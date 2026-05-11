42-летняя Стеллато-Дудек пробует встать в пару с О’Ши (The Skating Lesson)

Фигуристы Стеллато-Дудек и О’Ши пробуют встать в пару.

Канадская фигуристка Деанна Стеллато-Дудек пробует встать в пару с американцем Дэнни О’Ши.

Об этом сообщает The Skating Lesson.

42-летняя Стеллато-Дудек – чемпионка мира 2024 года в паре с Максимом Дешамом. Партнер ранее объявил, что завершает карьеру по окончании сезона.

35-летний О’Ши – олимпийский чемпион Милана-2026 в командном турнире вместе с Элли Кам.

В Канаде за текущее межсезонье распались уже четыре спортивные пары и три танцевальных дуэта.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: The Skating Lesson
"Назад в будущее" новости 2126 года - 142-летняя Стеллато-Дудек пробует встать в пару ....
Ответ Ad notam
Не унимается...) А вообще очень она мне импонирует... И если у нее все получится, то порадуюсь за нее.
Ответ Ad notam
)
если это правда, то, похоже, здравый смысл покинул Деанну. всё-таки уходить надо вовремя.
Ответ sabina_katarina
так она недавно головой ударилась...последствия не заставили себя ждать. Особенно к О’Ши встать в пару, рядом с которым миллион партнёрш сменилось, да ещё и после недавнего инцидента с Элли. Повредилась Деанна умом, уж это точно.
Ну Деанна просто монстр, конечно. Чудо-женщина! Посмотрим, что из этого выйдет. Но в любом случае мое уважение и респект за любовь к своему виду спорта и потрясающую для ее лет форму!
Сегодня новости какие-то странные))) О’Ши - это же новоиспеченный олимпийский чемпион, сбивший недавно партнершу на шоу, что прям-таки курьезно для такого уровня? Их пара уже не существует? 😳 Партнерша не простила такого обращения? 😁
Оба возрастные, нескатанные, но карантин как раз может пойти на скатывание.
А вообще, конечно, занятно, сбил с ног на шоу партнёршу и пробуется с другой.
Ответ Katerina Sunny
Мне кажется Элли оно больше не надо, в ещё один цикл идти. Она скорее всего ещё после Олимпиады сразу решила завершать.
Кому то нужны только медали, а кому то нравится просто кататься и получать удовольствие от этого. Удачи спортсменам.
Ответ Елена Ковалёва
ну так-то чемпионка мира и чемпион ои в команднике, пусть и с оговорками про отсутствие наших - но все-таки - не "просто кататься))
А разве О’Ши объявлял о распаде пары с Кам?
Солидная будет пара, - солидность в плане возраста, конечно же, но не более...
Неожиданно, хотя почему бы и не попробовать
Не, ну она так Чусовитину переплюнет)
