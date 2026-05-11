«Не опасаюсь, что скандалы вокруг Лены и ее мамы могут меня задеть». Авербух подтвердил, что поставит программу Костылевой
Хореограф Илья Авербух подтвердил, что поставит новую произвольную программу фигуристке Елене Костылевой.
14-летняя Костылева является двукратной чемпионкой России среди юниорок.
«Да, я буду ставить произвольную программу Елене Костылевой. Штаб Яны Рудковской и Евгения Плющенко обратился ко мне, так и началось сотрудничество. Лена – талантливая девочка, а мне всегда интересно работать с талантливыми людьми. Посмотрим, что получится. Послезавтра планируем приступить к совместной работе.
Не опасаюсь, что скандалы вокруг Лены и ее мамы могут меня задеть. Я сделаю свою программу, и вперед – пусть у Костылевой все будет хорошо. Так что не опасаюсь ничего», – сказал Авербух.
Ранее сообщалось, что короткую программу Костылевой под музыку «Болеро» поставит Иван Букин.
Глядите! Плющенко носит на руках Костылеву – после разрыва и скандалов с мамой
Мда
И неважно, что разговор с небом не получился, главное оплата на карточку пришла. А дальше уже чужие проблемы.
Все-таки в подсознании сидит опаска-то,но денег хочется😂
Перевожу: Меня пригласили, я осуществлю постановку, получу законный свой гонорар, а дальше - делайте что хотите, катитесь куда хотите, мне монопенисуально.
Илья довольно четко выразил свое отношение к "штапу Яны Рудковской")) И хотя обычно хореографы не индифферентны к своим постановкам, в данном случае - это единственно правильный подход, только так можно не опасаться что запачкаешься в болоте