Распался канадский танцевальный дуэт Марджори Лажуа – Закари Лага. Они выступали вместе 15 лет

«Спустя 15 лет это закончилось. Спасибо всем, кто поддерживал и верил в нас все эти годы. Спасибо, Зак, за путь, который мы прошли вместе.

Важно по-настоящему любить то, чем ты занимаешься. Когда ты увлеченный, искренний и следуешь своим ценностям, все возможно.

Да, это конец большой главы, но также и начало будущего, которого я с нетерпением жду», – написала Марджори в соцсети.

Лажуа и Лага – чемпионы мира среди юниоров 2019 года. На взрослом уровне дважды становились бронзовыми призерами чемпионата четырех континентов (2023, 2025), брали медали на этапах Гран-при. Их лучший результат на ЧМ – 5-е место (2024). 

Источник: инстаграм Марджори Лажуа
Шок в шоке. Думалось, что они станут лидерами канадской сборной в новом олимпийском цикле и будут бороться за медали на ЧМ и ОИ!
Ответ gold-for-zagitova
Да, неожиданно...
Ответ gold-for-zagitova
Так вроде Гиллес-Пуарье остаются?
Все никак не приду в себя от этой новости. 15 лет вместе, такие талантливые, легкие, катучие. И перспективы же открывались хорошие в новом ОИ цикле. Ну почему так? Плачу.
Ответ Бетси Тверская
Устали ждать очередь.
Ответ Karlena
Так она как раз должна была продвинуться. Для них сейчас должен был начаться новый виток в карьере, с совсем другими перспективами. Перспектива стать первой парой страны в ближайшее время - ну не думаю я, что Поль с Пайпер останутся на весь ОИ цикл, если вдруг и не завершат прям сейчас. Все очень странно. И грустно.
Прям вторые Ильиных-Кацалапов, только перед ними все дороги открылись, стали бы первым номером в новом сезоне - а они взяли и разбежались.
Одна из немногих партнерш с хорошим коньком.
Не везет канадским танцам.
Невероятно жаль. Эта пара сильнее Зингас/Колесник, несмотря на протекции в пользу последних. Став первой парой, ЛЛ, при наличии сильного штаба, завоевали бы авторитет. Они очень гармонично смотрелись, столько лет вместе, большие мастера конька. Что же случилось...
Неожиданное решение. Непонятно, что могло послужить причиной - не совсем удачный сезон не может перечеркнуть 15 лет совместной работы и перспективу в ближайшем будущем быть первым номером крупнейшей сборной.
В Канаде ещё что то не распалось?
Ответ Лемур
У них осталось три скатанные танцевальные пары. Из которых одна - двухкратные национальные чемпионы по юнирам будут проводить первый сезон по взрослым.
Ответ Лемур
Теперь будут уговаривать остаться ещё не цикл Гиллес-Пуарье, иначе танцев в Канаде не останется
Ой, дурные какие. 15 лет быть вместе, через столько всего пройти и... Я понимаю, после пятого места на ЧМ 2024 падали результаты, ЧМ 2025- седьмые, ЧМ 2026- девятые, если бы ещё были Чок -Бэйтс и Гиньяр-Фабри на чемпионате, были бы одиннадцатыми, скорее всего, и встряска была нужна, но можно было поменять штаб, постановщиков всё что угодно, но только не расходиться. Конечно мы не знаем, может это какие-то межличностные отношения ещё наложились на всё вышеперечисленное, но мне искренне жаль, что они приняли такое решение.
Оч странно, лучший сезон. Гиллесы освободили место первой пары. Казалось бы. О чем еще мечтать, работайте. Пьедестал вот он, уже рядом.
Ответ qdmn9rmcrv
Они вроде бы остаются
Это что же должно было произойти, чтобы разойтись перед началом сезона, в котором вы становитесь первым номером одной из сильнейших фигурнокатательных федераций мира? Недоумеваю. Может ещё одумаются...
Ответ Kritichnaya
Новая партнёрша нарисовалась, кореянка.
Это можно было предположить, на фоне неудачного сезона и в противовес судейского успеха Колесников. Только из этого сообщения не совсем понятно, будут ли они продолжать карьеру но с другими партнерами?
Ответ Ида Минкус-Чабакова
Вот и у меня возник этот же вопрос. И буквально накануне пришла в голову мысль: а что, если бы они выступали с разными партнерами... И вот тебе раз... Очень бы хотелось, чтобы новое будущее, о котором говорит Марджори, было успешным для обоих партнеров, и чтобы оно все же по большей части касалось любительского спорта и соревнований в нем (заявляю об этом совершенно эгоистично, по-болельщечески)).
Ответ Ида Минкус-Чабакова
Они оба планируют продолжать.
Есть вариант Зака с Ханной
