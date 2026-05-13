Михаил Дегтярев: "В этом году наши спортсмены получат допуски на международные старты практически во всех видах спорта..."

Дегтярев: в 2026 году россиян вернут практически во всех видах спорта.

Министр спорта России, глава Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев считает, что в 2026 году российских спортсменов допустят к международным соревнованиям практически во всех видах спорта.

– С начала 2026 года наш гимн прозвучал уже более 80 раз на чемпионатах, кубках, первенствах мира и Европы – каждый раз, когда наш атлет завоевывал золотую медаль. В целом же под флагом России выступили более 180 спортсменов.

– Долгое время казалось, что главная цель – любое участие. Лишь бы допустили.

– Так было, потому что в какой-то момент казалось, что заблокировали вообще все и всем. При этом плана по выходу из сложившегося положения дел не было. Наша команда сделала все, чтобы для начала распахнуть эти двери, вернуться на соревнования хотя бы в нейтральном статусе.

Сейчас мы возвращаем флаг и гимн, и результаты налицо: в этом году наши спортсмены получат допуски на международные старты практически во всех видах спорта. Это мой прогноз, основанный на переговорных позициях и коммуникации с международными организациями, которую мы поддерживаем. При этом на многих турнирах уже сейчас звучит наш гимн, поднимается наш флаг.

Возьмем пловцов. Они полтора года отъездили в нейтральном статусе и доказали МОК и World Aquatics, что никаких эксцессов на соревнованиях с их участием не происходит. Ведь наши оппоненты всегда пугали тем, что, мол, вам небезопасно ездить, неизвестно, как вас примут иностранные спортсмены.

Пловцы съездили на два чемпионата мира, доказали, что все безопасно, и теперь будут выступать уже под флагом России. Так что на определенном этапе участие, конечно, было в приоритете, но теперь – нужны только победы, – сказал Дегтярев.

