Костылева в новой короткой программе будет кататься под «Болеро». Программу поставил Иван Букин

Фигуристка Елена Костылева в следующем сезоне будет исполнять короткую программу под «Болеро» Мориса Равеля.

Об этом сообщила ее мать Ирина Костылева.

Короткую программу 14-летней спортсменке поставил Иван Букин. Ранее сообщалось, что постановщиком произвольной программы станет Илья Авербух.

«Ну, раз просочилась информация с катка «Ангелов», придется раньше времени раскрыть секрет. Хотя я удивлена тому, что это не открылось еще раньше, в начале апреля.

Постановщик программы вернулся с мастер классов в Мексике (подсказка). И уже на следующий день приехал в «Ангелы Плющенко» ставить Лене короткую программу. Очень удивлена, что не слили раньше.

Ладно. Не получилось до контрольных прокатов оставить все в секрете. Музыку Евгений Викторович и Лена выбрали гораздо раньше, еще в феврале. Это Равель «Болеро».

Слушали музыку на тренировках. Лена двигалась под нее. Думали. Кто сможет поставить интересно? Без уже «классических» ногомахов под нее. Мы с Леной пересмотрели много исполнителей «Болеро», но самый запоминающийся прокат, это Торвилл – Дин.

Короткую программу на сезон-2026/27 под музыку Равеля Лене поставил Иван Букин. Знакомство Лены с Иваном и работа по постановке – это глоток чего-то нового для Лены. Иван фантастический катальщик, интересный постановщик.

Теперь будем ждать дальнейшей работы по программе. Поставлен только костяк. Будут добавлять хорео. Мне очень интересен конечный результат. Жду с нетерпением. Хочется увидеть эту программу полностью. Хорошо выкатанную и образе.

У меня есть идеи по костюму. Но жду предложения от дизайнера, который будет шить костюм. Вдруг будет что-то сногсшибательное.

Лена и Иван уже работали над короткой программой, как штаб Левы Лазарева анонсировал музыку – «Болеро». Это же классно, что два таких замечательных спортсмена, два двукратных чемпиона России по юниорам двух последних сезонов, не договариваясь, выбрали одну и ту же музыку.

Это просто фантастика. Мне кажется, Лена и Лев очень похожи (даже внешне). И характером, и талантом. Вот им и нравится одна музыка», – написала Ирина Костылева в чате своего телеграм-канала. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: чат телеграм-канала Ирины Костылевой
Мать моя женщина.
Абсолютно не восприимчивая к музыке спортсменка и Болеро.
Это будет покруче леди гаги.
Ну ладно мамЫра под градусом, остальные то куда смотрят. Ваня Букин тебя как в жто затащили?
Ответ Простой любитель ФК
Гага на самом деле хороший вариант. Если бы не возраст Лены. А так - конечно, гораздо лучше Болеро.
Ответ Простой любитель ФК
Комментарий скрыт
🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️
Комментировать тол ко портить.
Не забудьте Роксэн в произвольной.
Ответ Ostinato
Странно, что еще никто не додумался сделать Роксен и в короткой и в произвольной, допустим, в разных каверах)) То то бы веселья добавили в сезон.
Ответ Inary
И Азнавура надо. Давно не слышали.
Да уж, мамыра и Торвилл с Дином вспомнила, и Лазарева приплела.
На самом деле в женской одиночке, особенно учитывая возраст спортсменки, в первую очередь будет вспоминаться "Болеро" Камилы. Сумеет ли деревянный Ленусёк подойти хотя бы на десяток шагов к этому исполнению?
Ответ Ir_rish
Подойти или даже подползти - это вряд ли, а вот то, что они движений разных из программы Валиевой надергают - в этом сомнений нет
Ответ Ir_rish
Погодите.. Скоро дух Сони Хени во сне к маман явится. И будет умолять разрешить ей хотя бы коньки Леночке зашнуровывать!!!!
Слабо представляю пока Лену в Болеро - где критически важны ритм, музыкальность, чёткая структура. Там ну никак нельзя выкатываться из программы на пять секунд и добавлять перчаточные хорео элементы. Скачок от Леди Гаги до Болеро произошел как-то слишком резко))
Ответ Yasenka
Если поправление перчаток делать в ритм и несколько раз, то можно выдавать за оригинальный неизбитый хореоакцент)
Ответ Yasenka
ну может в этом и цель выборв?...
Болеро! Потрясающе! Это же так свежо и неизбито! Так и вижу Костылеву, едущую по кругу и дергающую перчатки- и всё быстрее, быстрее.
Ответ ElenaTiurina
Можно внести новинку - подтягивать колготки
Я, честно говоря, и к Болеро Лазарева отношусь скептически.... Далось им Болеро это....
Ответ .,
Ну так... Готовятся к ОИ. Потом Лева с Леной покажут на показательных ОИ 2030 совместное болеро.
Ваня, ну какое болеро спортсменке, которая вообще не слышит музыку?
Ответ Тотли Тауэрс
Ване заплатили, Ваня сделал. Не его ж идея, а Плющенко. А вот что мы увидим в сезоне- будет любопытно посмотреть. Девочка ж который год выкатывается из музыки и в принципе игнорирует акценты ради более удобных заездов на прыжки. А тут Болеро надо катать.
Ответ Тотли Тауэрс
Почему-то до прихода в АП Лена слышала музыку. Может дело совсем в другом? При постановке программ хореографы не учитывали длинные заходы на прыжки, из-за которых Лена выбивалась из тайминга?
"Болеро" уже затёрли до дыр - кто только под него не катался. Ну а то, что у мамы есть идеи костюма, вообще пугает)) Знаем мы ее идеи)
Воротит от энтузиазма этой дамы) вроде кто только не катался под эту музыку, но очевидно же как они в ТШТных удачах копаются, Ленины программы невероятно вторичны, как будто кто-то очень жадный думает, что если фишки из разных чужих прокатов в один запихнуть, то это будет гениально, в прошлом году даже стартовый выстрел из короткой убить Билла БК, Лена в одно лицо отыгрывала)))
Все же в ФК низкий уровень музыкального образования. Столько есть интересной музыки, и среди классики тоже, которую не брали ни разу. Но нет же, Болеро и "интрига". Что может ЕК показать в Болеро? Но есть и плюсы - это короткая, а не произвольная. Нам на 2 минуты меньше мучиться, а ЕК на меньшее время выкатится из программы, не успеет накопить большое отставание.
«Шоу затянуло: вроде ничего особенного не делаешь, но деньги неплохие платят». Слюсаренко о периоде в Бразилии и США
7 минут назад
Слюсаренко о преимуществах Перми над Москвой: «Спокойный ритм жизни, нет пробок. В Москве выходишь на улицу – и тебя сразу куда-то несут, все бегут, торопятся, куда-то опаздывают»
33 минуты назад
Павел Слюсаренко: «Я смотрю на подростков и понимаю, что спорт нужен – они будут при деле, а не болтаться по ТЦ и делать непонятно что. Для своих детей я выбираю жизнь в спорте, до какого-то периода точно»
51 минуту назад
Павел Слюсаренко: «Я очень многому научился у Тутберидзе, она невероятно сильная личность. Я максимум брал всегда от всех аксакалов, гуру фигурного катания»
сегодня, 07:25
Календарь соревнований по фигурному катанию на сезон-2026/27: юниорский Гран-при стартует в Китае в августе, взрослый Гран-при – в октябре во Франции
сегодня, 07:10
Софья Федченко: «Восстановление Горбачевой идет по плану, возможно, уже на следующей неделе она вернется на лед»
вчера, 17:50
Петр Гуменник: «Не могу назвать изменения в правилах радикальными. Все уберут самый легкий каскад, расклады от этого не поменяются»
вчера, 17:35
Петр Гуменник: «Правообладатели музыки могут преподнести неприятный сюрприз в любой момент. Теперь знаю: нужно всегда иметь запасной вариант»
вчера, 17:28
Петр Гуменник: «Драматические образы мне даются легче, но нельзя на них зацикливаться»
вчера, 17:10
Александра Бойкова: «Скалы «Семь сестер» – место, которое однозначно стоит посетить! Чувство свободы, неземной красоты вокруг и полное умиротворение»
вчера, 16:35Фото
