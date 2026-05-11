  • Песков о ледовом шоу Навки «Дневник памяти»: «Восхитительно, я прорыдал час. Это то, как надо память о войне передавать молодым поколениям»
22

Песков признался, что рыдал на шоу Навки о Великой Отечественной войне.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что плакал на ледовом шоу своей жены Татьяны Навки

Шоу «Дневник памяти», приуроченное к 81-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне, прошло на «Навка Арене» в Москве. 

«Эмоции от шоу шикарные. Это то, как надо память о войне передавать молодым поколениям.

Ведь они не все воспринимают, как предыдущие поколения, но им нужно это передавать. Если не будем это делать мы, то это будут делать другие, а другие будут делать это не так, как нужно, потому что у них другая память.

С моей точки зрения это [шоу] восхитительно. Я прорыдал. Час сидел – рыдал», – сказал Песков. 

Спектакль на льду «Дневник памяти» повествует об основных событиях Великой Отечественной войны. Помимо самой Навки, в нем принимают участие Петр Чернышев, Марк Кондратюк, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Аделина Сотникова, Максим Ковтун и другие фигуристы. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
ледовые шоу
logoТатьяна Навка
logoДмитрий Песков
Часы у него хорошие, дорогие, насчет времени можно поверить
Часы настоящие, а слёзы подделка. Лучше было бы наоборот.
Какие мерзкие усы
Да он весь такой
Бюджет освоен под усатые слёзы.
прорыдал о канувших инвестициях?
Какая отвратительная рожа.
Почем патриотизм дают сегодня? Не просроченный?
Через ледовые шоу надо передавать память о ВОВ?? Надо же... А я то, дура, думала, что через документалку, книги, фильмы, школьные уроки, заботу о ветеранах...
Вот именно! Что шоу передаст кроме эмоции? - ее "считает" тот, для которого ВОВ не пустой звук. Нужно передавать знание. факты, убеждения. дети не знают что такое Сталинградская битва, что такое Рейхстаг, родители им не рассказывают о семейной истории участия в Вов...В школе с какого там класса начинают изучение? с 6-го?
Абсолютно согласна! Это база. Тем более мегастранно слышать из уст пресс-секретаря Президента, речи о том, что летопись ВОВ - это шоу. Совсем уже краев не видит в продвижении своей жены, позорник. Так возмущаются, что америка переписывает историю победы над фашизмом, отводя себе решающий роль, но при этом что делают сами для исторического образования детей, молодёжи? Шоу Тани Навки?? Ваще просто ..
Среди участников надо было Пескова вписать. Не за бесплатно ведь он рыдал…
Не знаю, шоу может быть хорошее,но какие двойные стандарты. Здесь он час прорыдал, а то что каждый день сейчас молодые ребята гибнут, его не волнует. Гибнет будущее страны. Але?
Причем посмотрела отрывки с этого «шоу» - полная халтура. Зрителей кроме родителей выступающих детей - нет. По качеству напоминает шоу Авербуха.
