Гуменник прилетел в США на стажировку к Рафаэлю Арутюняну

Чемпион России по фигурному катанию Петр Гуменник пройдет стажировку в США у Рафаэля Арутюняна

Об этом сообщил фан-клуб спортсмена. 

«Петр уже прибыл в Америку для прохождения стажировки у Рафаэля Владимировича Арутюняна», – говорится в сообществе. 

В прошлом году Гуменник также сотрудничал с американским специалистом.

Интервью Петра Гуменника: религия, друзья, деньги

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Best Gumennik
Рафаэль Арутюнян
Ничего себе, после такого сезона полетел тренироваться. Вот это характер и мотивация. Молодец.
Ответ Irina_1117091913
Поразительная работоспособность, конечно. Фанат своего дела.
Ответ Irina_1117091913
так-то, от предложений Арутюняна - не отказываются.
Удачи! А ведь ему ещё диплом в ИТМО защищать. На тему обучения распознавания древнеегипетских иероглифов методом глубокого погружения. По вайбу это напоминает милого гайдаевского Шурика, который был инженером с гуманитарными интересами. Даже машину времени изобрел , чтобы увидеть древнюю Москву, а не будущее. Петя тоже , то ли реинкарнация энтузиаста-шестидесятника, то ли человек из будущего.
Ответ umaon
Угу, даже представляю кто минусует.
Ответ umaon
И мне минусы ставят
Петя неугомонный в работе. Удачной и успешной стажировки.
Ух, красавчик )) неугомонный )
Удачи и плодотворного сотрудничества! 👏🫶
Петя конечно поражает своей работоспособностью. Надеюсь, помимо катания, сможет насладиться поездкой и порадовать нас своими тревел-постами. :))
Пусть за свой счёт ездит и вопросов не будет
//Петя все планирует сильно заранее//
ОИ это показали, да

//Спортсмен, который тренируется 6 дней в неделю, а еще и учится//
Визы получают и люди, кто работает полный трудовой день, воспитывают детей и прочее. У Пети вроде же есть время на личную жизнь, он же не на цепи сидит привязанный к катку. Не настолько у него отсутствовало время, чтобы не быть уверенным в визе на ОИ. Границу же ему переходить в конце концов. Тем более можно было бы хотя бы спросить у коллеги по команде.

Ну и, кстати, если он такой занятой по-вашему, то когда же у него время на планирование стажировки? На покупку билетов, бронь отелей тоже ведь время нужно. А ведь самм только что написали, что Петя 6 дней на катке + учёба. Разве нет?

Когда надо выставить Петю жертвой обстоятельств - то он пашет и мегазанятой.
Когда нужно - он гений планирования.
Ответ NTLY
А Скайвокерша у нас мастерица - тень на плетень наводить! Такие простыни пишет в защиту стратега- мама не горюй! Помнится, была у нас уже на спортсе одна такая Sport-forever, тоже такие огромные и многочисленные простыни писала в защиту и в порыве восхищения про одного фигуриста, потом успокоилась, не видать и не слыхать ее последнее время.
Петя, конечно же, - трудяга большущий! Удачной стажировки Петру у Рафаэля!..
Петя без отдыха поехал работать
Ответ Irina037
Труженик выискался, герой труда, его слова: "Чаще всего у меня так: приезжаю к 8:20 в университет, там две пары, и после этого — на каток. На катке две тренировки, и часов в 15:30 я свободен." Работничек
Ответ Возм.нет пред.
И не говорите! Двукратный ОЧ Чен так не мог за двумя зайцами одновременно гоняться, А этому липовому" герою" с рекордами от балды, как два пальца об асфальт!
Пете здоровья, удачи и успешной стажировки у квалифицированного специалиста по ФК!
