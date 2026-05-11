Татьяна Тарасова: «В последние годы нет стран, которые к нам нормально относятся. Для нас сейчас важна новость, будем ли мы выступать, но, похоже, нам не спешат сообщить»

Тарасова: в последние годы нет стран, которые к нам нормально относятся.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова не уверена, что российские фигуристы вернутся на соревнования при нынешнем президенте Международного союза конькобежцев (ISU).

Организацию возглавляет Ким Чжэ Ель из Южной Кореи. Ожидается, что 12 июня он будет переизбран на свою должность в ходе конгресса на Тенерифе.

– Действующий президент ISU будет единственным кандидатом на выборах главы федерации. Плохая ли это новость для нас, учитывая ситуацию с отстранением?

– Это лучше не у меня спрашивать. Я не могу на это влиять. Кто хороший, кто плохой, определить тоже не могу. В последние годы нет стран, которые к нам нормально относятся.

Я лично не знаю этого человека. Но что от него ждать хорошего? Это же при нем все было. Для нас сейчас важна новость, будем ли мы выступать или нет. Но похоже, что нам не спешат сообщить о том главном, что нас волновало, волнует и будет волновать – это участие в соревнованиях, – сказала Тарасова.