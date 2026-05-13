Муравьева сравнила подходы Плющенко и Мишина: «У Евгения Викторовича больше на повторы, на «вжаривание». Это когда тебе пипец и больше ты неделю не сможешь прыгать, потому что все болит»
Двукратный призер чемпионатов России по фигурному катанию Софья Муравьева сравнила тренерские подходы Алексея Мишина и Евгения Плющенко.
– В чем разница между подходами Мишина и Плющенко?
– Сам тренировочный процесс, наверное, отличается довольно сильно. У Евгения Викторовича больше на повторы, на... У нас это называлось «вжаривание». Это когда тебе пипец и больше ты неделю не сможешь прыгать, потому что у тебя все болит. Тебе включают музыку определенную, на которую уже может быть триггер, и пошло все подряд. Это может идти всю тренировку. Еще и ОФП! Это вообще!
У Алексея Николаевича более технические, точечные моменты. Не так сильно перегружают. Более спокойный тренировочный процесс, – сказала Муравьева в эфире шоу «Каток».
«Битье льда и хамство тренерам». Так Плющенко расстался с главной ученицей
«Идут переговоры, а пока что я нигде и звать меня никто». Куда собралась Муравьева?
Сама ральность опровергает её слова. Она не была травмирована, не закончила. Наоборот, была топом.
Она жива-здорова, не травмирована, брала места на ЧР когда была в АП.
А там оказывается это обычная практика
Что у Мишина по другому теперь, а Плющенко все еще по старому учит
Но Соне тяжело было перестраиваться, в итоге 3А не смогла восстановить
Ушла из АП жива-здорова, топом нашего ФК, без травм, провели через пубертат, даже не взвешивали в этот период, даже триксель прыгала к концу сезона.
И всё равно надо накинуть.
Где бы ты была, если бы не это "вжаривание".
Зачем обсуждать методику тренеров.
Трусова была в трёх штабах и ни про один не рассказывала сравнения, сказала только, что абсолютно разные подходы.