Муравьева о сезоне-2024/25: «Я думала в начале, что лучше закончить: ты выходишь на лед и не можешь, понимаешь, что вряд ли откроют международную арену. Зачем это надо?»

Фигуристка Муравьева назвала сезон-2024/25 худшим в своей карьере.

Двукратный призер чемпионатов России Софья Муравьева назвала сезон-2024/25 самым ужасным в своей карьере в фигурном катании.

Об этом она порассуждала с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным в эфире шоу «Каток».

Муравьева : Прошлый сезон (имеется в виду сезон-2024/25 – Спортс’’) был просто ужасный. Самый ужасный в моей жизни. Настолько, что я думала в начале, что лучше закончить. Ты выходишь на лед и ты не можешь. Понимаешь, что вряд ли откроют (международную арену – Спортс’’), зачем это надо?

Ягудин : Хорошо, международка закрыта, но у тебя еще тут непаханое поле работы. Стань чемпионкой России.

Муравьева : Кто не ощущал бан, он не поймет. Я могу сказать точно: это не всем понять. Не понять юниорам, которые там еще не были, а сейчас говорят: да пофиг. Ты просто не понимаешь, как это там.

Ягудин : Но ты не хотела бы стать чемпионкой России?

Муравьева : Я хотела. Хотела очень.

Ягудин : На данный момент есть самый главный турнир сезона – чемпионат России. Неужели не было желания доказать, что ты можешь в России?

Муравьева : Было желание.

Ягудин : Человек занимает четвертое место на чемпионате России. Так какая разница – закрыты международные площадки или нет?

Муравьева : Хорошо, возьмем прошлый год. Четвертое место. Две сотые (отставание от Алины Горбачевой, бронзового призера – Спортс’’). У меня чистые произвольная и короткая, всего лишь сдвоенный каскад. У другого человека – да, сделанный четверной, но еще бабочка и падение с тройного или что там было. И две сотые разницы. И до этого было так же. Ну то есть ты понимаешь, что как бы ты не откатал... Не получается.