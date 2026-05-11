Американские фигуристы Старр Эндрюс и Даниил Паркман образовали спортивную пару.
Об этом сообщила Эндрюс в соцсети.
«Новая глава, новая дисциплина, все та же любовь ко льду. Рада официально объявить о начале сотрудничества с Даниилом Паркманом! Не терпится узнать, куда приведет нас это путешествие», – написала фигуристка.
Пара будет работать с Брендоном Фрэйзером, Дженни Мено и Тоддом Сэндом.
Ранее Паркман выступал в паре с Кэти Макбет, а до нее – с Анастасией Метелкиной. Эндрюс каталась как одиночница и была призером этапа Гран-при.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: соцсети Старр Эндрюс
45 сантиметров разницы! Это не рекорд ли?
Мне Эндрюс как одиночница нравилась своей природной грацией и в плюс еще тройной тулуп хорошо прыгала . А что касается разницы в росте, так - это ноу - хау великого Жука ( хотя и он это подсмотрел у иностранных пар).
Но именно Жук вывел это прием в победную систему. Роднина - Зайцев , Черкасова - Шахрай , Пестова - Леонович - элита тогдашнего мирового ФК.