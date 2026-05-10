Алиса Лью: «Мне удается сохранять почву под ногами благодаря постоянному общению с друзьями, терапии, музыке и фигурному катанию»

Лью: сохранять почву под ногами мне помогают друзья, терапия и фигурное катание.

Американская фигуристка Алиса Лью рассказала, как изменилась ее жизнь после победы на Олимпийских играх в Милане.

– Кем вы хотели стать, когда вырастете, и как это соотносится с тем, где вы сейчас?

– Я мечтала о множестве профессий и жизненных путей. Я хотела быть дизайнером одежды, актрисой, а затем — морским биологом. На самом деле я искала способ самовыражения, свою отдушину. Прямо сейчас фигурное катание — это мой способ самовыражения, и я очень этим довольна.

– Есть ли у вас привычки, заложенные в раннем детстве, которым вы приписываете свой нынешний успех?

– Подход моего отца к еде оказал огромное влияние на меня и мои успехи. Как типичный азиатский родитель, он всегда кормил меня и приговаривал: «Съешь все, что лежит на тарелке». Я ем много белка и много фруктов — это действительно полезно для души».

– Как изменилась ваша жизнь после Олимпиады и что планируете делать дальше?

– Это было безумие. Но мне все же удавалось делать небольшие перерывы. Сразу после Игр я взяла пять дней отдыха и провела их с друзьями. Я отказывалась от всех интервью, съемок и других запросов. Но потом начался настоящий хаос. В моей жизни случилось много того, что было впервые: мой первый модный показ, первый музыкальный клип, первая церемония награждения. Столько всего происходит! Сейчас я в туре, а дальше — еще больше шоу!

– Глядя на этот сумасшедший вихрь событий после Олимпиады, как вы себя чувствуете? Как вам удается сохранять почву под ногами и справляться со всеми этими переменами и успехом?

– С этим тяжело совладать, но я справляюсь благодаря постоянному общению с друзьями, терапии, музыке и катанию. Фигурное катание действительно помогает мне сохранять равновесие. Каждый раз, когда я выхожу на лед, я сразу чувствую: «Я здесь, в моменте», – сказала Лью.