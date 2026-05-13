Софья Муравьева: «Ришо и Авербух – совершенно разные хореографы, как будто из разных миров. Моему сердцу было ближе работать с Бенуа»

Муравьева: Ришо и Авербух – совершенно разные хореографы, как из разных миров.

Двукратный призер чемпионатов России по фигурному катанию Софья Муравьева сравнила работу хореографов Бенуа Ришо и Ильи Авербуха.

– Как Бенуа (Ришо) с Ильей (Авербухом) сочетаются? Никак не сочетаются, они совершенно разные люди, постановщики, хореографы, специалисты. Из разных как будто миров. Моему сердцу было ближе работать с Бенуа. Так, как я люблю. Тебе говорят делать вот это, а потом оттачивают до тех пор, пока ты не будешь делать правильно. А у Ильи чуть легче работа. Гибкая.

– Вроде: неудобно, давай переделаем?

– Не в этом.

– А в чем? Он, наверное, больше свободы дает?

– Да. Наверное, да. Он более поверхностно спокойный. Более спокойно ставит. А когда я первый раз пришла на постановку к Бенуа, то он как будто бы уже все готовил у себя в голове.

– В чем секрет успеха Бенуа? Почему он?

– Я когда смотрю международные соревнования, то сразу могу сказать, какая программа поставлена Бенуа. У него есть определенные вариации шагов, которые сейчас набирают популярность. Он сразу ставит так, что оно все сочетается.

У меня это была первая произвольная программа, которая была самой удобной. Она очень удобная. И впервые я кайфовала, когда катала программу, мне хотелось ее катать. Потому что она удобная была. Во всем, – сказала Муравьева в эфире шоу «Каток».

