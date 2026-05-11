«Завести еще две собаки или оказаться на необитаемом острове одному? А на острове на сколько?» Игнатов ответил на вопросы во влоге Трусовой
Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова опубликовала влог, в котором задает мужу – фигуристу Макару Игнатову – вопросы о самой себе.
Александра: Если бы меня задержали – как думаешь, за что?
Макар: За хулиганство.
Александра: За какое?
Макар: Нарушение общественного порядка.
Александра: Какое?!
Макар: Какое нарушение общественного порядка? Очень громко на кого-то ругалась!
Александра: Ясно (улыбается).
Макар: Скорее всего, на меня, ха-ха.
Александра: Если я начну разговор с «только не злись», что ты подумаешь первым?
Макар: Не знаю. Ничего? Я не то чтобы сильно предугадываю что-то в разговорах. Меня вообще очень легко удивить чем-то.
Александра: Завести еще две собаки или оказаться на необитаемом острове одному?
Макар: Не, ну две собаки проще... А на необитаемом острове на сколько?
Александра: На сколько? Навсегда!
Макар: Навсегда... Не, навсегда не хочется. Тогда две собаки.
Александра: На месяцок хорошо бы, да?
Макар: На месяцок прикольно.
Александра: Даже классно было бы без нас. Он очень хочет без нас оказаться, ха-ха (обращается к камере, затем задает следующий вопрос – Спортс’’).
За что меня невозможно не любить?
Макар: За все возможно не любить. Ой, [прозвучало] как-то странно (оба начинают смеяться – Спортс’’).
За доброту.
Александра: Ой, да я не добрая, не надо. Придумывает каждый раз это.
Макар: А еще за скромность.
Александра: Какой мой ред флаг? Тебе, видимо, наоборот.
Макар: Ред флаг? Агрессивная.
Александра: Спасибо, блин!
Макар: Добрая, но агрессивная, ха-ха.
Александра: Дожили! Вообще классно, ха-ха. Раньше ты другое говорил. Все понятно, все ясно. После этого мы поссорились, ха-ха.
Макар: У меня вообще ред флаг ассоциируется с флагами на пляже, а я люблю волны.
Александра: Любишь биполярочку чуть-чуть, да? Добрая, но агрессивная – такой вот подбор!
Макар ещё глупее, чем кажется. Прямо боится не угадать правильный ответ, а то жена накажет.
Нет слов. Ну и парочка.
И явно не фигуристов.