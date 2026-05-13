Михаил Дегтярев: «В этом году наши спортсмены получат допуски на международные старты практически во всех видах спорта»

Министр спорта России, глава Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев считает, что в 2026 году российских спортсменов допустят к международным соревнованиям практически во всех видах спорта. 

– С начала 2026 года наш гимн прозвучал уже более 80 раз на чемпионатах, кубках, первенствах мира и Европы – каждый раз, когда наш атлет завоевывал золотую медаль. В целом же под флагом России выступили более 180 спортсменов.

– Долгое время казалось, что главная цель – любое участие. Лишь бы допустили.

– Так было, потому что в какой-то момент казалось, что заблокировали вообще все и всем. При этом плана по выходу из сложившегося положения дел не было. Наша команда сделала все, чтобы для начала распахнуть эти двери, вернуться на соревнования хотя бы в нейтральном статусе.

Сейчас мы возвращаем флаг и гимн, и результаты налицо: в этом году наши спортсмены получат допуски на международные старты практически во всех видах спорта. Это мой прогноз, основанный на переговорных позициях и коммуникации с международными организациями, которую мы поддерживаем. При этом на многих турнирах уже сейчас звучит наш гимн, поднимается наш флаг.

Возьмем пловцов. Они полтора года отъездили в нейтральном статусе и доказали МОК и World Aquatics, что никаких эксцессов на соревнованиях с их участием не происходит. Ведь наши оппоненты всегда пугали тем, что, мол, вам небезопасно ездить, неизвестно, как вас примут иностранные спортсмены.

Пловцы съездили на два чемпионата мира, доказали, что все безопасно, и теперь будут выступать уже под флагом России. Так что на определенном этапе участие, конечно, было в приоритете, но теперь – нужны только победы, – сказал Дегтярев. 

МОК вернул белорусов, но не нас. Почему?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Дегтярев: в 2026 обещаю наобещать не меньше чем в 2025! Обещать буду под флагом и гимном!
Нет не получат. Не получат на регби (это вообще не обсуждается, там нас как ЮАР с апартеидом будут и после войны ещё лет 5-10 в загоне держать), не получат на хоккей, фигурное катание и лыжные виды - виды спорта, в которых правит северная европа. Не получим на футбол в рамках отбора к ЕВОО 2028, потому что собирать ради нас группу Россия Сербия Белоруссия Казахстан Словакия никто не будет.

В общем практически во всех значимых видах спорта всё останется по прежнему. Мб допустят волейбол (хотя я в это не верю) и гандбол. В любом случае проблема логистики остаётся. На территории России матчи точно проводить не дадут пока Европу и РФ линия фронта разделяет
да все все понимают. просто порожняк гоняют.
Скорее всего - да, но посмотрим, как говорится. Жизнь штука такая, изменчивая. Иногда поражаешься скорости и характеру переобувания современных людей.
Михаил Дегтярев: "В этом году наши спортсмены получат допуски на международные старты практически во всех видах спорта..."
Почему-то мне кажется,что Дягтерев белорус...
Вот это настоящий политик. Главное побольше наобещать
Но это не точно... 😂
Потому он и сказал "практически во всех"))
Но ФК точно будет в числе последних, кого допустят
Как говорится в русской пословице "не говори гоп пока не перепрыгнешь".
Уж столько обещаний наслушались, что поверить можно только по факту.
Что-то близится к завершению?...
Откуда такая уверенность? Всем бы такую. А пока это ничем не подкреплено.
типичный чинуш тараторящий в будущем времени)))
Господин министр объяснил бы, в "практически все" входят биатлон, лыжи, хоккей, фигурное катание? Или этим видам ещё лет пять подождать😨
методичку смени. вам дали задание перечислять одни и те же три-четыри видов спорта? А остальных у нас не существует видов спорта, где нас уже допустили?
Тон смени, хамло
И только ФК будет допущено в 2054 году.
