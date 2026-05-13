  Бенуа Ришо о России: «Здесь по-настоящему чувствуешь, насколько важно фигурное катание. Всегда приятно ощущать эту страсть к спорту»
Бенуа Ришо о России: «Здесь по-настоящему чувствуешь, насколько важно фигурное катание. Всегда приятно ощущать эту страсть к спорту»

Французский хореограф Бенуа Ришо рассказал, почему ему нравится работать с российскими фигуристами, а также назвал своих любимых русских композиторов. 

– Есть ли что-то особенное в российских фигуристах, что бросается в глаза специалистам?

– Думаю, что выделяется дисциплина и трудовая этика с очень раннего возраста. По-настоящему чувствуешь, насколько важно здесь фигурное катание.

Я сам из небольшой страны, где фигурное катание не является такой значимой частью культуры, поэтому мне всегда приятно ощущать эту страсть к спорту, когда приезжаю туда, где люди по-настоящему жаждут фигурного катания и любят его так глубоко.

– Любите ли вы русскую музыку? Есть ли среди русских композиторов те, кто особенно трогает вашу душу?

– Да, очень. Музыка всегда была огромной частью моей жизни и, конечно, моей работы. Я также близко дружу с композитором Кириллом Рихтером, чью музыку я очень люблю. Думаю, у него очень особенный эмоциональный мир.

И конечно, я вырос, слушая великих русских композиторов – Чайковского, Рахманинова, Прокофьева, Шостаковича. Их музыка так глубоко связана с эмоцией, драмой и повествованием – это, естественно, очень вдохновляет в фигурном катании.

Я также люблю открывать для себя более камерных или неожиданных композиторов. Например, я очень люблю Николая Капустина. Сочетание классической музыки и джаза в его произведениях – это нечто творчески совершенно уникальное, – сказал Ришо.

Источник: ТАСС
Я вот думаю, если Бенуа не боится в прессе говорить - может все-таки в ISU дует ветер перемен?
Он вроде бы ничего особенного не говорит.
Так он всегда таким был.
А есть ещё болельщики. Мы тоже уже без фигурного катания не представляем своей жизни - вот уже начали ждать осени.)
Бенуа совершенно великий человек, конечно. И производительный :)
Приятно читать! Выбор музыкальных предпочтений достойный!
Молодец Бенуа, что открыто выражает свою позицию. А главное искренне и честно. Мало того, что талантливый человек, ещё и свободомыслящий.
