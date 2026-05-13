15

Ришо о работе с Трусовой: «Это очень захватывает, Саша – уникальная спортсменка. У нее особенная энергетика и присутствие на льду»

Французский хореограф Бенуа Ришо назвал Александру Трусову уникальной спортсменкой.

Ришо ставит Трусовой программу на следующий сезон. 

«Мы начали работу над новой короткой программой вместе. Это очень захватывает, и мне творчески очень интересно, потому что Саша – совершенно уникальная спортсменка.

Она уже является иконой нашего спорта, и меня в ней привлекает то, что в художественном плане еще многое предстоит открыть – за пределами одних лишь прыжков. У нее очень особенная энергетика и присутствие на льду», – сказал Ришо.

Тот мемный хореограф приехал в Россию – ставит программы Трусовой и другим нашим! Мы поговорили

Не похвалить клиента в западном мире - моветон.
Это в любом мире моветон ))
Ага, а до этого никто ж не открывал)) повторюсь - Фрида и Круэлла, знаковые и максимально ее программы.
Фрида и Круэлла в прошлом,Саша другая,это хорошо,что она хочет попробовать ставить программу у другого тренера,надо быть разной
Согласна с вами, но это Саша-воин, возможно он ее женственность или материнство попробует раскрыть?
Очень интересно, что в итоге получится. Всегда хочется открыть в любом фигуристе что-то новенькое, хочется удивиться и порадоваться. Саше удачи!
Пусть открывает себя в художественном плане! Мы только за!
Будет интересно посмотреть на итог этого творческого союза. Что нового открыл и привнёс Ришо в художественном плане для Саши в своей постановке.
Ну вот, даже Ришо хорошо отозвался. Не то, что некоторые на этом форуме, которые постоянно нос воротят. Не умеют ценить своих же спортсменов. А потом плачут, что карьеры закончили.
А мне лично очень интересно увидеть результат их работы и как Бенуа сможет раскрыть Сашу.
Ждём, что получится.
Нормально он на нее накинул))
