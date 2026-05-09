Ирина Роднина: «Трусова заслуживает уважения за то, что захотела вернуться в фигурное катание. Но не факт, что четверные будут получаться на соревнованиях»

Роднина: не факт, что четверные у Трусовой будут получаться на соревнованиях.

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о намерении Александры Игнатовой (Трусовой) вернуться в спорт.

«Трусова заслуживает уважения за то, что захотела вернуться в фигурное катание, восстановила прыжки. Это не так просто, как кажется. Хорошо, если она выступит на соревнованиях в следующем сезоне.

О перспективах можно будет судить только после официальных прокатов. Потому что шоу и тренировки – это одно, а полноценные соревновательные программы – другое. Сейчас она чисто прыгает на шоу. Но не факт, что четверные у Трусовой будут получаться и на соревнованиях», – сказала Роднина