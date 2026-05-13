«Темпераментная и взбалмошная? Конечно, я же лед бью». Муравьева пошутила о своем характере

Муравьева ответила на вопрос о характере словами про «битье льда».

Двукратный призер чемпионатов России по фигурному катанию Софья Муравьева высказалась о своем характере.

– Все заметили, что ты очень выросла и стала меньше расстраиваться из-за неудач.

– Мне кажется, мое мировоззрение поменялось, я выросла, повзрослела. Начала думать, что могло быть и хуже. Могла быть десятая на соревнованиях.

– Вот это спокойствие – это то, что Алексей Николаевич Мишин создал вокруг тебя вакуум, или ты просто повзрослела?

– Я думаю, что просто повзрослела немного. Не могу сказать, что Алексей Николаевич создал такой вакуум – много было моментов, когда приходилось меняться, чтобы Алексей Николаевич был доволен.

– А ты прям темпераментная и взбалмошная?

– Ну конечно, я же лед бью, ха-ха! – сказала Муравьева в эфире шоу «Каток».

