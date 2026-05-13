Каори Сакамото вышла замуж

Четырехкратная чемпионка мира по фигурному катанию Каори Сакамото сообщила, что 5 мая вышла замуж.
Об этом она рассказала на пресс-конференции в своем родном городе Кобе.
«Хотела бы воспользоваться возможностью, чтобы сообщить, что на днях я вышла замуж. С мужем я познакомилась в университете. Мы одного возраста. Он полная моя противоположность – всегда спокойный и собранный, но при этом любит повеселиться», – сказала Сакамото, отметив, что ее супруг не занимается фигурным катанием.
Японская фигуристка завершила карьеру после сезона-2025/26. На Олимпиаде-2026 она завоевала серебро в личном и командном турнирах.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Olympics
Каори, солнце, большого человеческого счастья тебе!
Достойнейший человек и спортсменка! Только счастья!))