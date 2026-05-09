  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Ирина Роднина: «Трусова заслуживает уважения за то, что захотела вернуться в фигурное катание. Но не факт, что четверные будут получаться на соревнованиях»
32

Ирина Роднина: «Трусова заслуживает уважения за то, что захотела вернуться в фигурное катание. Но не факт, что четверные будут получаться на соревнованиях»

Роднина: не факт, что четверные у Трусовой будут получаться на соревнованиях.

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о намерении Александры Игнатовой (Трусовой) вернуться в спорт.

«Трусова заслуживает уважения за то, что захотела вернуться в фигурное катание, восстановила прыжки. Это не так просто, как кажется. Хорошо, если она выступит на соревнованиях в следующем сезоне.

О перспективах можно будет судить только после официальных прокатов. Потому что шоу и тренировки – это одно, а полноценные соревновательные программы – другое. Сейчас она чисто прыгает на шоу. Но не факт, что четверные у Трусовой будут получаться и на соревнованиях», – сказала Роднина 

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Советский спорт
logoженское катание
logoАлександра Игнатова (Трусова)
logoсборная России
logoИрина Роднина
32 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Вы, Ирина Константиновна, все равно ничего не увидите, вы ж не смотрите соревнования ЖЭКов, а дальше, увы, ни Сашу, и вообще никого, не пустят.
А раньше не заслуживала? Роднина уже мысль тактично сформулировать не может.
Ответ Marya Y
А раньше не заслуживала? Роднина уже мысль тактично сформулировать не может.
Ну что вы придираетесь? Человек и так сквозь весь свой яд попытался сказать что-то хорошее... Уверенна: ей это было невероятно сложно 🤣
Ответ Marya Y
А раньше не заслуживала? Роднина уже мысль тактично сформулировать не может.
конечно не может, ведь годы уже не те, а режим скоростной многозадачности все тот же - и на кнопки вовремя нажимать и журналюгам отвечать
Продолжают ждать от Саши в следующем сезоне чего-то крышесносного...А так же сравнивать её сегодняшнюю с той, что была в 2022-м. Человек работает над тем, чтобы реально выйти и показать не просто покататься. Дайте время, а не ждите от неё всего и сразу. У нас действующие-то постоянно на качелях из сезона в сезон, когда лучше, когда спад, когда травмы... Не говоря о том, что кто-то пытается восстановиться после пропуска и недавних родов. Разумнее пожелать Саше рабочего настроя, здоровья и успешного восстановления того, что она в силах будет восстановить.
но и не факт, что и не будут не получаться, вот как возьмут и получатся) у Саши есть очень ценный опыт подниматься после поражений, она становится уверенной именно в умении соревноваться с собой
Ответ Маргарита В Сафронова
но и не факт, что и не будут не получаться, вот как возьмут и получатся) у Саши есть очень ценный опыт подниматься после поражений, она становится уверенной именно в умении соревноваться с собой
Может, если опять не потеряет чувство меры. Что мы уже видели на ои.
Ответ Железная Леди
Может, если опять не потеряет чувство меры. Что мы уже видели на ои.
А что мы видели на ОИ? Саша выиграла произвольную программу, но проиграла короткую. Серебряная медаль ОИ -- прекрасный результат, особенно, если вспомнить уровень участниц той Олимпиады.
Главный хейтер ФК
Фильм на один раз.
Сначала пусть выйдет официально на старты а не только на открытые прокаты.)
Не колдуй. Саша в теме, ТШТ в деле.
если они получаются на шоу, причем стабильно получаются, почему вдруг они не будут получаться на соревнованиях? у нее сейчас даже триксель достаточно стабильно получается, не всегда с хорошим выездом, но докрученный, с хорошей осью
У неё вся карьера впереди.
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Тот мемный хореограф приехал в Россию – ставит программы Трусовой и другим нашим! Мы поговорили
9 мая, 20:40
Бенуа Ришо поставит короткую программу Александре Трусовой
9 мая, 12:51
Бестемьянова о желании Трусовой прыгнуть пятерной: «Это рекламный трюк абсолютно. Исполнить такой прыжок нереально»
7 мая, 20:25
Рекомендуем
Главные новости
Малинин о неудаче в Милане-2026: «Я не смог поехать туда ради себя. Мне нужно было отодвинуть чужие ожидания на задний план»
сегодня, 06:46
Илья Малинин может взять паузу в карьере: «Мне бы хотелось немного отдохнуть от фигурного катания»
сегодня, 06:18
Агенауэр о распаде дуэта Лажуа – Лага: «Они очень разные и не были на одной волне – в художественном плане, в своем видении. Не было настоящего коннекта»
вчера, 20:09
Старр Эндрюс и Даниил Паркман образовали спортивную пару
вчера, 19:27Фото
Песков о ледовом шоу Навки «Дневник памяти»: «Восхитительно, я прорыдал час. Это то, как надо память о войне передавать молодым поколениям»
вчера, 16:34
Гуменник прилетел в США на стажировку к Рафаэлю Арутюняну
вчера, 16:21
Лакерник о Ришо: «Нельзя ставить бесконечное количество программ, просто не хватит мыслей. Пока Бенуа справлялся, а как будет дальше – посмотрим»
вчера, 13:59
Ришо после прибытия в Россию выложил совместное фото с Мишиным и Семененко
вчера, 13:54Фото
Татьяна Тарасова: «В последние годы нет стран, которые к нам нормально относятся. Для нас сейчас важна новость, будем ли мы выступать, но, похоже, нам не спешат сообщить»
вчера, 11:56
42-летняя Стеллато-Дудек пробует встать в пару с О’Ши (The Skating Lesson)
вчера, 11:12
Ко всем новостям
Последние новости
Ирина Роднина: «Не считаю, что Москва грабит регионы. Деньги, которые в нее приходят, потом распределяются по разным направлениям»
9 мая, 11:17
Мама Гуменника: «У Петра были очень сильные способности к математике. Я решила, что нужно сделать акцент на спорте — знания никуда не денутся»
4 мая, 17:36
Медведева будет ведущей балетного гала-концерта в Японии
8 апреля, 09:01
Роднина о том, за какими видами спорта ей интересно следить: «Наверное, ни за какими»
7 апреля, 14:43
Туктамышева выступила на «Русском вызове» с номером на тему токсичных отношений
4 апреля, 16:58Видео
Наталья Бестемьянова: «Было бы очень интересно увидеть соревнование между Россией и США. Это важно для развития наших спортсменов»
1 апреля, 20:48
Леонова о победе Сакамото: «Я плакала, была очень рада за нее. Это действительно прокат жизни»
28 марта, 12:11
Александр Энберт: «Сакамото – великая спортсменка. Вчерашний прокат получился особенным, эмоционально это было очень сильно»
28 марта, 11:09
Александра Трусова: «Не знаю, что меня радует сегодня больше: весеннее солнце или то, как под ним выглядит мое новое окрашивание»
25 марта, 10:49Фото
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
11 марта, 12:41
Рекомендуем