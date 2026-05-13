Каори Сакамото вышла замуж

Каори Сакамото сообщила о замужестве.

Четырехкратная чемпионка мира по фигурному катанию Каори Сакамото сообщила, что 5 мая вышла замуж. 

Об этом она рассказала на пресс-конференции в своем родном городе Кобе.

«Хотела бы воспользоваться возможностью, чтобы сообщить, что на днях я вышла замуж. С мужем я познакомилась в университете. Мы одного возраста. Он полная моя противоположность – всегда спокойный и собранный, но при этом любит повеселиться», – сказала Сакамото, отметив, что ее супруг не занимается фигурным катанием. 

Японская фигуристка завершила карьеру после сезона-2025/26. На Олимпиаде-2026 она завоевала серебро в личном и командном турнирах. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Olympics
Боже, неужели еще существует мир нормальных людей, без продажи своей личной жизни задорого и всем?!
Каори, солнце, большого человеческого счастья тебе!
Ну как же радостно читать о таких историях - без фоток, пиара, всяческих интриг и угадаек и выставления всего личного напоказ. Солнышко Каоричка! Уверена, что ее избранник классный и надежный парень. Счастья им бескрайнего, любви настоящей и крепкой, долгого, счастливого и интересного пути!
Ответ Бетси Тверская
Нет, ну одну фотографию я бы с удовольствием посмотрела - на счастливую Каори в свадебном наряде. Но этого бы и достаточно)
Ответ Бетси Тверская
Полностью согласна. И при этом дала полную, исчерпывающую информацию, чтобы не было домыслов и догадок. Присоединяюсь к пожеланиям.
Спасибо всем фигурнокатательным богам, что в отсутствии наших лидером была эта спортсменка. Все больше в этом убеждаюсь. Скромнейший и достойнейший человек. Большого счастья тебе, Каори!
Большого-большого счастья Каоричке, умнице и красавице!)
Счастья тебе Каори, поздравляю!!!!!
Каори останется для меня королевой последнего ОИ цикла (в отсутствии наших девочек), пускай и проиграла Олимпиаду Алисе.
Достойнейший человек и спортсменка! Только счастья!))
Вот Штирлиц!) Хотя по тому, как изменилась Каори, какой женственной стала, можно было предположить, что без влюбленности тут не обошлось. Думаю, ее мужу повезло, ей, надеюсь, тоже. Будь счастлива, Каоричка!
Прекрасная новость! Счастья Каоричке!
Как всё сложилось хорошо у Каори: блестящая карьера, а теперь личное счастье, и удачи в дальнейшей работе какая бы она ни была.
Сердечно поздравляю Каори с началом ещё одной новой главы в жизни! Совет да любовь с избранником до золотой свадьбы, а затем ещё столько же. Очень хочется увидеть совместное фото молодых 💐💐❤️❤️
