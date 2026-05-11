Старр Эндрюс и Даниил Паркман образовали спортивную пару

Фигуристы Эндрюс и Паркман будут кататься в паре.

Американские фигуристы Старр Эндрюс и Даниил Паркман образовали спортивную пару. 

Об этом сообщила Эндрюс в соцсети. 

«Новая глава, новая дисциплина, все та же любовь ко льду. Рада официально объявить о начале сотрудничества с Даниилом Паркманом! Не терпится узнать, куда приведет нас это путешествие», – написала фигуристка.

Пара будет работать с Брендоном Фрэйзером, Дженни Мено и Тоддом Сэндом. 

Ранее Паркман выступал в паре с Кэти Макбет, а до нее – с Анастасией Метелкиной. Эндрюс каталась как одиночница и была призером этапа Гран-при.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: соцсети Старр Эндрюс
149 см и 194 см.
45 сантиметров разницы! Это не рекорд ли?
Ответ Anton Trofimov
Даже у Лины Федоровой с Максимом Мирошкиным разница была меньше, хотя она тоже казалась достаточно большой. А тут... Посмотрим как оно в деле будет)
Ответ katanie-na-ldu
Максим для парника совсем не высокий.
Максимально странно выглядят вместе, но партнёру такую крошку подкручивать-выбрасывать должно быть легче.
Ответ Wayfaring Stranger
Ему придется много наклоняться к ней
Ответ Эдель
Или кататься на полусогнутых )
Вот это разность габаритов
Вообще не смотрятся вместе--как пара
Слишком уж она маленькая, как будто в пару поставили взрослого мужчину и ребёнка. Смотрится это странновато. Но партнёру, наверное, будет легче делать поддержки, подкруты.
Ответ Kareglazaya
Павлюченко с Ходыкиным тоже слишком мелкой смотрелась.
Ответ Marya Y
Они смотрелись нормально, пока Ходыкин в ковидные времена не разъелся.
Оспади исусе. Гротеск какой-то.
Новой паре здоровья и успешных прокатов!
Интересно смотрятся. Удачи ребятам!
Ну , посмотрим что получится . Спортивных пар много не бывает.
Мне Эндрюс как одиночница нравилась своей природной грацией и в плюс еще тройной тулуп хорошо прыгала . А что касается разницы в росте, так - это ноу - хау великого Жука ( хотя и он это подсмотрел у иностранных пар).
Но именно Жук вывел это прием в победную систему. Роднина - Зайцев , Черкасова - Шахрай , Пестова - Леонович - элита тогдашнего мирового ФК.
Разница в росте огромная... Посмотрим, как у них получится... Удачи новой паре!..
