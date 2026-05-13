Муравьева сравнила подходы Плющенко и Мишина: «У Евгения Викторовича больше на повторы, на «вжаривание». Это когда тебе пипец и больше ты неделю не сможешь прыгать, потому что все болит»

Муравьева сравнила тренерские подходы Плющенко и Мишина.

Двукратный призер чемпионатов России по фигурному катанию Софья Муравьева сравнила тренерские подходы Алексея Мишина и Евгения Плющенко.

– В чем разница между подходами Мишина и Плющенко?

– Сам тренировочный процесс, наверное, отличается довольно сильно. У Евгения Викторовича больше на повторы, на... У нас это называлось «вжаривание». Это когда тебе пипец и больше ты неделю не сможешь прыгать, потому что у тебя все болит. Тебе включают музыку определенную, на которую уже может быть триггер, и пошло все подряд. Это может идти всю тренировку. Еще и ОФП! Это вообще!

У Алексея Николаевича более технические, точечные моменты. Не так сильно перегружают. Более спокойный тренировочный процесс, – сказала Муравьева в эфире шоу «Каток».

