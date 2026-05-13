«Темпераментная и взбалмошная? Конечно, я же лед бью». Муравьева пошутила о своем характере
Двукратный призер чемпионатов России по фигурному катанию Софья Муравьева высказалась о своем характере.
– Все заметили, что ты очень выросла и стала меньше расстраиваться из-за неудач.
– Мне кажется, мое мировоззрение поменялось, я выросла, повзрослела. Начала думать, что могло быть и хуже. Могла быть десятая на соревнованиях.
– Вот это спокойствие – это то, что Алексей Николаевич Мишин создал вокруг тебя вакуум, или ты просто повзрослела?
– Я думаю, что просто повзрослела немного. Не могу сказать, что Алексей Николаевич создал такой вакуум – много было моментов, когда приходилось меняться, чтобы Алексей Николаевич был доволен.
– А ты прям темпераментная и взбалмошная?
– Ну конечно, я же лед бью, ха-ха! – сказала Муравьева в эфире шоу «Каток».
«Битье льда и хамство тренерам». Так Плющенко расстался с главной ученицей
«Идут переговоры, а пока что я нигде и звать меня никто». Куда собралась Муравьева?
С другой - злопамятная.
Хороший замес, лол.
Жертва не может символизировать спорт и победы.
А у неё одновременно и большие амбиции и образ всеми притесняемой.
" А я летать хочу".