Косторная и Куница оставят произвольную программу «Мастер и Маргарита» на следующий сезон

Алена Косторная и Георгий Куница в сезоне-2026/27 планируют выступать с произвольной программой «Мастер и Маргарита».

Об этом сообщила фан-группа пары.

«Ребята тренируются. Произвольная программа остается «Мастер и Маргарита», – говорится в сообществе.

Пара не выступала на соревнованиях с осени 2024 года. В сентябре 2025 года у Косторной и Куницы родился сын. Фигуристы решили продолжить спортивную карьеру.