Фигуристы Эндрюс и Паркман будут кататься в паре.

Американские фигуристы Старр Эндрюс и Даниил Паркман образовали спортивную пару.

Об этом сообщила Эндрюс в соцсети.

«Новая глава, новая дисциплина, все та же любовь ко льду. Рада официально объявить о начале сотрудничества с Даниилом Паркманом! Не терпится узнать, куда приведет нас это путешествие», – написала фигуристка.

Пара будет работать с Брендоном Фрэйзером , Дженни Мено и Тоддом Сэндом.

Ранее Паркман выступал в паре с Кэти Макбет, а до нее – с Анастасией Метелкиной. Эндрюс каталась как одиночница и была призером этапа Гран-при.