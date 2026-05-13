  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Муравьева об РПП: «Когда я поправлялась на 100-200 грамм, мне сразу говорили: у тебя попа большая, у тебя там это выросло... С этого начались очень большие комплексы»
21

Муравьева об РПП: «Когда я поправлялась на 100-200 грамм, мне сразу говорили: у тебя попа большая, у тебя там это выросло... С этого начались очень большие комплексы»

Фигуристка Муравьева рассказала, что у нее были проблемы из-за РПП.

Двукратный призер чемпионатов России по фигурному катанию Софья Муравьева рассказала, что у нее были проблемы из-за расстройства пищевого поведения (РПП).

«Разные были периоды, и в разных тренерских штабах. Мне всегда говорили, что я очень худая. Но когда начались взвешивания, то началось для меня тяжелое время. Девочки моего возраста тогда были на 5-6 кг больше, но мне все равно говорили, что мне тоже надо худеть. И когда я поправлялась на 100-200 грамм, то мне сразу говорили: у тебя попа большая, у тебя там это выросло... И с этого начались очень большие комплексы.

Вот я перешла к Алексею Николаевичу (Мишину). У Плющенко меня не взвешивали. У меня не было сильного расстройства, и начались взвешивания. И как раз на это время выпала последняя стадия пубертата. И это было прям очень жестко. Чем больше меня взвешивали, тем больше я набирала. Просто так получается. Потом меня перестали взвешивать, и я похудела на 2 кг. Чем спокойнее атмосфера, тем легче похудеть.

Прошлый сезон (имеется в виду сезон-2024/25 – Спортс’’) самый жесткий был в моральном плане, в плане РПП. Меня не взвешивали, но я видела, что я набираю. Диета не работала, и я не понимала, что происходит. Иду на прыжок, а у меня руки не собираются. И это было весь сезон. Я только под конец нормально начала чувствовать себя», – рассказала 19-летняя Муравьева в эфире шоу «Каток».

«Идут переговоры, а пока что я нигде и звать меня никто». Куда собралась Муравьева?

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoженское катание
logoсборная России
logoСофья Муравьева
logoЕвгений Плющенко
logoАлексей Мишин
21 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Не может быть! Весы есть только в ТШТ.
если это правда, то жесть полная
100-200 грамм... просто лишний стакан воды, выпитый где-то между взвешиваниями
у человека вес в течение суток колеблется на 1-2 кг в зависимости от съеденного/выпитого, и это совершенно нормально, а тут 100-200 грамм
Ответ Борис_1117003684
если это правда, то жесть полная 100-200 грамм... просто лишний стакан воды, выпитый где-то между взвешиваниями у человека вес в течение суток колеблется на 1-2 кг в зависимости от съеденного/выпитого, и это совершенно нормально, а тут 100-200 грамм
Я не спортсмен, но банально в течение цикла вес может меняться сильно без изменения диеты и нагрузок. Методики тренировок в подавляющем большинстве видов спорта и групп очень слабо к женскому организму адаптированы...
Ответ Ольга Богданова
Я не спортсмен, но банально в течение цикла вес может меняться сильно без изменения диеты и нагрузок. Методики тренировок в подавляющем большинстве видов спорта и групп очень слабо к женскому организму адаптированы...
Комментарий скрыт
У Плющенко она была с 20 по 25гг, т.е. пять лет ее никто не взвешивал и ничего не говорил про ее вес.
Но эта страдалица все равно ухитрилась вся исстрадаться и рассказывает всем про РПП. 🤦
Ответ Василий Феоктистович Огурцов
У Плющенко она была с 20 по 25гг, т.е. пять лет ее никто не взвешивал и ничего не говорил про ее вес. Но эта страдалица все равно ухитрилась вся исстрадаться и рассказывает всем про РПП. 🤦
Так и Мишин ее не взвешивал по итогу. Все как она хотела
Интересно, в России есть хоть один тренер, знакомый хотя бы на базовом уровне с физиологией человека и психологией? Такое впечатление, что одни абьюзеры и непрофессионалы🤦‍♂️
Когда я поправлялась на 100-200 грамм, мне сразу говорили: у тебя попа большая, у тебя там это выросло...
Надо в фитнес идти,там это только в плюс...
Ну какая чушь. 100-200 г, да даже килограмм прибавки виден только на весах. Если не знать этих цифр, то в жизни совершенно не видно на человеке этих прибавок. Зачем так стращать девчонок? И вес, естественно, не может быть стабильным грамм в грамм каждый день, тем более у девочек. Тренеры, когда учатся, разве не изучают физиологию, помимо методики тренировок?
Про неработающую диету - бред. Если диета не работает, значит она просто не соблюдается. Если создан дефицит энергии, человек будет худеть. Другой вопрос в том, что там за диеты. И вообще нужно не забывать, что диеты диетами, а мы имеем дело с растущими организмами, и увеличение веса будет закономерным, потому что люди растут. И если бы у девочек была изначально здравая система питания с добором белка, нужным количеством сложных углеводов, достаточным количеством жиров, то я уверена, процесс неизбежного набора веса при взрослении проходил бы мягче и рост осуществлялся бы преимущественно за счет мышечной массы, а не жировой.
Продолжаю надеяться, что это средневековое отношение к питанию канет в лету
Это все эти клятые йогурты. Кругом одни враги, поедет в другую страну. Tам Арутюнян скажет, что ест булки без контроля.
Говорит, у Плющенко не взвешивал в пубер.
У Мишина по итогам тоже перестали.
То есть у Мишина взвешивали короткое время.
Но пожаловаться обязательно нужно было.
Вот в этом Мура вся.
Образ вечно обижаемой, и только один Ришо смог ей угодить.
при 200 гр такое говорили? никогда не поверю.
Без фоток непонятно, не можем экспертно оценить. Может и не надо комплексовать, а наоборот почаще публиковать в запретной сети
Ответ mold-cel
Без фоток непонятно, не можем экспертно оценить. Может и не надо комплексовать, а наоборот почаще публиковать в запретной сети
https://www.sports.ru/figure-skating/blogs/3257924.html
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Плющенко и Тутберидзе не планируют работать с Муравьевой (РИА Новости)
12 мая, 13:26
Тот мемный хореограф приехал в Россию – ставит программы Трусовой и другим нашим! Мы поговорили
9 мая, 20:40
Муравьева ушла от Мишина после года вместе: хочет сменить сборную?
7 мая, 06:15
Рекомендуем
Главные новости
Кагияма о перерыве в карьере: «Хочу сделать за этот год все возможное, чтобы окончить университет»
сегодня, 08:56
Алексей Мишин: «Не согласен с теми, кто говорит, что без нас фигурное катание умерло. Оно не только не умерло, но развивается в очень интересных аспектах»
сегодня, 08:29
Ришо показал, как Валиева работает над новой программой
вчера, 21:21Видео
Олимпийские призеры Берулава и Метелкина проведут предсезонную подготовку на катке Тутберидзе в Москве: «Говорить о переходе пока преждевременно»
вчера, 20:33
Юристы Плющенко рассматривают возможность иска против мамы фигуристки Парсеговой из-за ее слов в сериале «Метод Тутберидзе»
вчера, 19:07
Владимир Познер: «Наше возвращение придало бы фигурному катанию более высокую грань конкуренции»
вчера, 17:51
«Мы не афишируем, но и не скрываем». Загитова выложила фото с молодым человеком
вчера, 15:36Фото
Мария Бутырская: «Я думаю, программа Валиевой и Ришо будет произведением искусства, шедевром»
вчера, 14:42
«С Алисой Лю могут легко конкурировать пяток наших девчонок. Если Петросян сделает коронный прыжок, никаких вопросов не будет». Иоланда Чен о фигуристках
вчера, 14:33
Виктория Синицина: «Мы сейчас находимся в хорошей физической форме. В ледовых шоу мы катаем не менее сложные номера, чем на соревнованиях»
вчера, 11:07
Ко всем новостям
Последние новости
Маргарита Базылюк: «До сих пор не могу пересмотреть прокат на первенстве России-2025 – не помню, сколько раз упала. Даже свои хорошие прокаты не могу пересмотреть»
12 мая, 14:47
Ирина Роднина: «Не считаю, что Москва грабит регионы. Деньги, которые в нее приходят, потом распределяются по разным направлениям»
9 мая, 11:17
Мама Гуменника: «У Петра были очень сильные способности к математике. Я решила, что нужно сделать акцент на спорте — знания никуда не денутся»
4 мая, 17:36
Медведева будет ведущей балетного гала-концерта в Японии
8 апреля, 09:01
Роднина о том, за какими видами спорта ей интересно следить: «Наверное, ни за какими»
7 апреля, 14:43
Туктамышева выступила на «Русском вызове» с номером на тему токсичных отношений
4 апреля, 16:58Видео
Наталья Бестемьянова: «Было бы очень интересно увидеть соревнование между Россией и США. Это важно для развития наших спортсменов»
1 апреля, 20:48
Леонова о победе Сакамото: «Я плакала, была очень рада за нее. Это действительно прокат жизни»
28 марта, 12:11
Александр Энберт: «Сакамото – великая спортсменка. Вчерашний прокат получился особенным, эмоционально это было очень сильно»
28 марта, 11:09
Александра Трусова: «Не знаю, что меня радует сегодня больше: весеннее солнце или то, как под ним выглядит мое новое окрашивание»
25 марта, 10:49Фото
Рекомендуем