Муравьева об РПП: «Когда я поправлялась на 100-200 грамм, мне сразу говорили: у тебя попа большая, у тебя там это выросло... С этого начались очень большие комплексы»
Двукратный призер чемпионатов России по фигурному катанию Софья Муравьева рассказала, что у нее были проблемы из-за расстройства пищевого поведения (РПП).
«Разные были периоды, и в разных тренерских штабах. Мне всегда говорили, что я очень худая. Но когда начались взвешивания, то началось для меня тяжелое время. Девочки моего возраста тогда были на 5-6 кг больше, но мне все равно говорили, что мне тоже надо худеть. И когда я поправлялась на 100-200 грамм, то мне сразу говорили: у тебя попа большая, у тебя там это выросло... И с этого начались очень большие комплексы.
Вот я перешла к Алексею Николаевичу (Мишину). У Плющенко меня не взвешивали. У меня не было сильного расстройства, и начались взвешивания. И как раз на это время выпала последняя стадия пубертата. И это было прям очень жестко. Чем больше меня взвешивали, тем больше я набирала. Просто так получается. Потом меня перестали взвешивать, и я похудела на 2 кг. Чем спокойнее атмосфера, тем легче похудеть.
Прошлый сезон (имеется в виду сезон-2024/25 – Спортс’’) самый жесткий был в моральном плане, в плане РПП. Меня не взвешивали, но я видела, что я набираю. Диета не работала, и я не понимала, что происходит. Иду на прыжок, а у меня руки не собираются. И это было весь сезон. Я только под конец нормально начала чувствовать себя», – рассказала 19-летняя Муравьева в эфире шоу «Каток».
«Идут переговоры, а пока что я нигде и звать меня никто». Куда собралась Муравьева?
100-200 грамм... просто лишний стакан воды, выпитый где-то между взвешиваниями
у человека вес в течение суток колеблется на 1-2 кг в зависимости от съеденного/выпитого, и это совершенно нормально, а тут 100-200 грамм
Но эта страдалица все равно ухитрилась вся исстрадаться и рассказывает всем про РПП. 🤦
Надо в фитнес идти,там это только в плюс...
Про неработающую диету - бред. Если диета не работает, значит она просто не соблюдается. Если создан дефицит энергии, человек будет худеть. Другой вопрос в том, что там за диеты. И вообще нужно не забывать, что диеты диетами, а мы имеем дело с растущими организмами, и увеличение веса будет закономерным, потому что люди растут. И если бы у девочек была изначально здравая система питания с добором белка, нужным количеством сложных углеводов, достаточным количеством жиров, то я уверена, процесс неизбежного набора веса при взрослении проходил бы мягче и рост осуществлялся бы преимущественно за счет мышечной массы, а не жировой.
Продолжаю надеяться, что это средневековое отношение к питанию канет в лету
У Мишина по итогам тоже перестали.
То есть у Мишина взвешивали короткое время.
Но пожаловаться обязательно нужно было.
Вот в этом Мура вся.
Образ вечно обижаемой, и только один Ришо смог ей угодить.