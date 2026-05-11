Лакерник о Ришо: «Нельзя ставить бесконечное количество программ, просто не хватит мыслей. Пока Бенуа справлялся, а как будет дальше – посмотрим»

Лакерник о Ришо: когда человек ставит много программ, есть риск выработаться.

Почётный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник высказался о приезде французского хореографа Бенуа Ришо в Россию.

Ранее сообщалось, что Ришо поставит программы российским фигуристам, в частности Александре Трусовой, Евгению Семененко, а также дуэтам Василисы Кагановской и Максима Некрасова, Марии Фефеловой и Артема Валова.

«Я не гадаю на кофейной гуще. Бенуа – хороший хореограф, он ставит отличные программы, и мы это видели в прошедшем сезоне. Поэтому на этот вопрос смотрю положительно.

Единственное, что вызывает опасение, – когда человек ставит много программ, есть риск выработаться. Надеюсь, этого не произойдет. Нельзя ставить бесконечное количество программ, у тебя просто не хватит мыслей. Пока Бенуа справлялся, а как будет дальше – посмотрим», – заявил Лакерник.

