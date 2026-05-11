  «Завести еще две собаки или оказаться на необитаемом острове одному? А на острове на сколько?» Игнатов ответил на вопросы во влоге Трусовой
Игнатов ответил на вопросы Трусовой о взаимоотношениях, ее характере и собаках.

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова опубликовала влог, в котором задает мужу – фигуристу Макару Игнатову – вопросы о самой себе.

Александра: Если бы меня задержали – как думаешь, за что? 

Макар: За хулиганство.

Александра: За какое?

Макар: Нарушение общественного порядка.

Александра: Какое?!

Макар: Какое нарушение общественного порядка? Очень громко на кого-то ругалась!

Александра: Ясно (улыбается).

Макар: Скорее всего, на меня, ха-ха.

Александра: Если я начну разговор с «только не злись», что ты подумаешь первым?

Макар: Не знаю. Ничего? Я не то чтобы сильно предугадываю что-то в разговорах. Меня вообще очень легко удивить чем-то.

Александра: Завести еще две собаки или оказаться на необитаемом острове одному?

Макар: Не, ну две собаки проще... А на необитаемом острове на сколько?

Александра: На сколько? Навсегда!

Макар: Навсегда... Не, навсегда не хочется. Тогда две собаки.

Александра: На месяцок хорошо бы, да?

Макар: На месяцок прикольно.

Александра: Даже классно было бы без нас. Он очень хочет без нас оказаться, ха-ха (обращается к камере, затем задает следующий вопрос – Спортс’’). 

За что меня невозможно не любить?

Макар: За все возможно не любить. Ой, [прозвучало] как-то странно (оба начинают смеяться  – Спортс’’).

За доброту.

Александра: Ой, да я не добрая, не надо. Придумывает каждый раз это.

Макар: А еще за скромность.

Александра: Какой мой ред флаг? Тебе, видимо, наоборот.

Макар: Ред флаг? Агрессивная.

Александра: Спасибо, блин!

Макар: Добрая, но агрессивная, ха-ха.

Александра: Дожили! Вообще классно, ха-ха. Раньше ты другое говорил. Все понятно, все ясно. После этого мы поссорились, ха-ха.

Макар: У меня вообще ред флаг ассоциируется с флагами на пляже, а я люблю волны.

Александра: Любишь биполярочку чуть-чуть, да? Добрая, но агрессивная – такой вот подбор!

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Александры Трусовой
Макар Игнатов
сборная России
Александра Игнатова (Трусова)
женское катание
Какая глупость с обеих сторон, зачем это всё???
Макар ещё глупее, чем кажется. Прямо боится не угадать правильный ответ, а то жена накажет.
Ответ Olga.t
ну, её даже ЭГТ боится, так что его вполне можно понять)
Ощущение, что Макар на пару месяцев выбрал бы необитаемый остров, точно.
Ну очень интересно. Но очень уже надоела их пиармания
Агрессивно кричит на Макара настолько, что готов оказаться на месяц на необитаемом острове?
Ответ Katerina Sunny
Шутка
Игнатов для нее идеальный муж - тихий, терпеливый, не агрессирует в ответ на ее агрессию, со всем с ней соглашается. Лучше для нее и представить нельзя.
Ответ Anneta28
любой брак по расчету так и выглядит.
Ответ alexloop
Главное, чтоб расчет был правильным.
Игнатов за женой как за каменной стеной)
Ответ agentkuper
Вряд ли найдётся такой, чтобы она была как за стеной. Её характер не позволит. Так то расцвела, лучше стала внешне.
Галлямов тогда точно что-то знал (я о подарке Галлямова на ДР Макару)
Ответ spboksana
А что подарил?
Ответ orlitza
Женские туфли, кажется...
Что я сейчас прочитала?
Нет слов. Ну и парочка.
И явно не фигуристов.
Что за ерунда? Вопросы, как и ответы "очень умные".
Ответ Адриана
Ну, журфак МГУ, не хухры-мухры:))
Кто-нибудь вообще помнит последние два года, что Макар, типа, вроде как, действующий фигурист?
Ответ Raphanus
Весь прошлый сезон Макар был в сборной и даже занял два 4-х места на этапах Гран-при. Но под конец сезона сильно сдал. Бывает. Это спорт.
Ответ Raphanus
Конечно, помним. Мы же следим за фигурным катанием. Он отлично прыгает, на вторую половину произвольной сил не хватает. Джокер ему к лицу.
