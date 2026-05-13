Бенуа Ришо о России: «Здесь по-настоящему чувствуешь, насколько важно фигурное катание. Всегда приятно ощущать эту страсть к спорту»

Ришо: в России чувствуешь, насколько страстно люди любят фигурное катание.

Французский хореограф Бенуа Ришо рассказал, почему ему нравится работать с российскими фигуристами, а также назвал своих любимых русских композиторов.

– Есть ли что-то особенное в российских фигуристах, что бросается в глаза специалистам?

– Думаю, что выделяется дисциплина и трудовая этика с очень раннего возраста. По-настоящему чувствуешь, насколько важно здесь фигурное катание.

Я сам из небольшой страны, где фигурное катание не является такой значимой частью культуры, поэтому мне всегда приятно ощущать эту страсть к спорту, когда приезжаю туда, где люди по-настоящему жаждут фигурного катания и любят его так глубоко.

– Любите ли вы русскую музыку? Есть ли среди русских композиторов те, кто особенно трогает вашу душу?

– Да, очень. Музыка всегда была огромной частью моей жизни и, конечно, моей работы. Я также близко дружу с композитором Кириллом Рихтером, чью музыку я очень люблю. Думаю, у него очень особенный эмоциональный мир.

И конечно, я вырос, слушая великих русских композиторов – Чайковского, Рахманинова, Прокофьева, Шостаковича. Их музыка так глубоко связана с эмоцией, драмой и повествованием – это, естественно, очень вдохновляет в фигурном катании.

Я также люблю открывать для себя более камерных или неожиданных композиторов. Например, я очень люблю Николая Капустина. Сочетание классической музыки и джаза в его произведениях – это нечто творчески совершенно уникальное, – сказал Ришо.

