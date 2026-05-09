Елена Вайцеховская: «При том количестве постановок, которое ежесезонно делает Ришо, реально удачными становятся единичные работы»
«Такое ощущение, что «поставить программу у Бенуа Ришо» становится трендом, автоматически означающим успех. В моем понимании, это даже близко не так: при том количестве постановок, которое ежесезонно делает француз, реально удачными становятся единичные работы.
Собственно, и титул «Лучшего хореографа», полученного Ришо по итогам олимпийского сезона, несколько сомнителен, на мой взгляд. Самого плодовитого – согласна. Но количество это далеко не всегда знак качества.
Хотя кому-то, безусловно, может повезти больше», – написала Вайцеховская.
А так - да, большинство проходные.
Вот без иллюзий относительно того, что у Трусовой случиться обязательно шедевр, прыгает Саша исключительно, но в остальных аспектах одарена значительно меньше, не хуже многих, но презентация и хореоспособности у Трусовой все равно не выдающиеся..
Другое дело Семенченко и КН , Ришо знает возможности этих спортсменов, ставил им уже, и успешно, сотрудничество давно планировалось, он готовился, музыку подобрал, ребята ждали и тоже готовились. Посмотрим, даже не шедевр, а хорошая крепкая программа с небанальной хореографией в любом случае отличный актив, даже если и не шедевр.
Так что подобное критиканство, оно в целом неконструктивно. Если хореограф выдаёт хотя бы один шедевр в год- это уже невероятный успех, потому что большинство не может и этого. Если делает это год за годом- это уже считай гениальный хореограф, особенно если его проходные работы не падают ниже приличного уровня.
демагогия
>Чем более автор плодовит, тем больше процент проходных работ.
бредок.
Интересно посмотреть на результаты его работы с нашими другими фигуристами, особенно с Трусовой.
в прошлом году вроде говорил
Никита Михайлов рассказывал, как работает Бенуа Ришо:
«Ставит за 3–4 дня и уезжает. Потом тренер мне говорит: «Посмотрите, пожалуйста, может что-то добавите, скажете мнение». Я высказываю свое профессиональное мнение, где можно сделать какие вещи, на что ребенок говорит: «А мне Бенуа сказал ничего не менять». Я: «Ну здесь же у тебя мало движений, здесь ты просто бежишь на перебежку, можно что-то еще». — «Нет, Бенуа сказал ничего не менять».
Слышал такое, что Бенуа оформляет бумагу либо с тренером, либо с федерацией, что, если в программе что-то меняется, он сразу вычеркивает свое имя из постановщиков. С точки зрения творчества это неправильно: ты за три дня поставил, это же не значит, что так должно остаться на весь сезон. Все-таки творчество — это более подвижная вещь. Такой формат я не поддерживаю».
А меж тем в последнем интервью самого Бенуа Ришо есть вот такой фрагмент:
" Бенуа: Если не ошибаюсь, Соня потом немного дорабатывала программу с местным тренером. Помогите вспомнить имя – он такой же лысый, как и я.
Журналист: Николай Морошкин?
Бенуа: Да-да. И мне кажется, мы очень совпадаем с ним по творческим взглядам, он понял мою идею. Я вижу, что они занимались хореографией, но очень бережно. Я совершенно не против, когда программу развивают и улучшают. Это не изменения, это эволюция".
Получается, что сам Бенуа не против доработки его программ, если это не в ущерб изначальной идее. А перекраивать вразрез с концепцией - ну этого ни один постановщик не любит.
Что конкретно Ришо сказал ребенку и насколько корректно ребенок его понял, учитывая, что Бенуа не говорит по-русски - вопрос, на который вряд ли мы найдем достоверный ответ.