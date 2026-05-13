Катарина Гербольдт о Муравьевой: «Думаю, что какой-то осадок будет, что такого уровня спортсмены уходят в другие сборные»

Гербольдт о Муравьевой: осадок будет, что такого уровня спортсмены уходят.

Призер чемпионата России, тренер Катарина Гербольдт поделилась мнением по поводу возможного перехода в другую сборную фигуристки Софьи Муравьевой .

«Ряд спортсменов пробуют договориться с другими федерациями. С одной стороны, удивилась, с другой – нет. Не могу сказать, что эта информация повергла меня в какой-то шок.

Софья в любом случае неплохая спортсменка. Может быть, уже не первый номер сборной, но в сборную периодически попадает.

Насколько это будет потерей сборной, не могу сказать, потому что, повторюсь, она не первый номер сборной. Если нас допустят, то это будут первые номера. Наверное, это больше вопрос к федерации, нежели ко мне. Я думаю, что какой-то осадок будет, что такого уровня спортсмены уходят в другие сборные», – сказала Гербольдт.