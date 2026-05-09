Ирина Роднина: «Трусова заслуживает уважения за то, что захотела вернуться в фигурное катание. Но не факт, что четверные будут получаться на соревнованиях»
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о намерении Александры Игнатовой (Трусовой) вернуться в спорт.
«Трусова заслуживает уважения за то, что захотела вернуться в фигурное катание, восстановила прыжки. Это не так просто, как кажется. Хорошо, если она выступит на соревнованиях в следующем сезоне.
О перспективах можно будет судить только после официальных прокатов. Потому что шоу и тренировки – это одно, а полноценные соревновательные программы – другое. Сейчас она чисто прыгает на шоу. Но не факт, что четверные у Трусовой будут получаться и на соревнованиях», – сказала Роднина
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Советский спорт
Вы, Ирина Константиновна, все равно ничего не увидите, вы ж не смотрите соревнования ЖЭКов, а дальше, увы, ни Сашу, и вообще никого, не пустят.
А раньше не заслуживала? Роднина уже мысль тактично сформулировать не может.
Ну что вы придираетесь? Человек и так сквозь весь свой яд попытался сказать что-то хорошее... Уверенна: ей это было невероятно сложно 🤣
конечно не может, ведь годы уже не те, а режим скоростной многозадачности все тот же - и на кнопки вовремя нажимать и журналюгам отвечать
Продолжают ждать от Саши в следующем сезоне чего-то крышесносного...А так же сравнивать её сегодняшнюю с той, что была в 2022-м. Человек работает над тем, чтобы реально выйти и показать не просто покататься. Дайте время, а не ждите от неё всего и сразу. У нас действующие-то постоянно на качелях из сезона в сезон, когда лучше, когда спад, когда травмы... Не говоря о том, что кто-то пытается восстановиться после пропуска и недавних родов. Разумнее пожелать Саше рабочего настроя, здоровья и успешного восстановления того, что она в силах будет восстановить.
но и не факт, что и не будут не получаться, вот как возьмут и получатся) у Саши есть очень ценный опыт подниматься после поражений, она становится уверенной именно в умении соревноваться с собой
Может, если опять не потеряет чувство меры. Что мы уже видели на ои.
А что мы видели на ОИ? Саша выиграла произвольную программу, но проиграла короткую. Серебряная медаль ОИ -- прекрасный результат, особенно, если вспомнить уровень участниц той Олимпиады.
Главный хейтер ФК
Сначала пусть выйдет официально на старты а не только на открытые прокаты.)
Не колдуй. Саша в теме, ТШТ в деле.
если они получаются на шоу, причем стабильно получаются, почему вдруг они не будут получаться на соревнованиях? у нее сейчас даже триксель достаточно стабильно получается, не всегда с хорошим выездом, но докрученный, с хорошей осью
У неё вся карьера впереди.
