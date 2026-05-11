42-летняя Стеллато-Дудек пробует встать в пару с О’Ши (The Skating Lesson)
Фигуристы Стеллато-Дудек и О’Ши пробуют встать в пару.
Канадская фигуристка Деанна Стеллато-Дудек пробует встать в пару с американцем Дэнни О’Ши.
Об этом сообщает The Skating Lesson.
42-летняя Стеллато-Дудек – чемпионка мира 2024 года в паре с Максимом Дешамом. Партнер ранее объявил, что завершает карьеру по окончании сезона.
35-летний О’Ши – олимпийский чемпион Милана-2026 в командном турнире вместе с Элли Кам.
В Канаде за текущее межсезонье распались уже четыре спортивные пары и три танцевальных дуэта.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: The Skating Lesson
33 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
А вообще, конечно, занятно, сбил с ног на шоу партнёршу и пробуется с другой.