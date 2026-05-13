Софья Муравьева: «Не факт, что я войду в сезон. Я не могу сказать, потому что иначе не сложится»
Фигуристка Софья Муравьева сообщила в шоу «Каток», что пока работает без тренера и не может рассказать о том, выступит ли в следующем сезоне.
Ранее появлялась информация, что Муравьева планирует перейти в другую сборную.
Муравьева: Мы снимаем 11 мая, я без тренера. Пока что катаюсь на массовом льду, около дома, недалеко. Я уже отдохнула, и мне надо входить в сезон. Мы выбрали, чтобы я пораньше отдохнула и раньше вошла в сезон, потому что мне нужно больше времени для этого. Еще пока что не факт, что я войду в сезон.
Ну вот… Я не могу сказать, потому что иначе не сложится. Я еще не знаю 100%, да или нет. У меня идут разговоры, переговоры. Пока что я нигде и звать меня никто.
Нагучев: Ты просто катаешься, чтобы не потерять сноровку, форму?
Муравьева: Ну да, да. Я приехала с отдыха, полторы, даже две недели отдыхала, особо сильно не тренировалась. Но приехала в очень хорошей форме, сразу могла собрать 3-3, очень большие серии из прыжков.
Я была в шоке, потому что я всегда очень плохо вхожу в сезон. А тут у меня, видимо, осталась от Алексея Николаевича подготовка. У нас не было такого, что мы с Алексеем Николаевичем, с его группой завершили сотрудничество на плохих нотах.
Я очень благодарна, что этот год сложился, они вложили в меня очень много времени и сил. Вся тренерская группа, она очень большая, я всем очень благодарна. Но так случилось, так получилось…
Ягудин: Че получилось-то?
Муравьева: Я не могу, мы не можем идти дальше рука об руку. Это было общее решение.
Медведева: Это было разногласие именно…
Муравьева: Не было никаких разногласий. Так получилось, что Алексей Николаевич был против, и мы разошлись на том, что значит, как бы все.
Ягудин: А против чего?
Скопцова: Пока нельзя, видишь, говорить.
Муравьева: Не могу сказать…
Ягудин: То, что стало условной причиной разрыву, этот факт все равно работал год назад, когда ты начинала сотрудничество с Мишиным? Сейчас что-то изменилось? Или появилось что-то новое в ваших отношениях?
Муравьева: Нет… Как вы пытаетесь найти…
Я не могу сказать, что именно. Потому что иначе не сложится.
Ягудин: А что не сложится? Работа со следующим педагогом?
Муравьева: Нет…
Ягудин: А что?
Муравьева: Определенные жизненные моменты…
Ягудин: А-а-а…
Нагучев: Я понимаю по-человечески, но не понимаю по-журналистски. Если есть какое-то высказывание, его нужно совершить.
Муравьева: А я не могу его совершить сейчас. Скорее всего, в следующем сезоне я не выйду.
Ягудин: Ты завершила в фигурном катании?
Муравьева: Нет.
«Идут переговоры, а пока что я нигде и звать меня никто». Куда собралась Муравьева?
В чем проблема четким голосом озвучить очевидное - да, пробую менять спортивное гражданство, надеюсь что получится, поймите, пока все настолько сыро, что и рассказывать нечего, как только появится конкретика, я сделаю объявление, спасибо за понимание. Зачем меняю? ну что же, могу ответить честно, ни для кого не секрет, что конкуренция в нашей сборной очень высокая, чтобы лидировать, надо владеть элементами ультра-си здесь и сейчас. Я взрослый человек, адекватно себя оцениваю и понимаю, что если/когда с наших фигуристов снимут бан, по единственной квоте на межнар я не поеду. Но я очень хочу выступать на мировых ГС, это моя спортивная мечта, пусть вам она и кажется несколько претенциозной! И я решила пойти по пути Насти Губановой, которая в свое время ушла за Грузию именно по этой причине. Ну вот такое мое решение, мне уже 19, я всю свою жизнь вложила в фигурное катание, кое-чего достигла, как мне кажется, и не хочу заканчивать, хочу соревноваться, хочу побеждать, если хотите! Коллеги, вы спортсмены, вы меня поймете, Женя, ты меня точно поймешь.
Что в этом было бы такого страшного? Как бы подобные разъяснения могли ухудшить ее позиции? да никак. В целом получила бы одобрение и ведущих шоу и аудитории и бомонда, и, может быть, федры. Публично говорить надо структурно, а не мямлить
Психологически неустойчивая девушка, все время выставляет себя жертвой. Понятно почему Этери ее не взяла
Странно что она не бросила ФК, хотя говорит много раз хотела, так как не выносит давление
То что была примой у Плющенко, потом у Мишина - это ей очень повезло!
Эти тренеры просто терпели какое то время ее закидоны
У Плющенко она была единственной взрослой, а Мишину надо было доказать что еще может тренировать взрослых дев
Кто сейчас ее возьмет? В России наверно нет таких
Федра думаю настроена теперь против нее
Чего не сказать? Ну не уточняй какая. Вообще, Соня тот еще кадр, хоть и выглядит бедной овечкой.
Но в принципе там по ме и бе все понятно, что речь о переходе.
2. На самые основные вопросы отвечать: "я не могу сказать, что именно. Потому что иначе не сложится."
Она зачем на вью пошла, из любви к Ришо?
Интервью вообще ни о чем, и тут вопросы и к самой Соне - зачем пошла если сказать не может ничего и к интервьюерам - зачем пытать, неужели у Сони ничего больше интересного спросить нельзя
и разговорили ее немного)
Повылазили обиды на судейство, на Плющенко, на Горбачеву
Мало, мало, мало, мало, мало грибов
Я хочу еще немного больше!
Боюсь что после перехода, куда бы она ни перешла, и выхода на вожделенные ГС, под холодным душем из скромных компонентов и гоев ей будет очень некомфортно. Само не даст соврать
С Плющем все понятно, а Горбачева то чем ее обидела? тем что реально лучше, компонентнее и сложнее катается?))