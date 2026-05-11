Распался канадский танцевальный дуэт Марджори Лажуа – Закари Лага. Они выступали вместе 15 лет

Распался канадский танцевальный дуэт Марджори Лажуа – Закари Лага.

Канадский дуэт в танцах на льду Марджори Лажуа и Закари Лага распался.

«Спустя 15 лет это закончилось. Спасибо всем, кто поддерживал и верил в нас все эти годы. Спасибо, Зак, за путь, который мы прошли вместе.

Важно по-настоящему любить то, чем ты занимаешься. Когда ты увлеченный, искренний и следуешь своим ценностям, все возможно.

Да, это конец большой главы, но также и начало будущего, которого я с нетерпением жду», – написала Марджори в соцсети.

Лажуа и Лага – чемпионы мира среди юниоров 2019 года. На взрослом уровне дважды становились бронзовыми призерами чемпионата четырех континентов (2023, 2025), брали медали на этапах Гран-при. Их лучший результат на ЧМ – 5-е место (2024).