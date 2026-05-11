42-летняя Стеллато-Дудек пробует встать в пару с О’Ши (The Skating Lesson)

Фигуристы Стеллато-Дудек и О’Ши пробуют встать в пару.

Канадская фигуристка Деанна Стеллато-Дудек пробует встать в пару с американцем Дэнни О’Ши .

Об этом сообщает The Skating Lesson.

42-летняя Стеллато-Дудек – чемпионка мира 2024 года в паре с Максимом Дешамом. Партнер ранее объявил, что завершает карьеру по окончании сезона.

35-летний О’Ши – олимпийский чемпион Милана-2026 в командном турнире вместе с Элли Кам.

В Канаде за текущее межсезонье распались уже четыре спортивные пары и три танцевальных дуэта.