Песков о ледовом шоу Навки «Дневник памяти»: «Восхитительно, я прорыдал час. Это то, как надо память о войне передавать молодым поколениям»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что плакал на ледовом шоу своей жены Татьяны Навки.
Шоу «Дневник памяти», приуроченное к 81-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне, прошло на «Навка Арене» в Москве.
«Эмоции от шоу шикарные. Это то, как надо память о войне передавать молодым поколениям.
Ведь они не все воспринимают, как предыдущие поколения, но им нужно это передавать. Если не будем это делать мы, то это будут делать другие, а другие будут делать это не так, как нужно, потому что у них другая память.
С моей точки зрения это [шоу] восхитительно. Я прорыдал. Час сидел – рыдал», – сказал Песков.
Спектакль на льду «Дневник памяти» повествует об основных событиях Великой Отечественной войны. Помимо самой Навки, в нем принимают участие Петр Чернышев, Марк Кондратюк, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Аделина Сотникова, Максим Ковтун и другие фигуристы.