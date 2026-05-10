  • Алиса Лью: «Мне удается сохранять почву под ногами благодаря постоянному общению с друзьями, терапии, музыке и фигурному катанию»
Алиса Лью: «Мне удается сохранять почву под ногами благодаря постоянному общению с друзьями, терапии, музыке и фигурному катанию»

Американская фигуристка Алиса Лью рассказала, как изменилась ее жизнь после победы на Олимпийских играх в Милане.

– Кем вы хотели стать, когда вырастете, и как это соотносится с тем, где вы сейчас?

– Я мечтала о множестве профессий и жизненных путей. Я хотела быть дизайнером одежды, актрисой, а затем — морским биологом. На самом деле я искала способ самовыражения, свою отдушину. Прямо сейчас фигурное катание — это мой способ самовыражения, и я очень этим довольна.

– Есть ли у вас привычки, заложенные в раннем детстве, которым вы приписываете свой нынешний успех?

– Подход моего отца к еде оказал огромное влияние на меня и мои успехи. Как типичный азиатский родитель, он всегда кормил меня и приговаривал: «Съешь все, что лежит на тарелке». Я ем много белка и много фруктов — это действительно полезно для души».

– Как изменилась ваша жизнь после Олимпиады и что планируете делать дальше?

– Это было безумие. Но мне все же удавалось делать небольшие перерывы. Сразу после Игр я взяла пять дней отдыха и провела их с друзьями. Я отказывалась от всех интервью, съемок и других запросов. Но потом начался настоящий хаос. В моей жизни случилось много того, что было впервые: мой первый модный показ, первый музыкальный клип, первая церемония награждения. Столько всего происходит! Сейчас я в туре, а дальше — еще больше шоу!

– Глядя на этот сумасшедший вихрь событий после Олимпиады, как вы себя чувствуете? Как вам удается сохранять почву под ногами и справляться со всеми этими переменами и успехом?

– С этим тяжело совладать, но я справляюсь благодаря постоянному общению с друзьями, терапии, музыке и катанию. Фигурное катание действительно помогает мне сохранять равновесие. Каждый раз, когда я выхожу на лед, я сразу чувствую: «Я здесь, в моменте», – сказала Лью.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Gold House
...и препаратам, выписанным в рамках ТИ
Комментарий скрыт
"Разных препаратов" надо КАПСОМ писать, чтоб все обморок от возмущения попадали, куда всем этим разным безрецептурным препаратам вместе с ТМЗ, до святого Риталина, запрещённого в России даже при наличии рецепта от психиатра?
Чем дальше, тем больше раздражает эта нечесаная звезда, которой в нормальной конкуренции не светило бы ни-че-го.
Вообще, ФК в США в 90е было настолько популярным. А после 2002 пошел конкретный спад. Надо было как то возвращать бабки… вот придумали как сделать сборную США «лучшей в мире» снова. Деньги не пахнут
Комментарий скрыт
Нормальная конкуренция это кто? Петросян там была. А еще кто? Двоеглазова по возрасту не проходит. Фролова думаете Алису Лью бы сделала, или Мура?
Терапия - залог довольной моськи.
вся прямая речь Алиски - одно сплошное статусное клише: искала способ самовыражения, свою отдушину, фигурное катание — это мой способ самовыражения, я здесь, в моменте. Загитову напомнила) такие же бессмысленные инстаграмные штампы, за которыми - пустота
Только Алиса "делает все налегке и не готовясь берёт медали", а Алиночка "безызбежно пишет дипломы". Не перепутайте!)))
Терапии?
Бедные зумеры, уже никак без постороннего человека в себе разобраться не могут.
Ну нужен же девушкам посторонний человек, который скажет: во всем виновата ваша мать!
лучше как бумера водкой заливать?))
У нее ведь наверняка сдвг?
Он самый. И не скрывает.
Тогда не удивительно, чего она всегда лыбится) на 💊 каждый может
Такое чувство,что она вечно под чем-то...
А теперь она везде востребована, - вот что ТИ-препараты животворящие делают!..
Ну тут ещё флаг играет роль
Продолжают настойчиво продвигать мысль о том, что она типа просто мимо катка проходила на всех мс, и вдруг решила самовыразиться, найти отдушину, получить удовольствие....Всё, что она показывала, особенно в последнее время после возвращения, такой же неимоверный труд, ограничения и дисциплина. По-другому не бывает в большом спорте. Каталась бы только ради удовольствия где-нибудь на городских катках, не стала бы той, кем сейчас является. Иногда большой спорт действительно приносит огромное удовольствие...Ещё бы, в её-то сегодняшнем положении) Прозябая сезонами далеко от пьедестала, вряд ли на таком позитиве была....хоть как самовыражаясь...
Так может и не стоит прикидываться, что ОИ были легкой прогулкой? Поменьше фальши, ноги же сношены в синяках от коньков на фото. Врать то зачем?
Она нигде не говорит что это была легкая прогулка, просто сама контролирует тренировочный процесс. ей не нужен крепкий член тренерши в заднице и напольные весы чтобы тренироваться. Она никому ничего не должна, кроме миллиона своему бате который в нее вложился.
5 мая, 08:25Фото
4 мая, 08:11Фото
Малинин о неудаче в Милане-2026: «Я не смог поехать туда ради себя. Мне нужно было отодвинуть чужие ожидания на задний план»
сегодня, 06:46
Илья Малинин может взять паузу в карьере: «Мне бы хотелось немного отдохнуть от фигурного катания»
сегодня, 06:18
Агенауэр о распаде дуэта Лажуа – Лага: «Они очень разные и не были на одной волне – в художественном плане, в своем видении. Не было настоящего коннекта»
вчера, 20:09
Старр Эндрюс и Даниил Паркман образовали спортивную пару
вчера, 19:27Фото
Песков о ледовом шоу Навки «Дневник памяти»: «Восхитительно, я прорыдал час. Это то, как надо память о войне передавать молодым поколениям»
вчера, 16:34
Гуменник прилетел в США на стажировку к Рафаэлю Арутюняну
вчера, 16:21
Лакерник о Ришо: «Нельзя ставить бесконечное количество программ, просто не хватит мыслей. Пока Бенуа справлялся, а как будет дальше – посмотрим»
вчера, 13:59
Ришо после прибытия в Россию выложил совместное фото с Мишиным и Семененко
вчера, 13:54Фото
Татьяна Тарасова: «В последние годы нет стран, которые к нам нормально относятся. Для нас сейчас важна новость, будем ли мы выступать, но, похоже, нам не спешат сообщить»
вчера, 11:56
42-летняя Стеллато-Дудек пробует встать в пару с О’Ши (The Skating Lesson)
вчера, 11:12
Ирина Роднина: «Не считаю, что Москва грабит регионы. Деньги, которые в нее приходят, потом распределяются по разным направлениям»
9 мая, 11:17
Мама Гуменника: «У Петра были очень сильные способности к математике. Я решила, что нужно сделать акцент на спорте — знания никуда не денутся»
4 мая, 17:36
Медведева будет ведущей балетного гала-концерта в Японии
8 апреля, 09:01
Роднина о том, за какими видами спорта ей интересно следить: «Наверное, ни за какими»
7 апреля, 14:43
Туктамышева выступила на «Русском вызове» с номером на тему токсичных отношений
4 апреля, 16:58Видео
Наталья Бестемьянова: «Было бы очень интересно увидеть соревнование между Россией и США. Это важно для развития наших спортсменов»
1 апреля, 20:48
Леонова о победе Сакамото: «Я плакала, была очень рада за нее. Это действительно прокат жизни»
28 марта, 12:11
Александр Энберт: «Сакамото – великая спортсменка. Вчерашний прокат получился особенным, эмоционально это было очень сильно»
28 марта, 11:09
Александра Трусова: «Не знаю, что меня радует сегодня больше: весеннее солнце или то, как под ним выглядит мое новое окрашивание»
25 марта, 10:49Фото
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
11 марта, 12:41
