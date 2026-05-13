Бенуа Ришо: «Семененко – впечатляющий спортсмен, у него есть почти все четверные. Я ценю качество и чистоту его техники»

Хореограф Ришо: меня впечатляет качество прыжков Семененко.

Французский хореограф Бенуа Ришо рассказал, что Евгений Семененко впечатлил его своей прыжковой техникой. 

«Евгений – впечатляющий спортсмен: у него есть почти все четверные прыжки, и я по-настоящему ценю качество и чистоту его техники. Он не пытается схитрить в прыжках – все ощущается очень честным и технически выверенным.

Я также очень ценю его отношения с Алексеем Мишиным. Между ними чувствуется глубокое уважение и доверие, и я думаю, что такая связь между тренером и спортсменом – это нечто очень особенное.

В этом году мы с Мишиным решили сохранять более тесный контакт вплоть до конца лета. Они дважды приедут на мой сбор, так что у нас наконец будет время выстроить более глубокую работу в моей специализации.

Раньше наше сотрудничество всегда было очень коротким, поэтому мне очень интересно, куда может привести этот проект. Честно говоря, я очень позитивно настроен по поводу этой хореографии, и музыка просто великолепна», – сказал Ришо.

Чистота техники Семененко - это анекдот.
При этом мне нравится Евгений, он кажется приятным парнем с классными идеями. Но его именно технические косяки видны невооруженным глазом даже не специалистам.
Анекдот-это воровать обороты, знаем таких спецов
Это у Семененко? Не ожидала такого от Ришо……
Чистоту техники, что не скажешь ради денег
Некоторые считают тут, что надо промолчать и согласиться. А знатоки тут действительно есть, и немало. И "прекрасная" техника Жени на прыжках видна невооружённым глазом и обычным болельщикам. Не понимаю даже, зачем Ришо так сказал. У Жени полно других плюсов, которые можно было упомянуть. Например, его стабильность, воля к победе, способность бороться до последней минуты. Мне кажется, он ни разу не бросал прокат после каких-то ошибок. И вообще молодец, всегда в призах.
Женя силен не только характером, духом , но технически ! Это правда! Как и слова , Ришо о его честности на льду, без халтуры с полной отдачей! Желаю талантливому спортсмену хороших программ в новом сезоне и побед!
Присоединяюсь к добрым пожеланиям. Успеха Жене и его команде в новом сезоне. Новых и интересных идей!
Воспитанный человек Бенуа, но про качество прыжков Семененко можно было бы умолчать.
А всё остальное похвалил по делу.
Женя,действительно потрясающий фигурист, спортсмен и парень,который вызывает уважение и восхищение.
Бьютифул! Эмэйзинг! Где-то уже слышали.
Бенуа, понятно, что деньги не пахнут, надо заработать, но уж чистота техники Семененко))), трудно найти, кто хуже приземляется.
