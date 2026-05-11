Костылева в новой короткой программе будет кататься под «Болеро». Программу поставил Иван Букин

Костылева в новом сезоне будет исполнять короткую программу под «Болеро».

Фигуристка Елена Костылева в следующем сезоне будет исполнять короткую программу под «Болеро» Мориса Равеля.

Об этом сообщила ее мать Ирина Костылева.

Короткую программу 14-летней спортсменке поставил Иван Букин . Ранее сообщалось, что постановщиком произвольной программы станет Илья Авербух.

«Ну, раз просочилась информация с катка «Ангелов», придется раньше времени раскрыть секрет. Хотя я удивлена тому, что это не открылось еще раньше, в начале апреля.

Постановщик программы вернулся с мастер классов в Мексике (подсказка). И уже на следующий день приехал в «Ангелы Плющенко» ставить Лене короткую программу. Очень удивлена, что не слили раньше.

Ладно. Не получилось до контрольных прокатов оставить все в секрете. Музыку Евгений Викторович и Лена выбрали гораздо раньше, еще в феврале. Это Равель «Болеро».

Слушали музыку на тренировках. Лена двигалась под нее. Думали. Кто сможет поставить интересно? Без уже «классических» ногомахов под нее. Мы с Леной пересмотрели много исполнителей «Болеро», но самый запоминающийся прокат, это Торвилл – Дин.

Короткую программу на сезон-2026/27 под музыку Равеля Лене поставил Иван Букин. Знакомство Лены с Иваном и работа по постановке – это глоток чего-то нового для Лены. Иван фантастический катальщик, интересный постановщик.

Теперь будем ждать дальнейшей работы по программе. Поставлен только костяк. Будут добавлять хорео. Мне очень интересен конечный результат. Жду с нетерпением. Хочется увидеть эту программу полностью. Хорошо выкатанную и образе.

У меня есть идеи по костюму. Но жду предложения от дизайнера, который будет шить костюм. Вдруг будет что-то сногсшибательное.

Лена и Иван уже работали над короткой программой, как штаб Левы Лазарева анонсировал музыку – «Болеро». Это же классно, что два таких замечательных спортсмена, два двукратных чемпиона России по юниорам двух последних сезонов, не договариваясь, выбрали одну и ту же музыку.

Это просто фантастика. Мне кажется, Лена и Лев очень похожи (даже внешне). И характером, и талантом. Вот им и нравится одна музыка», – написала Ирина Костылева в чате своего телеграм-канала.