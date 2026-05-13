Муравьева об РПП: «Когда я поправлялась на 100-200 грамм, мне сразу говорили: у тебя попа большая, у тебя там это выросло... С этого начались очень большие комплексы»

Двукратный призер чемпионатов России по фигурному катанию Софья Муравьева рассказала, что у нее были проблемы из-за расстройства пищевого поведения (РПП).

«Разные были периоды, и в разных тренерских штабах. Мне всегда говорили, что я очень худая. Но когда начались взвешивания, то началось для меня тяжелое время. Девочки моего возраста тогда были на 5-6 кг больше, но мне все равно говорили, что мне тоже надо худеть. И когда я поправлялась на 100-200 грамм, то мне сразу говорили: у тебя попа большая, у тебя там это выросло... И с этого начались очень большие комплексы.

Вот я перешла к Алексею Николаевичу (Мишину). У Плющенко меня не взвешивали. У меня не было сильного расстройства, и начались взвешивания. И как раз на это время выпала последняя стадия пубертата. И это было прям очень жестко. Чем больше меня взвешивали, тем больше я набирала. Просто так получается. Потом меня перестали взвешивать, и я похудела на 2 кг. Чем спокойнее атмосфера, тем легче похудеть.

Прошлый сезон (имеется в виду сезон-2024/25 – Спортс’’) самый жесткий был в моральном плане, в плане РПП. Меня не взвешивали, но я видела, что я набираю. Диета не работала, и я не понимала, что происходит. Иду на прыжок, а у меня руки не собираются. И это было весь сезон. Я только под конец нормально начала чувствовать себя», – рассказала 19-летняя Муравьева в эфире шоу «Каток».

