Ришо о том, появилась ли у него куртка российской сборной: «Пока нет. Но люди уже обеспокоены этим вопросом»

Хореограф Ришо: пока у меня нет куртки сборной России.

Французский хореограф Бенуа Ришо ответил на вопрос, появилась ли у него куртка российской сборной.

– К Олимпиаде вы работали с 16 фигуристами из 13 стран. Как вы все успеваете? Есть какая-то система?

– Честно говоря, я сам иногда задаю себе тот же вопрос. Олимпиада, наверное, была одним из самых насыщенных переживаний в моей жизни, но после многих лет в фигурном катании вырабатываешь собственный ритм и способ организации дел.

Думаю также, что постоянные путешествия и работа со множеством разных культур помогли мне стать очень гибким в психологическом плане. В конечном счете, когда по-настоящему любишь то, что делаешь, энергия находится сама собой. Думаю, вы понимаете, что я люблю свое дело.

– На Олимпийских играх многие шутили, что у вас были куртки сборных разных стран. После приезда в Россию все интересуются: появилась ли у вас теперь и куртка российской сборной?

– Пока нет... но, судя по всему, люди уже обеспокоены этим вопросом, – сказал Ришо.

