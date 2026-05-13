112

Муравьева о сезоне-2024/25: «Я думала в начале, что лучше закончить: ты выходишь на лед и не можешь, понимаешь, что вряд ли откроют международную арену. Зачем это надо?»

Двукратный призер чемпионатов России Софья Муравьева назвала сезон-2024/25 самым ужасным в своей карьере в фигурном катании.

Об этом она порассуждала с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным в эфире шоу «Каток».

Муравьева: Прошлый сезон (имеется в виду сезон-2024/25 – Спортс’’) был просто ужасный. Самый ужасный в моей жизни. Настолько, что я думала в начале, что лучше закончить. Ты выходишь на лед и ты не можешь. Понимаешь, что вряд ли откроют (международную арену  – Спортс’’), зачем это надо?

Ягудин: Хорошо, международка закрыта, но у тебя еще тут непаханое поле работы. Стань чемпионкой России.

Муравьева: Кто не ощущал бан, он не поймет. Я могу сказать точно: это не всем понять. Не понять юниорам, которые там еще не были, а сейчас говорят: да пофиг. Ты просто не понимаешь, как это там.

Ягудин: Но ты не хотела бы стать чемпионкой России?

Муравьева: Я хотела. Хотела очень.

Ягудин: На данный момент есть самый главный турнир сезона – чемпионат России. Неужели не было желания доказать, что ты можешь в России?

Муравьева: Было желание.

Ягудин: Человек занимает четвертое место на чемпионате России. Так какая разница – закрыты международные площадки или нет?

Муравьева: Хорошо, возьмем прошлый год. Четвертое место. Две сотые (отставание от Алины Горбачевой, бронзового призера – Спортс’’). У меня чистые произвольная и короткая, всего лишь сдвоенный каскад. У другого человека – да, сделанный четверной, но еще бабочка и падение с тройного или что там было. И две сотые разницы. И до этого было так же. Ну то есть ты понимаешь, что как бы ты не откатал... Не получается.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoсборная России
logoСофья Муравьева
logoженское катание
logoчемпионат России
logoАлексей Ягудин
logoАлина Горбачева
И это говорит та, под которую кого только не засовывали?! Вот это корона...
Грибов Мишина мало стало, видать.
Может, у человека мотивации не было. Реально же все видели на Чр и фгп, как тянули фигуристок за корявые и упаденные 4ные, с разваленной программой.
Блин, ну кого-кого, а Соню судили всегда ну более чем лояльно, это факт. А оказывается вон оно как по ее мнению... Да уж, слов нет.
Комментарий скрыт
Это у Сонечки после серебра ЧР такая корона выросла?
Ну так в ПП на том ЧР Муравьеву и поставили выше Горбачевой. Кстати, Алина не падала с тройного, упала со второго 4С и была бабочка на одном прыжке. При этом техбаза Горбачевой была больше. И выиграла Горбаяева за счёт КП, что совершенно справедливо, т.к. она откатала её безупречно, а у Маравьевой каскад был только 3-2, что в КП есть грубая ошибка. И очень большой вопрос, справедливо ли Муравьева опередила на том ЧР Акатьеву.
Сразу видна школа АП, это так характерно для них, зачем искать причину поражения в себе, когда можно обвинить судей и высматривать ошибки соперников.
А при чем тут школа АП? Очевидно, что с характером Сони не сошелся не только Плющенко, но и Мишин. Раз он такое интервью дал.
Это путь в никуда, если Соня не может адекватно оценивать себя и свои возможности, в каждом сезоне у неё было столько грибищ,что никому и не снилось и кого кого,но её всегда оценивали очень лояльно. На международке,если она конечно будет,Соня очень удивится своим реальным баллам
Если кого и засудили на том чр, то это Акатьеву, у нее тоже только сдвоенный каскад, все остальные элементы были чище, не клевала как Муравьева и компы ей поставили нищенские
А катает Акатьева прекрасно и её запоминает, в отличие от...
Не люблю лицемеров и лицемерок )) ну скажи прямо: в сб России шансов у меня нет, попасть в пятерку на ЧР - хороший результат для меня. А я хочу медалей и международных стартов. Сменю прописку, где нибудь в Пакистане или Камбодже буду всегда чемпионкой, будут меня на руках носить и пылинки с меня сдувать, да еще и по международным стартам поезжу. Вопросов нет, имеешь право так рассуждать. Но все эти сказки про "вам не понять" и "как бы ты ни катался" - ну это же брехня )))
Да. Но каких международных стартов? Конька Загреба и Чемпионата условной Словакии? Такие себе достижения и монетизации успехов 0. У Плющенко в шоу она хотя бы деньги зарабатывала
Мура - хроническая обиженка по приниципу : « В чужом глазу соринку видеть , в своем бревна не увидать « . Это уже хроника , отсюда вечно страдающий вид и претензии .
Похоже, она считает что ее тут засуживали. Школа АП не прошла даром, и пример Титовой ничему не научил.
Напомните, пожалуйста, что было с Титовой?
Закрывали тут на все её недокруты и перекаты глаза, а где она сейчас вообще бог его знает. Но не уверена, что в десятку на любых соревнованиях попадает, там вроде в 20 номерах
Она думает ей на МС через два года больше поставят? Куракова вон стопиццот кратная чемпионка Польши, а воз и ныне там.
Уж кому бы жаловаться на судей, но не Соне. Попади на международные этапы, она бы вообще охренела от реальных оценок своего катания.
Попадет-увидим.. Так не много девочек на Мс прыгают 4-е и чисто 3А.Если получится попасть к Арутюняну(или еще кому) и вернуть 3А- Соня ,по-моему, сможет быть в 10 лучших..
Ну Софа Самоделкина уже вернула😀?
Вообще непонятна эта любовь к Рафу, у него что, много девушек с у-си было? Да нет. С парнями хорошо работает, ок, но с девами ничего особенного.
