Каори Сакамото вышла замуж

Четырехкратная чемпионка мира по фигурному катанию Каори Сакамото сообщила, что 5 мая вышла замуж.

Об этом она рассказала на пресс-конференции в своем родном городе Кобе.

«Хотела бы воспользоваться возможностью, чтобы сообщить, что на днях я вышла замуж. С мужем я познакомилась в университете. Мы одного возраста. Он полная моя противоположность – всегда спокойный и собранный, но при этом любит повеселиться», – сказала Сакамото, отметив, что ее супруг не занимается фигурным катанием.

Японская фигуристка завершила карьеру после сезона-2025/26. На Олимпиаде-2026 она завоевала серебро в личном и командном турнирах.