Союз конькобежцев России и ФФККР не будут объединяться в единую федерацию

Об этом заявил министр спорта России Михаил Дегтярев. 

«Несмотря на то что на мировом уровне ISU объединяет эти виды в одну федерацию, в разных странах это устроено по-разному. В некоторых одна федерация, в других – две федерации.

Мы обсудили этот вопрос с главами наших федераций, решили не объединяться. Это позиция сообщества и руководителей федераций – я ее поддержал. Оба руководителя – Николай Гуляев и Антон Сихарулидзе – члены исполкома олимпийского комитета», – сказал Дегтярев.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Очень жаль. Может хоть тогда бы бомонд прекратил свой базар-вокзал в кулуарах
Это было сразу понятно, - обе федерации уже давно существовали отдельно, и их всегда это устраивало...
Хорошая новость.
Ну, хоть одно здравое решение.
Зачем бардак разводите, одним можно другим нет?
Материалы по теме
Татьяна Тарасова: «Я с самого начала была против объединения ФФККР с другой федерацией. С какой стати? У нас своя публика»
1 мая, 08:26
«Фигурное катание не заинтересовано тянуть конькобежный спорт. А быть прихлебателями неверно». Журова против объединения федераций
16 апреля, 14:17
Наталья Бестемьянова: «Наверное, конькобежному спорту объединение федераций было бы важно, но для фигурного катания это нагрузка»
16 апреля, 11:27
Кагияма о перерыве в карьере: «Хочу сделать за этот год все возможное, чтобы окончить университет»
сегодня, 08:56
Алексей Мишин: «Не согласен с теми, кто говорит, что без нас фигурное катание умерло. Оно не только не умерло, но развивается в очень интересных аспектах»
сегодня, 08:29
Ришо показал, как Валиева работает над новой программой
вчера, 21:21Видео
Олимпийские призеры Берулава и Метелкина проведут предсезонную подготовку на катке Тутберидзе в Москве: «Говорить о переходе пока преждевременно»
вчера, 20:33
Юристы Плющенко рассматривают возможность иска против мамы фигуристки Парсеговой из-за ее слов в сериале «Метод Тутберидзе»
вчера, 19:07
Владимир Познер: «Наше возвращение придало бы фигурному катанию более высокую грань конкуренции»
вчера, 17:51
«Мы не афишируем, но и не скрываем». Загитова выложила фото с молодым человеком
вчера, 15:36Фото
Мария Бутырская: «Я думаю, программа Валиевой и Ришо будет произведением искусства, шедевром»
вчера, 14:42
«С Алисой Лю могут легко конкурировать пяток наших девчонок. Если Петросян сделает коронный прыжок, никаких вопросов не будет». Иоланда Чен о фигуристках
вчера, 14:33
Виктория Синицина: «Мы сейчас находимся в хорошей физической форме. В ледовых шоу мы катаем не менее сложные номера, чем на соревнованиях»
вчера, 11:07
Маргарита Базылюк: «До сих пор не могу пересмотреть прокат на первенстве России-2025 – не помню, сколько раз упала. Даже свои хорошие прокаты не могу пересмотреть»
12 мая, 14:47
Ирина Роднина: «Не считаю, что Москва грабит регионы. Деньги, которые в нее приходят, потом распределяются по разным направлениям»
9 мая, 11:17
Мама Гуменника: «У Петра были очень сильные способности к математике. Я решила, что нужно сделать акцент на спорте — знания никуда не денутся»
4 мая, 17:36
Медведева будет ведущей балетного гала-концерта в Японии
8 апреля, 09:01
Роднина о том, за какими видами спорта ей интересно следить: «Наверное, ни за какими»
7 апреля, 14:43
Туктамышева выступила на «Русском вызове» с номером на тему токсичных отношений
4 апреля, 16:58Видео
Наталья Бестемьянова: «Было бы очень интересно увидеть соревнование между Россией и США. Это важно для развития наших спортсменов»
1 апреля, 20:48
Леонова о победе Сакамото: «Я плакала, была очень рада за нее. Это действительно прокат жизни»
28 марта, 12:11
Александр Энберт: «Сакамото – великая спортсменка. Вчерашний прокат получился особенным, эмоционально это было очень сильно»
28 марта, 11:09
Александра Трусова: «Не знаю, что меня радует сегодня больше: весеннее солнце или то, как под ним выглядит мое новое окрашивание»
25 марта, 10:49Фото
