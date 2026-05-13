  • Муравьева сравнила подходы Плющенко и Мишина: «У Евгения Викторовича больше на повторы, на «вжаривание». Это когда тебе пипец и больше ты неделю не сможешь прыгать, потому что все болит»
42

Двукратный призер чемпионатов России по фигурному катанию Софья Муравьева сравнила тренерские подходы Алексея Мишина и Евгения Плющенко.

– В чем разница между подходами Мишина и Плющенко?

– Сам тренировочный процесс, наверное, отличается довольно сильно. У Евгения Викторовича больше на повторы, на... У нас это называлось «вжаривание». Это когда тебе пипец и больше ты неделю не сможешь прыгать, потому что у тебя все болит. Тебе включают музыку определенную, на которую уже может быть триггер, и пошло все подряд. Это может идти всю тренировку. Еще и ОФП! Это вообще!

У Алексея Николаевича более технические, точечные моменты. Не так сильно перегружают. Более спокойный тренировочный процесс, – сказала Муравьева в эфире шоу «Каток».

«Битье льда и хамство тренерам». Так Плющенко расстался с главной ученицей

«Идут переговоры, а пока что я нигде и звать меня никто». Куда собралась Муравьева?

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
42 комментария
Длинные карьеры, забота о здоровье спортсмена. Сказки Плющенко, том стопятисотый.
Ответ kverigina
Не надо. Это как раз сказки от Муравьёвой.
Сама ральность опровергает её слова. Она не была травмирована, не закончила. Наоборот, была топом.
Да помню, в прошлом сезоне Плющенко хвастался, что там какой-то мальчик кучу перекатов пп в июне делал. Потом в травму ушел)
Вот оно, бережное отношение к спортсменам. Вжаривай до изнеможения. Академия-стайл)
Ответ Svetmel
А вы специалист, что можете судить, что нагрузка не была обоснована?
Она жива-здорова, не травмирована, брала места на ЧР когда была в АП.
Да уж, методика. Интересно, Плющу понравилось такое откровение?
Ответ ElenaTiurina
а Мама Ира про тоже самое говорила, я думала это ее термин и она наговаривает на Плюща, что Лену в травму вводил
А там оказывается это обычная практика
Ответ nina1212
У нее "ввёл в травму" перемежается с "мало прыгают". Леночку и Лютиков и Дудаков в травмы вводили, по её версии.
стесняюсь спросить, а как так вышло, что плюкаделы, используя только "систему Мишина", настолько отличаются в тренировочном процессе от этой самой системы, м? Оксюморон, однако)
Ответ garovatat
Возможно Мишин прогрессирует, а Гений на методиках двухтысячных застрял.
Ответ garovatat
так Проф, несмотря на возраст, до сих пор горит своим делом и движется вперед, а Евген на профессорской старой закваске едет, своего-то нет ничего, кроме прыжков на льду в коньках через скакалку и акселей с руками за спиной (до сих пор не могу поверить, что такое существует, такой бред лютейший даже на словах!)
Еще она про технику 3А рассказала
Что у Мишина по другому теперь, а Плющенко все еще по старому учит
Но Соне тяжело было перестраиваться, в итоге 3А не смогла восстановить
Ответ nina1212
Еще у Плющенко уже не могла сделать 3А, откуда он возмется с новой техникой, если попа тяжела, а ОФП не любишь.
Малолеток вжаривает... Авер такое одобряет
Это тоже по методике Мишина?
Мура такая Мура...
Ушла из АП жива-здорова, топом нашего ФК, без травм, провели через пубертат, даже не взвешивали в этот период, даже триксель прыгала к концу сезона.
И всё равно надо накинуть.
Где бы ты была, если бы не это "вжаривание".
Зачем обсуждать методику тренеров.
Трусова была в трёх штабах и ни про один не рассказывала сравнения, сказала только, что абсолютно разные подходы.
Это ты ещё сальто не прыгала)
