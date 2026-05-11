23

Татьяна Тарасова: «В последние годы нет стран, которые к нам нормально относятся. Для нас сейчас важна новость, будем ли мы выступать, но, похоже, нам не спешат сообщить»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова не уверена, что российские фигуристы вернутся на соревнования при нынешнем президенте Международного союза конькобежцев (ISU).

Организацию возглавляет Ким Чжэ Ель из Южной Кореи. Ожидается, что 12 июня он будет переизбран на свою должность в ходе конгресса на Тенерифе.

– Действующий президент ISU будет единственным кандидатом на выборах главы федерации. Плохая ли это новость для нас, учитывая ситуацию с отстранением?

– Это лучше не у меня спрашивать. Я не могу на это влиять. Кто хороший, кто плохой, определить тоже не могу. В последние годы нет стран, которые к нам нормально относятся.

Я лично не знаю этого человека. Но что от него ждать хорошего? Это же при нем все было. Для нас сейчас важна новость, будем ли мы выступать или нет. Но похоже, что нам не спешат сообщить о том главном, что нас волновало, волнует и будет волновать – это участие в соревнованиях, – сказала Тарасова.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
Тысячу раз уже об этом говорили. Больше делать нечего, как долбить одно и тоже!
Лучше бы мемуарами занялись. Не все рассказали! Лично меня чрезвычайно интересует правдивая история как это Чайковская умудрилась запихнуть Линичук с Карпоносовым на 1 место на ОИ 1980! Произвольная была не просто смехотворно-бездарной, но, и со спотыкачом. Вы, Тарасова ни разу в жизни ничего не сказали о новаторской произвольной Моисеевой и Миненкове в том же 80-м году! Вместо этого без конца рассказываете одно и тоже, аж противно уже, про Валиеву, Трусову или про Загитову-кандепаке!
Вы даже не посодействовали, чтобы, наконец, мы смогли увидеть вариант произвольной Моисеевой и Миненкова в Колорадо-Спрингс на ЧМ 1975 года! Вот только сейчас, 51 год спустя (!) кто хочет, может посмотреть эту прекрасную произвольную на том ЧМ. Пусть в плохом качестве, но, что делать! А я помню, вы были так счастливы, аж из шубы выпрыгивали.
Да ничего тут не будет! Кто из спортсменов поумней, давно уже спортивное гражданство сменил! Хотя вот Беларусь допустили, наверное в следующем сезоне наших полно за Беларусь начнет выступать!
Прям как школьники:"они все плохие,обижают..." 😏
Никаким сильнейшим в мире российское фигурное катание не является. Я в комментариях к другой статье объяснил, почему. И добавлю только то, что вы верите отечественным лгунам и лицемерам, которые создают соответствующий фон с 2022 только ради того, чтобы государство делало из ФК витрину и финансировало данный спорт, поскольку с этого финансирования они свои личные доходы получают (все говоруны из ФК бомонда отечественного), и если ФК станут у нас финансировать как ту же легкую атлетику, то они все без денег останутся.
Внезапно-то как, вот уж обидно… Ну да ладно, нечего тут голову ломать. Не ФК-элиты это дело.
