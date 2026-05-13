Софья Муравьева: «Не факт, что я войду в сезон. Я не могу сказать, потому что иначе не сложится»

Фигуристка Муравьева: не факт, что я войду в сезон.

Фигуристка Софья Муравьева сообщила в шоу «Каток», что пока работает без тренера и не может рассказать о том, выступит ли в следующем сезоне.

Ранее появлялась информация, что Муравьева планирует перейти в другую сборную.

Муравьева : Мы снимаем 11 мая, я без тренера. Пока что катаюсь на массовом льду, около дома, недалеко. Я уже отдохнула, и мне надо входить в сезон. Мы выбрали, чтобы я пораньше отдохнула и раньше вошла в сезон, потому что мне нужно больше времени для этого. Еще пока что не факт, что я войду в сезон.

Ну вот… Я не могу сказать, потому что иначе не сложится. Я еще не знаю 100%, да или нет. У меня идут разговоры, переговоры. Пока что я нигде и звать меня никто.

Нагучев : Ты просто катаешься, чтобы не потерять сноровку, форму?

Муравьева : Ну да, да. Я приехала с отдыха, полторы, даже две недели отдыхала, особо сильно не тренировалась. Но приехала в очень хорошей форме, сразу могла собрать 3-3, очень большие серии из прыжков.

Я была в шоке, потому что я всегда очень плохо вхожу в сезон. А тут у меня, видимо, осталась от Алексея Николаевича подготовка. У нас не было такого, что мы с Алексеем Николаевичем, с его группой завершили сотрудничество на плохих нотах.

Я очень благодарна, что этот год сложился, они вложили в меня очень много времени и сил. Вся тренерская группа, она очень большая, я всем очень благодарна. Но так случилось, так получилось…

Ягудин : Че получилось-то?

Муравьева : Я не могу, мы не можем идти дальше рука об руку. Это было общее решение.

Медведева : Это было разногласие именно…

Муравьева : Не было никаких разногласий. Так получилось, что Алексей Николаевич был против, и мы разошлись на том, что значит, как бы все.

Ягудин : А против чего?

Скопцова : Пока нельзя, видишь, говорить.

Муравьева : Не могу сказать…

Ягудин : То, что стало условной причиной разрыву, этот факт все равно работал год назад, когда ты начинала сотрудничество с Мишиным? Сейчас что-то изменилось? Или появилось что-то новое в ваших отношениях?

Муравьева : Нет… Как вы пытаетесь найти…

Я не могу сказать, что именно. Потому что иначе не сложится.

Ягудин : А что не сложится? Работа со следующим педагогом?

Муравьева : Нет…

Ягудин : А что?

Муравьева : Определенные жизненные моменты…

Ягудин : А-а-а…

Нагучев : Я понимаю по-человечески, но не понимаю по-журналистски. Если есть какое-то высказывание, его нужно совершить.

Муравьева : А я не могу его совершить сейчас. Скорее всего, в следующем сезоне я не выйду.

Ягудин : Ты завершила в фигурном катании?

Муравьева : Нет.

«Идут переговоры, а пока что я нигде и звать меня никто». Куда собралась Муравьева?