Катарина Гербольдт о Муравьевой: «Думаю, что какой-то осадок будет, что такого уровня спортсмены уходят в другие сборные»

Призер чемпионата России, тренер Катарина Гербольдт поделилась мнением по поводу возможного перехода в другую сборную фигуристки Софьи Муравьевой.

«Ряд спортсменов пробуют договориться с другими федерациями. С одной стороны, удивилась, с другой – нет. Не могу сказать, что эта информация повергла меня в какой-то шок.

Софья в любом случае неплохая спортсменка. Может быть, уже не первый номер сборной, но в сборную периодически попадает.

Насколько это будет потерей сборной, не могу сказать, потому что, повторюсь, она не первый номер сборной. Если нас допустят, то это будут первые номера. Наверное, это больше вопрос к федерации, нежели ко мне. Я думаю, что какой-то осадок будет, что такого уровня спортсмены уходят в другие сборные», – сказала Гербольдт.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: «Чемпионат.com»
Муравьёва никогда не была 1-м номером сборной, но в основной состав входила. Ответ от ФФККР будет и предположу что жёсткий. В случае возможного положительного решения её вопроса со сменой сборной, финансовые издержки для неё будут значительными.
Она не первая, были спортсмены, которые из олимпийской сборной переходили в другие федерации. Федерацию нам не понять.
Надо всё-таки дождаться официальных заявлений... От ФФКР, от Муры.
Понимаю, что из федры есть утечки, но всё же обсуждать слухи не очень правильно.
Мне жаль, что Соня не прижилась у Мишина. Я надеялась, что профессор вернёт ей былую лёгкость. Мне понравились попытки создать новые образы для Сони, она уже начала их выкатывать, но лёгкость исчезла.
Какой осадок?
Теперь интереснее, кому отдадут место Сони в сборной.
Ставиский о Муравьевой: «Не надо набивать себе цену. У нас много хороших девочек, поэтому большой потери от возможного ухода фигуристки не будет»
12 мая, 18:08
Энберт о Муравьевой: «Ее нельзя назвать предательницей. Спортсмен ищет для себя лучшие пути развития в спорте, смена спортивного гражданства – один из них»
12 мая, 16:46
Алена Леонова: «Муравьева – самобытная спортсменка, ее будет не хватать на российских стартах. Но поток фигуристов у нас большой»
12 мая, 13:53
