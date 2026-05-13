Союз конькобежцев России и ФФККР не будут объединяться в единую федерацию

Союз конькобежцев России не будет объединяться с федерацией фигурного катания.

Союз конькобежцев России и Федерация фигурного катания на коньках России не будут объединяться.

Об этом заявил министр спорта России Михаил Дегтярев.

«Несмотря на то что на мировом уровне ISU объединяет эти виды в одну федерацию, в разных странах это устроено по-разному. В некоторых одна федерация, в других – две федерации.

Мы обсудили этот вопрос с главами наших федераций, решили не объединяться. Это позиция сообщества и руководителей федераций – я ее поддержал. Оба руководителя – Николай Гуляев и Антон Сихарулидзе – члены исполкома олимпийского комитета», – сказал Дегтярев.