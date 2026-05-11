64

«Не опасаюсь, что скандалы вокруг Лены и ее мамы могут меня задеть». Авербух подтвердил, что поставит программу Костылевой

Авербух: не опасаюсь, что скандалы вокруг Костылевой и ее мамы могут меня задеть.

Хореограф Илья Авербух подтвердил, что поставит новую произвольную программу фигуристке Елене Костылевой.

14-летняя Костылева является двукратной чемпионкой России среди юниорок.

«Да, я буду ставить произвольную программу Елене Костылевой. Штаб Яны Рудковской и Евгения Плющенко обратился ко мне, так и началось сотрудничество. Лена – талантливая девочка, а мне всегда интересно работать с талантливыми людьми. Посмотрим, что получится. Послезавтра планируем приступить к совместной работе.

Не опасаюсь, что скандалы вокруг Лены и ее мамы могут меня задеть. Я сделаю свою программу, и вперед – пусть у Костылевой все будет хорошо. Так что не опасаюсь ничего», – сказал Авербух.

Ранее сообщалось, что короткую программу Костылевой под музыку «Болеро» поставит Иван Букин.

Глядите! Плющенко носит на руках Костылеву – после разрыва и скандалов с мамой

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
logoЕлена Костылева
logoженское катание
Ирина Костылева
logoИлья Авербух
logoЕвгений Плющенко
logoсборная России
logoЯна Рудковская
64 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Штаб Яны Рудковской...😒
Мда
Ответ Ева Винер
Штаб Яны Рудковской...😒 Мда
Дааа, прям кровь из глаз полилась
Ответ Ева Винер
Штаб Яны Рудковской...😒 Мда
Мда, устами Авербуха, как говорится😆, мозг не успел остановить рот, а подсознание выдало😄
"Штаб Яны Рудковской"! О как!
Ответ Адриана
"Штаб Яны Рудковской"! О как!
Тоже обратил внимание на этот пассаж. ))
Ответ Адриана
"Штаб Яны Рудковской"! О как!
Он наконец-то раскрыл все карты. ))
Но на всякий случай охрану найму...подумал Авербух.
Спалил контору. Штаб Яны Рудковской. А Плющ так, просто мимо проходил)))
Ответ viktorpavlov70
Спалил контору. Штаб Яны Рудковской. А Плющ так, просто мимо проходил)))
Что значит мимо?! Тоже штабной 💪
Видать с заказами туго. Развелось потановщиков, некуда бедному еврею податься 😁
Ну так с Авербухом понятно всё: ему главное - деньги получить за программу, а дальше хоть трава ни расти. И он уже эту схему отработал на "разговорах с небом" в прошлом году
Ответ AgentSM
Ну так с Авербухом понятно всё: ему главное - деньги получить за программу, а дальше хоть трава ни расти. И он уже эту схему отработал на "разговорах с небом" в прошлом году
Да уж...
И неважно, что разговор с небом не получился, главное оплата на карточку пришла. А дальше уже чужие проблемы.
Ответ AgentSM
Ну так с Авербухом понятно всё: ему главное - деньги получить за программу, а дальше хоть трава ни расти. И он уже эту схему отработал на "разговорах с небом" в прошлом году
Главное - успеть поставить программу, деньги желательно предоплатой взять, и успеть сбежать от разъяренной мамаши.
Авербух дважды сказал "не опасаюсь", повторившись, - значит, опасается он на уровне подсознания, всё-таки...
Ответ Сергей Горшт
Авербух дважды сказал "не опасаюсь", повторившись, - значит, опасается он на уровне подсознания, всё-таки...
Ну да, иначе чего бы оправдываться и комментировать. Он же ставил куче народу и никого никогда не комментировал.
Все-таки в подсознании сидит опаска-то,но денег хочется😂
Ответ Наталия Васина
Ну да, иначе чего бы оправдываться и комментировать. Он же ставил куче народу и никого никогда не комментировал. Все-таки в подсознании сидит опаска-то,но денег хочется😂
По всему выходит, что именно деньги толкнули Изяславича на сей "подвиг" постановки пп для дочери скандальной Ирины Костылевой...
Как говорил Джон Сильвер о перспективах этого сотрудничества, живые позавидуют мёртвым.
"Я сделаю свою программу, и вперед – пусть у Костылевой все будет хорошо".
Перевожу: Меня пригласили, я осуществлю постановку, получу законный свой гонорар, а дальше - делайте что хотите, катитесь куда хотите, мне монопенисуально.
Илья довольно четко выразил свое отношение к "штапу Яны Рудковской")) И хотя обычно хореографы не индифферентны к своим постановкам, в данном случае - это единственно правильный подход, только так можно не опасаться что запачкаешься в болоте
Федченко вот слово в слово говорила 🥲
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Татьяна Тарасова: «У Трусовой всегда был свой стиль и направление. Может, Ришо предложит ей что-то другое»
50 минут назад
«Шоу затянуло: вроде ничего особенного не делаешь, но деньги неплохие платят». Слюсаренко о периоде в Бразилии и США
сегодня, 08:23
Слюсаренко о преимуществах Перми над Москвой: «Спокойный ритм жизни, нет пробок. В Москве выходишь на улицу – и тебя сразу куда-то несут, все бегут, торопятся, куда-то опаздывают»
сегодня, 07:57
Павел Слюсаренко: «Я смотрю на подростков и понимаю, что спорт нужен – они будут при деле, а не болтаться по ТЦ и делать непонятно что. Для своих детей я выбираю жизнь в спорте, до какого-то периода точно»
сегодня, 07:53
Павел Слюсаренко: «Я очень многому научился у Тутберидзе, она невероятно сильная личность. Я максимум брал всегда от всех аксакалов, гуру фигурного катания»
сегодня, 07:25
Календарь соревнований по фигурному катанию на сезон-2026/27: юниорский Гран-при стартует в Китае в августе, взрослый Гран-при – в октябре во Франции
сегодня, 07:10
Софья Федченко: «Восстановление Горбачевой идет по плану, возможно, уже на следующей неделе она вернется на лед»
вчера, 17:50
Петр Гуменник: «Не могу назвать изменения в правилах радикальными. Все уберут самый легкий каскад, расклады от этого не поменяются»
вчера, 17:35
Петр Гуменник: «Правообладатели музыки могут преподнести неприятный сюрприз в любой момент. Теперь знаю: нужно всегда иметь запасной вариант»
вчера, 17:28
Петр Гуменник: «Драматические образы мне даются легче, но нельзя на них зацикливаться»
вчера, 17:10
Ко всем новостям
Последние новости
Маргарита Базылюк: «До сих пор не могу пересмотреть прокат на первенстве России-2025 – не помню, сколько раз упала. Даже свои хорошие прокаты не могу пересмотреть»
12 мая, 14:47
Ирина Роднина: «Не считаю, что Москва грабит регионы. Деньги, которые в нее приходят, потом распределяются по разным направлениям»
9 мая, 11:17
Мама Гуменника: «У Петра были очень сильные способности к математике. Я решила, что нужно сделать акцент на спорте — знания никуда не денутся»
4 мая, 17:36
Медведева будет ведущей балетного гала-концерта в Японии
8 апреля, 09:01
Роднина о том, за какими видами спорта ей интересно следить: «Наверное, ни за какими»
7 апреля, 14:43
Туктамышева выступила на «Русском вызове» с номером на тему токсичных отношений
4 апреля, 16:58Видео
Наталья Бестемьянова: «Было бы очень интересно увидеть соревнование между Россией и США. Это важно для развития наших спортсменов»
1 апреля, 20:48
Леонова о победе Сакамото: «Я плакала, была очень рада за нее. Это действительно прокат жизни»
28 марта, 12:11
Александр Энберт: «Сакамото – великая спортсменка. Вчерашний прокат получился особенным, эмоционально это было очень сильно»
28 марта, 11:09
Александра Трусова: «Не знаю, что меня радует сегодня больше: весеннее солнце или то, как под ним выглядит мое новое окрашивание»
25 марта, 10:49Фото
Рекомендуем