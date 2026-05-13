  • Софья Муравьева: «Ришо и Авербух – совершенно разные хореографы, как будто из разных миров. Моему сердцу было ближе работать с Бенуа»
Софья Муравьева: «Ришо и Авербух – совершенно разные хореографы, как будто из разных миров. Моему сердцу было ближе работать с Бенуа»

Двукратный призер чемпионатов России по фигурному катанию Софья Муравьева сравнила работу хореографов Бенуа Ришо и Ильи Авербуха.

– Как Бенуа (Ришо) с Ильей (Авербухом) сочетаются? Никак не сочетаются, они совершенно разные люди, постановщики, хореографы, специалисты. Из разных как будто миров. Моему сердцу было ближе работать с Бенуа. Так, как я люблю. Тебе говорят делать вот это, а потом оттачивают до тех пор, пока ты не будешь делать правильно. А у Ильи чуть легче работа. Гибкая.

– Вроде: неудобно, давай переделаем?

– Не в этом.

– А в чем? Он, наверное, больше свободы дает?

– Да. Наверное, да. Он более поверхностно спокойный. Более спокойно ставит. А когда я первый раз пришла на постановку к Бенуа, то он как будто бы уже все готовил у себя в голове.

– В чем секрет успеха Бенуа? Почему он?

– Я когда смотрю международные соревнования, то сразу могу сказать, какая программа поставлена Бенуа. У него есть определенные вариации шагов, которые сейчас набирают популярность. Он сразу ставит так, что оно все сочетается.

У меня это была первая произвольная программа, которая была самой удобной. Она очень удобная. И впервые я кайфовала, когда катала программу, мне хотелось ее катать. Потому что она удобная была. Во всем, – сказала Муравьева в эфире шоу «Каток».

Отместочка прилетела Авербуху. Сейчас важнее подмазать будущим работодателям
Скорее наоборот, Каток не вчера ведь записывали. Кто-то донёс слова Сони о нём и он уже высказался.
11 го записывали!
Ришо в сердце?
Ну кстати, Кармен-то поинтереснее была.
Ришо это уже больше понт, как выражается глава федры))
у него - всё понты, начиная с прыжков
А мне наоборот программа Ришо больше нравилась, чем Кармен
Если на тот шаг, который сейчас делает Соня Муравьева, повлияло общение с Ришо, то стоит хорошо подумать, прежде, чем подпускать его к нашим талантливым юниорам (Горшкову Алексею Юрьевичу на заметку) . Неизвестно с кем ещё так "поработает" Ришо, что возникнут идеи о смене спортивного гражданства.
Соня вышла на связь. Сейчас её будут обзванивать и всюду приглашать задавая различные вопросы вплоть до провокационных.
сейчас Соне "прилетит") Хотя Авербух адекватный... Скорее всего акадэмики отзовутся)
От Авербуха как раз уже прилетело превентивно
Этот "адекватный" Авербух уже прошёлся по Соне катком и его друг и соратник Ставиский. Авербух раньше разрывал любые контакты с теми, кто покатался в шоу у других продюсеров. Так что не надо про его адекватность.
Тогда почему выкатывать не научилась?
Кармен была попсовой постановкой для погорелого театра, а длинная программа не каждому бы зашла, она тоньше и художественней. Но У Ришо не все постановки удачные, просто он модный хореограф сейчас, поэтому и востребован. Прям гениальным его тоже не назовешь.
