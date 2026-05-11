  Лакерник о Ришо: «Нельзя ставить бесконечное количество программ, просто не хватит мыслей. Пока Бенуа справлялся, а как будет дальше – посмотрим»
Лакерник о Ришо: когда человек ставит много программ, есть риск выработаться.

Почётный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник высказался о приезде французского хореографа Бенуа Ришо в Россию.

Ранее сообщалось, что Ришо поставит программы российским фигуристам, в частности Александре Трусовой, Евгению Семененко, а также дуэтам Василисы Кагановской и Максима Некрасова, Марии Фефеловой и Артема Валова.

«Я не гадаю на кофейной гуще. Бенуа – хороший хореограф, он ставит отличные программы, и мы это видели в прошедшем сезоне. Поэтому на этот вопрос смотрю положительно.

Единственное, что вызывает опасение, – когда человек ставит много программ, есть риск выработаться. Надеюсь, этого не произойдет. Нельзя ставить бесконечное количество программ, у тебя просто не хватит мыслей. Пока Бенуа справлялся, а как будет дальше – посмотрим», – заявил Лакерник.

Тот мемный хореограф приехал в Россию – ставит программы Трусовой и другим нашим! Мы поговорили

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Советский спорт»
Бенуа Ришо
Александр Лакерник
Нельзя ставить бесконечное количество программ, просто не хватит мыслей
тут нужен мем с Авербухом "а чо, в смысле?"
Это относится ко всем постановщикам. Поэтому их стоит менять периодически.
как всегда из контекста выдернули самый "лакомый" кусочек, новость в целом выглядит безобидно... Приятно, что человек (Ришо) не шарахается от наших фигуристов только потому, что они россияне
Нельзя ставить одному хореографу в одной группе, это очень заметно, так что я рада, что хотя бы у Трусовой будет постановка от другого хореографа. Еще бы хотела видеть Дашу в постановке Федорченко, они оба танцевальные, мне кажется, он бы ей мог поставить зажигательную кп, а для пп можно было бы пригласить Авербуха, он хорошо ставит нудли, а она как раз хотела театральщину с образом. Девочки, давайте, проявляйте инициативу, нужно больше разнообразия
Ответ MarinaEst
Свой хореограф в группе - свои плюсы и минусы .
Наверное , лучший вариант : при наличии постановщика ТШ периодически ставить программы также у других специалистов .
По моему сейчас он просто бабло рубит и больше ничего.
И спортсменам, в большинстве, пофиг на сами программы, главное это – Имя постановщика.
Ни о каком искусстве речи вообще нет.
Ответ Роман Волков
так и есть, половина программ Ришо в прошлом сезоне была на твердую троечку.
Ответ Роман Волков
+++++!!
Трусова сама востребовала наверное
Пусть Лакерник не переживает за Ришо, которому сейчас 38 лет, и он востребованный мировой топ-постановщик, - идей и мыслей у Бенуа ещё на долгие годы хватит...
Ответ Сергей Горшт
Он и не переживает. Текст очень комплиментарный, если прочитать его полностью. ))
Ну слушайте, постановщик - это работа такая, искусство - это, конечно, хорошо, но программы в основном не ждут вдохновения. Из ставят тысячами каждый год по всему миру, не нужно уж из хореографов делать каких-то творцов невероятных.
Авербух ему в помощь
Что-то мне на ОИ от Ришо зашли буквально пару-тройку прокатов. Остальные показалось проходной штамповкой. Но это мои фломастеры)
Татьяна Тарасова: «У Трусовой всегда был свой стиль и направление. Может, Ришо предложит ей что-то другое»
51 минуту назад
«Шоу затянуло: вроде ничего особенного не делаешь, но деньги неплохие платят». Слюсаренко о периоде в Бразилии и США
сегодня, 08:23
Слюсаренко о преимуществах Перми над Москвой: «Спокойный ритм жизни, нет пробок. В Москве выходишь на улицу – и тебя сразу куда-то несут, все бегут, торопятся, куда-то опаздывают»
сегодня, 07:57
Павел Слюсаренко: «Я смотрю на подростков и понимаю, что спорт нужен – они будут при деле, а не болтаться по ТЦ и делать непонятно что. Для своих детей я выбираю жизнь в спорте, до какого-то периода точно»
сегодня, 07:53
Павел Слюсаренко: «Я очень многому научился у Тутберидзе, она невероятно сильная личность. Я максимум брал всегда от всех аксакалов, гуру фигурного катания»
сегодня, 07:25
Календарь соревнований по фигурному катанию на сезон-2026/27: юниорский Гран-при стартует в Китае в августе, взрослый Гран-при – в октябре во Франции
сегодня, 07:10
Софья Федченко: «Восстановление Горбачевой идет по плану, возможно, уже на следующей неделе она вернется на лед»
вчера, 17:50
Петр Гуменник: «Не могу назвать изменения в правилах радикальными. Все уберут самый легкий каскад, расклады от этого не поменяются»
вчера, 17:35
Петр Гуменник: «Правообладатели музыки могут преподнести неприятный сюрприз в любой момент. Теперь знаю: нужно всегда иметь запасной вариант»
вчера, 17:28
Петр Гуменник: «Драматические образы мне даются легче, но нельзя на них зацикливаться»
вчера, 17:10
Маргарита Базылюк: «До сих пор не могу пересмотреть прокат на первенстве России-2025 – не помню, сколько раз упала. Даже свои хорошие прокаты не могу пересмотреть»
12 мая, 14:47
Ирина Роднина: «Не считаю, что Москва грабит регионы. Деньги, которые в нее приходят, потом распределяются по разным направлениям»
9 мая, 11:17
Мама Гуменника: «У Петра были очень сильные способности к математике. Я решила, что нужно сделать акцент на спорте — знания никуда не денутся»
4 мая, 17:36
Медведева будет ведущей балетного гала-концерта в Японии
8 апреля, 09:01
Роднина о том, за какими видами спорта ей интересно следить: «Наверное, ни за какими»
7 апреля, 14:43
Туктамышева выступила на «Русском вызове» с номером на тему токсичных отношений
4 апреля, 16:58Видео
Наталья Бестемьянова: «Было бы очень интересно увидеть соревнование между Россией и США. Это важно для развития наших спортсменов»
1 апреля, 20:48
Леонова о победе Сакамото: «Я плакала, была очень рада за нее. Это действительно прокат жизни»
28 марта, 12:11
Александр Энберт: «Сакамото – великая спортсменка. Вчерашний прокат получился особенным, эмоционально это было очень сильно»
28 марта, 11:09
Александра Трусова: «Не знаю, что меня радует сегодня больше: весеннее солнце или то, как под ним выглядит мое новое окрашивание»
25 марта, 10:49Фото
