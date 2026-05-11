Игнатов ответил на вопросы Трусовой о взаимоотношениях, ее характере и собаках.

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова опубликовала влог , в котором задает мужу – фигуристу Макару Игнатову – вопросы о самой себе.

Александра : Если бы меня задержали – как думаешь, за что?

Макар : За хулиганство.

Александра : За какое?

Макар : Нарушение общественного порядка.

Александра : Какое?!

Макар : Какое нарушение общественного порядка? Очень громко на кого-то ругалась!

Александра : Ясно (улыбается).

Макар : Скорее всего, на меня, ха-ха.

Александра : Если я начну разговор с «только не злись», что ты подумаешь первым?

Макар : Не знаю. Ничего? Я не то чтобы сильно предугадываю что-то в разговорах. Меня вообще очень легко удивить чем-то.

Александра : Завести еще две собаки или оказаться на необитаемом острове одному?

Макар : Не, ну две собаки проще... А на необитаемом острове на сколько?

Александра : На сколько? Навсегда!

Макар : Навсегда... Не, навсегда не хочется. Тогда две собаки.

Александра : На месяцок хорошо бы, да?

Макар : На месяцок прикольно.

Александра : Даже классно было бы без нас. Он очень хочет без нас оказаться, ха-ха (обращается к камере, затем задает следующий вопрос – Спортс’’).

За что меня невозможно не любить?

Макар : За все возможно не любить. Ой, [прозвучало] как-то странно (оба начинают смеяться – Спортс’’).

За доброту.

Александра : Ой, да я не добрая, не надо. Придумывает каждый раз это.

Макар : А еще за скромность.

Александра : Какой мой ред флаг? Тебе, видимо, наоборот.

Макар : Ред флаг? Агрессивная.

Александра : Спасибо, блин!

Макар : Добрая, но агрессивная, ха-ха.

Александра : Дожили! Вообще классно, ха-ха. Раньше ты другое говорил. Все понятно, все ясно. После этого мы поссорились, ха-ха.

Макар : У меня вообще ред флаг ассоциируется с флагами на пляже, а я люблю волны.

Александра : Любишь биполярочку чуть-чуть, да? Добрая, но агрессивная – такой вот подбор!