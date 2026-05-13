Косторная и Куница оставят произвольную программу «Мастер и Маргарита» на следующий сезон

Алена Косторная и Георгий Куница в сезоне-2026/27 планируют выступать с произвольной программой «Мастер и Маргарита». 

«Ребята тренируются. Произвольная программа остается «Мастер и Маргарита», – говорится в сообществе. 

Пара не выступала на соревнованиях с осени 2024 года. В сентябре 2025 года у Косторной и Куницы родился сын. Фигуристы решили продолжить спортивную карьеру.  

Источник: фан-группа Косторной и Куницы
Здорово как! И что ребята возвращаются, и что оставляют "Мастера и Маргариту". Программа - шикарнейшая, часто пересматриваю видео с тех ОП. Аленка в ней - ну просто нереальная, такая дьявольски притягательная, это вот ее на 1000%! Удачи им!
совершенно согласна, программа магически-магнетическая и ооочень красивая! Если будут выкатывать - 🔥🔥🔥
И правильно, они её толком и не катали.
вот кому спортивный флаг менять надо. У нас им не пробиться на пьедестал, без вариантов, по-моему) , а в условной той же Франции - мама дорогая - это же фурор будет) и шанс на медали олимпийские, в команднике.
А они пытались? Нет, у них шоу на шоу и шоу погоняет.
слишком увязли в болодцах, увы. честно говоря, пока сомнительно что смогут спорту уделять должное количество тренировочного времени в перерывах между янко-шоу. а так хочется, чтобы они превратились в полноценную конкурентную пару!
Правильно, что оставили. Постановка хорошая, при этом пара с ней почти не выступала
Ну и правильно, грех было бы такую шикарную прогу похоронить после одного показа на контрольных прокатах.
Харизматичная пара. Не зависимо от того, какие места будут занимать, Куницы являются, украшением любого турнира. В другой Федерации их бы ценили, конечно, больше.
Если действительно собираются соревноваться, то правильно, что оставили- программа просто блеск!
Как-то не верится в их полноценное возвращение. У Алёны 7 пятниц на неделе. Но программа шикарная!
Шикарная программа! И КК в ней хороши.
Видела незабываемую программу МиМ с трибун на открытых прокатах 2024 года, и почему-то с тех самых пор была уверенность, что ребята с ней ещё выступят на соревнованиях. Алёна всегда украшает фк!
