«Не опасаюсь, что скандалы вокруг Лены и ее мамы могут меня задеть». Авербух подтвердил, что поставит программу Костылевой

Хореограф Илья Авербух подтвердил, что поставит новую произвольную программу фигуристке Елене Костылевой .

14-летняя Костылева является двукратной чемпионкой России среди юниорок.

«Да, я буду ставить произвольную программу Елене Костылевой. Штаб Яны Рудковской и Евгения Плющенко обратился ко мне, так и началось сотрудничество. Лена – талантливая девочка, а мне всегда интересно работать с талантливыми людьми. Посмотрим, что получится. Послезавтра планируем приступить к совместной работе.

Не опасаюсь, что скандалы вокруг Лены и ее мамы могут меня задеть. Я сделаю свою программу, и вперед – пусть у Костылевой все будет хорошо. Так что не опасаюсь ничего», – сказал Авербух.

Ранее сообщалось, что короткую программу Костылевой под музыку «Болеро» поставит Иван Букин.

