитель», – сказала Тутберидзе в сериале «Метод Тутберидзе» на Окко.
Да потому и нет, что все свои "мечтания" нужно через себя реализовывать, а не через других людей.
она просто озвучила факты, нравится это кому то или нет. или вы не догадывались об этом? серьёзно?
да, они не понимают
И тех детей, на которых потом повесили вину за то, что они не оправдали чужие родительские мечты.
Про женское счастье это вообще настолько индивидуально.
PS. с учетом того, что на 1-2 пробившихся в чемпионы (а это не равнозначно состоялся как человек) сотни (а скорее тысячи) детей оставшихся без детства, без нормального образования, родительской любви.
Думаю, такая семья у Щербаковой. У них все правильно организовано, главное с любовью. И в итоге получили то, что получили.