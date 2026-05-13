Бенуа Ришо: «Семененко – впечатляющий спортсмен, у него есть почти все четверные. Я ценю качество и чистоту его техники»

Хореограф Ришо: меня впечатляет качество прыжков Семененко.

Французский хореограф Бенуа Ришо рассказал, что Евгений Семененко впечатлил его своей прыжковой техникой.

«Евгений – впечатляющий спортсмен: у него есть почти все четверные прыжки, и я по-настоящему ценю качество и чистоту его техники. Он не пытается схитрить в прыжках – все ощущается очень честным и технически выверенным.

Я также очень ценю его отношения с Алексеем Мишиным . Между ними чувствуется глубокое уважение и доверие, и я думаю, что такая связь между тренером и спортсменом – это нечто очень особенное.

В этом году мы с Мишиным решили сохранять более тесный контакт вплоть до конца лета. Они дважды приедут на мой сбор, так что у нас наконец будет время выстроить более глубокую работу в моей специализации.

Раньше наше сотрудничество всегда было очень коротким, поэтому мне очень интересно, куда может привести этот проект. Честно говоря, я очень позитивно настроен по поводу этой хореографии, и музыка просто великолепна», – сказал Ришо.

