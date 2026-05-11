Песков о ледовом шоу Навки «Дневник памяти»: «Восхитительно, я прорыдал час. Это то, как надо память о войне передавать молодым поколениям»

Песков признался, что рыдал на шоу Навки о Великой Отечественной войне.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что плакал на ледовом шоу своей жены Татьяны Навки .

Шоу «Дневник памяти», приуроченное к 81-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне, прошло на «Навка Арене» в Москве.

«Эмоции от шоу шикарные. Это то, как надо память о войне передавать молодым поколениям.

Ведь они не все воспринимают, как предыдущие поколения, но им нужно это передавать. Если не будем это делать мы, то это будут делать другие, а другие будут делать это не так, как нужно, потому что у них другая память.

С моей точки зрения это [шоу] восхитительно. Я прорыдал. Час сидел – рыдал», – сказал Песков.

Спектакль на льду «Дневник памяти» повествует об основных событиях Великой Отечественной войны. Помимо самой Навки, в нем принимают участие Петр Чернышев, Марк Кондратюк, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Аделина Сотникова, Максим Ковтун и другие фигуристы.