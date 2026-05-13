Софья Муравьева: «Не факт, что я войду в сезон. Я не могу сказать, потому что иначе не сложится»

Ранее появлялась информация, что Муравьева планирует перейти в другую сборную.

Муравьева: Мы снимаем 11 мая, я без тренера. Пока что катаюсь на массовом льду, около дома, недалеко. Я уже отдохнула, и мне надо входить в сезон. Мы выбрали, чтобы я пораньше отдохнула и раньше вошла в сезон, потому что мне нужно больше времени для этого. Еще пока что не факт, что я войду в сезон.

Ну вот… Я не могу сказать, потому что иначе не сложится. Я еще не знаю 100%, да или нет. У меня идут разговоры, переговоры. Пока что я нигде и звать меня никто.

Нагучев: Ты просто катаешься, чтобы не потерять сноровку, форму?

Муравьева: Ну да, да. Я приехала с отдыха, полторы, даже две недели отдыхала, особо сильно не тренировалась. Но приехала в очень хорошей форме, сразу могла собрать 3-3, очень большие серии из прыжков.

Я была в шоке, потому что я всегда очень плохо вхожу в сезон. А тут у меня, видимо, осталась от Алексея Николаевича подготовка. У нас не было такого, что мы с Алексеем Николаевичем, с его группой завершили сотрудничество на плохих нотах.

Я очень благодарна, что этот год сложился, они вложили в меня очень много времени и сил. Вся тренерская группа, она очень большая, я всем очень благодарна. Но так случилось, так получилось…

Ягудин: Че получилось-то?

Муравьева: Я не могу, мы не можем идти дальше рука об руку. Это было общее решение.

Медведева: Это было разногласие именно…

Муравьева: Не было никаких разногласий. Так получилось, что Алексей Николаевич был против, и мы разошлись на том, что значит, как бы все.

Ягудин: А против чего?

Скопцова: Пока нельзя, видишь, говорить.

Муравьева: Не могу сказать…

Ягудин: То, что стало условной причиной разрыву, этот факт все равно работал год назад, когда ты начинала сотрудничество с Мишиным? Сейчас что-то изменилось? Или появилось что-то новое в ваших отношениях?

Муравьева: Нет… Как вы пытаетесь найти…

Я не могу сказать, что именно. Потому что иначе не сложится.

Ягудин: А что не сложится? Работа со следующим педагогом?

Муравьева: Нет…

Ягудин: А что?

Муравьева: Определенные жизненные моменты…

Ягудин: А-а-а…

Нагучев: Я понимаю по-человечески, но не понимаю по-журналистски. Если есть какое-то высказывание, его нужно совершить.

Муравьева: А я не могу его совершить сейчас. Скорее всего, в следующем сезоне я не выйду.

Ягудин: Ты завершила в фигурном катании?

Муравьева: Нет.

«Идут переговоры, а пока что я нигде и звать меня никто». Куда собралась Муравьева?

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спортс’’
Странная девушка:))) Пришла на интервью, чтобы сказать, что сейчас ничего не может сказать :))) А зачем пришла-то?
Посветить лицом, нагнать хайпу
Хайпуем, сегодня мы с тобой хайпуем. Минута славы.
Мура промяукала что-то невнятное ни о чем)) правильно тут спрашивают - а зачем вообще притащилась на шоу?? твердить про "определенные жизненные обстоятельства и моменты"? мааааленькие такие моментики, ахаха! ну и че? только очки свои растеряла.
В чем проблема четким голосом озвучить очевидное - да, пробую менять спортивное гражданство, надеюсь что получится, поймите, пока все настолько сыро, что и рассказывать нечего, как только появится конкретика, я сделаю объявление, спасибо за понимание. Зачем меняю? ну что же, могу ответить честно, ни для кого не секрет, что конкуренция в нашей сборной очень высокая, чтобы лидировать, надо владеть элементами ультра-си здесь и сейчас. Я взрослый человек, адекватно себя оцениваю и понимаю, что если/когда с наших фигуристов снимут бан, по единственной квоте на межнар я не поеду. Но я очень хочу выступать на мировых ГС, это моя спортивная мечта, пусть вам она и кажется несколько претенциозной! И я решила пойти по пути Насти Губановой, которая в свое время ушла за Грузию именно по этой причине. Ну вот такое мое решение, мне уже 19, я всю свою жизнь вложила в фигурное катание, кое-чего достигла, как мне кажется, и не хочу заканчивать, хочу соревноваться, хочу побеждать, если хотите! Коллеги, вы спортсмены, вы меня поймете, Женя, ты меня точно поймешь.
Что в этом было бы такого страшного? Как бы подобные разъяснения могли ухудшить ее позиции? да никак. В целом получила бы одобрение и ведущих шоу и аудитории и бомонда, и, может быть, федры. Публично говорить надо структурно, а не мямлить
С таким настроем коня не продашь) Вот она и пытается повысить ставки. Дескать, я еще ого-го-го, каскады 3-3 тут легко на массовых катках фигачу и вообще меня с моим 4 местом засуживали . Для этого и на интервью пришла, как мне кажется.
ауч! ну, тогда все печальненько у девы)) адекватность покинула чат!
Зачем идти на программу, зная, что нужно будет отвечать на вопросы? Подождала бы уже и рассказала оф информацию
Программа длится больше часа, а диалог про возможный переход занял минут десять.
Люблю Софью, люблю фигурное катание. Нездоровые злобные люди, якобы любители прекрасного вида спорта, не то, что удивляют, поражают скудоумием.
посмотрела все интервью
Психологически неустойчивая девушка, все время выставляет себя жертвой. Понятно почему Этери ее не взяла
Странно что она не бросила ФК, хотя говорит много раз хотела, так как не выносит давление

То что была примой у Плющенко, потом у Мишина - это ей очень повезло!
Эти тренеры просто терпели какое то время ее закидоны
У Плющенко она была единственной взрослой, а Мишину надо было доказать что еще может тренировать взрослых дев
Кто сейчас ее возьмет? В России наверно нет таких
Федра думаю настроена теперь против нее
помню в ее бытность у Плю, в телеге в разных чатах писали что Муравьева - очень не простой человек. Капризная с огромным больным самомнением, скрытная. Что их с мамой позиция - нам все должны. Видимо в этом была большая доля правды
в прошлом году во всей красе ее увидели, когда она игрушку потеряла на КПК
Смешно, все уже поняли, что речь о другой стране.
Чего не сказать? Ну не уточняй какая. Вообще, Соня тот еще кадр, хоть и выглядит бедной овечкой.
Запись шоу была 11 мая, новости про возможный переход за другую федерацию появились вчера, 12 мая.
Тогда понятно откуда слив пошел)
Но в принципе там по ме и бе все понятно, что речь о переходе.
200% она хотела перейти, но Мишин был против и послал ее, она стала сама искать варианты, но пока ничего не нашла, кроме отчисления из группы и из сборной, второе еще не точно. Но, честно, а что ей там делать, ее вытянули в обход более сильных для того, чтобы она потом перешла что ли?
странно это, а просто согласиться с мнением тренера, положиться на него и остаться у Мишина и в сборной она, получается, никак не может?? т.е. даже не рассматривает такое развитие событий. интересно - почему? нет, мне кажется там глубинный конфликт случился и дело не только в желании уйти под другой флаг
Думается, что от сборной она хочет отказаться из-за того, чтобы в случае если всё срастётся с переходом, меньше средств возвращать пришлось. Потому что сборникам как раз в это время средства распределяются (вот огласят состав,--и скинут средства). Ну а если не срастётся с переходом, то покрутится на массовых катках до начала сезона,--и тихо закончит (и не нужно будет ни к какому тренеру проситься,--ведь ещё не каждый и возьмёт такую!)
1. Пойти на интервью к нескольким ведущим после ухода от текущего тренера.
2. На самые основные вопросы отвечать: "я не могу сказать, что именно. Потому что иначе не сложится."

Она зачем на вью пошла, из любви к Ришо?
К себе
Как будто все не понимают о чем речь))))
"Не могу", "не скажу" - а зачем тогда приходить, зная прекрасно о чем тебя будут спрашивать?
Возможно, об интервью заранее договорились. Либо Муравьева думала, что к моменту записи интервью уже будет знать, куда переходит и на каких условиях.
Софья наводит интригу
Интервью вообще ни о чем, и тут вопросы и к самой Соне - зачем пошла если сказать не может ничего и к интервьюерам - зачем пытать, неужели у Сони ничего больше интересного спросить нельзя
ну почему, больше часа шоу длилось, много о чем спросили
и разговорили ее немного)
Повылазили обиды на судейство, на Плющенко, на Горбачеву
у Муравьевой обиды на судейство??? Однако!
Боюсь что после перехода, куда бы она ни перешла, и выхода на вожделенные ГС, под холодным душем из скромных компонентов и гоев ей будет очень некомфортно. Само не даст соврать
С Плющем все понятно, а Горбачева то чем ее обидела? тем что реально лучше, компонентнее и сложнее катается?))
Муравьева об РПП: «Когда я поправлялась на 100-200 грамм, мне сразу говорили: у тебя попа большая, у тебя там это выросло... С этого начались очень большие комплексы»
13 мая, 07:57
«Темпераментная и взбалмошная? Конечно, я же лед бью». Муравьева пошутила о своем характере
13 мая, 07:56
Муравьева сравнила подходы Плющенко и Мишина: «У Евгения Викторовича больше на повторы, на «вжаривание». Это когда тебе пипец и больше ты неделю не сможешь прыгать, потому что все болит»
13 мая, 07:55
