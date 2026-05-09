Елена Вайцеховская: «При том количестве постановок, которое ежесезонно делает Ришо, реально удачными становятся единичные работы»

«Такое ощущение, что «поставить программу у Бенуа Ришо» становится трендом, автоматически означающим успех. В моем понимании, это даже близко не так: при том количестве постановок, которое ежесезонно делает француз, реально удачными становятся единичные работы.

Собственно, и титул «Лучшего хореографа», полученного Ришо по итогам олимпийского сезона, несколько сомнителен, на мой взгляд. Самого плодовитого – согласна. Но количество это далеко не всегда знак качества.

Хотя кому-то, безусловно, может повезти больше», – написала Вайцеховская.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Елены Вайцеховской
Елена Вайцеховская
Бенуа Ришо
А в чем она не права? Мне вот у него нравится только "Матрица" для Сакамото, да и то прошло уже несколько лет..
Проги Адама и Нины этого сезона.
А так - да, большинство проходные.
Проги Сяо Хим Фа переоценены. Как и он сам.
Мне нравится хореограф Ришо, с Фа он создает настоящие шедевры. У него нетривиальный взгляд на хореографию, но Вайцеховская отчасти права - не может хореограф, даже выдающийся, ставить всем удачные программы. Такие программы как кп этого сезона у Адама, кп у Юмы, кп у Саши Селевко -это всегда штучный товар. Не знаю, почему все так накинулись на Вайцеховскую.
Во всяком случае музыку для программ всегда очень профессионально сводят, хореография также присутствует, даже по костюмам рекомендации имеются. Другое дело, что не каждый фигурист хореографически и музыкально одарен, чтобы довести замысел и предлагаемую хореографию до задуманного хореографом идеального уровня, а если добавить возможные ошибки, вот и не зазвучала постановка.
Вот без иллюзий относительно того, что у Трусовой случиться обязательно шедевр, прыгает Саша исключительно, но в остальных аспектах одарена значительно меньше, не хуже многих, но презентация и хореоспособности у Трусовой все равно не выдающиеся..
Другое дело Семенченко и КН , Ришо знает возможности этих спортсменов, ставил им уже, и успешно, сотрудничество давно планировалось, он готовился, музыку подобрал, ребята ждали и тоже готовились. Посмотрим, даже не шедевр, а хорошая крепкая программа с небанальной хореографией в любом случае отличный актив, даже если и не шедевр.
Тоже не понимаю, зачем Трусовой Ришо
Модный постановщик. Ещё ничего не поставил, а уже вон сколько написали ... Пиар.
Нет таких авторов, кто рождал бы исключительно шедевры. Чем более автор плодовит, тем больше процент проходных работ. Ну а в ФК хореографии не нужно забывать и про то, что придумать и поставить можно сколь угодно гениальное, а вот сможет ли спортсмен твою программу достойно пронести через сезон- от тебя далеко не всегда зависит.

Так что подобное критиканство, оно в целом неконструктивно. Если хореограф выдаёт хотя бы один шедевр в год- это уже невероятный успех, потому что большинство не может и этого. Если делает это год за годом- это уже считай гениальный хореограф, особенно если его проходные работы не падают ниже приличного уровня.
>Нет таких авторов, кто рождал бы исключительно шедевры.

демагогия

>Чем более автор плодовит, тем больше процент проходных работ.

бредок.
Согласна с Вайцеховской в данном конкретном кейсе, не понимаю восторгов по поводу постановок Ришо.
ПП Муравьевой от Ришо была очень средненькой (похожей на весь остальной ее репертуар).
Интересно посмотреть на результаты его работы с нашими другими фигуристами, особенно с Трусовой.
Боюсь, что Трусовой достанется прога, которую он для Муры привез.
Ох, не хотелось бы((
Всё равно хорошо нашим попробовать что-то новое, а не вериться бесконечно в собственном соку. Некоторые годами катают одно и то же.
Вот что нашла, Никита Михайлов раскритиковал работу Ришо)
в прошлом году вроде говорил

Никита Михайлов рассказывал, как работает Бенуа Ришо:

«Ставит за 3–4 дня и уезжает. Потом тренер мне говорит: «Посмотрите, пожалуйста, может что-то добавите, скажете мнение». Я высказываю свое профессиональное мнение, где можно сделать какие вещи, на что ребенок говорит: «А мне Бенуа сказал ничего не менять». Я: «Ну здесь же у тебя мало движений, здесь ты просто бежишь на перебежку, можно что-то еще». — «Нет, Бенуа сказал ничего не менять».

Слышал такое, что Бенуа оформляет бумагу либо с тренером, либо с федерацией, что, если в программе что-то меняется, он сразу вычеркивает свое имя из постановщиков. С точки зрения творчества это неправильно: ты за три дня поставил, это же не значит, что так должно остаться на весь сезон. Все-таки творчество — это более подвижная вещь. Такой формат я не поддерживаю».
Он не раскритиковал работу, он раскритировал юридическую (документную) сторону.
Никита Михайлов сказал, что ребенок сказал, что ему Бенуа сказал....
А меж тем в последнем интервью самого Бенуа Ришо есть вот такой фрагмент:
" Бенуа: Если не ошибаюсь, Соня потом немного дорабатывала программу с местным тренером. Помогите вспомнить имя – он такой же лысый, как и я.
Журналист: Николай Морошкин?
Бенуа: Да-да. И мне кажется, мы очень совпадаем с ним по творческим взглядам, он понял мою идею. Я вижу, что они занимались хореографией, но очень бережно. Я совершенно не против, когда программу развивают и улучшают. Это не изменения, это эволюция".

Получается, что сам Бенуа не против доработки его программ, если это не в ущерб изначальной идее. А перекраивать вразрез с концепцией - ну этого ни один постановщик не любит.
Что конкретно Ришо сказал ребенку и насколько корректно ребенок его понял, учитывая, что Бенуа не говорит по-русски - вопрос, на который вряд ли мы найдем достоверный ответ.
А вот тут я с Вайц согласна.
А когда у любимого ягодами штаба удачные постановки будут?
Никогда.
