Лакерник о Ришо: «Нельзя ставить бесконечное количество программ, просто не хватит мыслей. Пока Бенуа справлялся, а как будет дальше – посмотрим»
Почётный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник высказался о приезде французского хореографа Бенуа Ришо в Россию.
Ранее сообщалось, что Ришо поставит программы российским фигуристам, в частности Александре Трусовой, Евгению Семененко, а также дуэтам Василисы Кагановской и Максима Некрасова, Марии Фефеловой и Артема Валова.
«Я не гадаю на кофейной гуще. Бенуа – хороший хореограф, он ставит отличные программы, и мы это видели в прошедшем сезоне. Поэтому на этот вопрос смотрю положительно.
Единственное, что вызывает опасение, – когда человек ставит много программ, есть риск выработаться. Надеюсь, этого не произойдет. Нельзя ставить бесконечное количество программ, у тебя просто не хватит мыслей. Пока Бенуа справлялся, а как будет дальше – посмотрим», – заявил Лакерник.
тут нужен мем с Авербухом "а чо, в смысле?"
Наверное , лучший вариант : при наличии постановщика ТШ периодически ставить программы также у других специалистов .
И спортсменам, в большинстве, пофиг на сами программы, главное это – Имя постановщика.
Ни о каком искусстве речи вообще нет.