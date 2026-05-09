Илья Авербух: «Фильму про Роднину не хватило продвижения. Современной аудитории гораздо ближе битва Загитовой и Медведевой»

Авербух: фильму про Роднину не хватило продвижения.

Хореограф Илья Авербух рассказал, чего, по его мнению, не хватило фильму «Роднина».

«Считаю, фильму про Роднину не хватило сильного продвижения, потому что картина получилась действительно неплохой. Но все деньги ушли в создание самого контента, и мало средств ушло на продвижение. Думаю, основная проблема в этом.

Время идет, поэтому думаю, современной аудитории битва Загитовой и Медведевой гораздо ближе для экранизации, нежели истории, которые были 50 лет назад.

Вообще спортивный байопик – практически беспроигрышная история, особенно если он хорошо и качественно сделан. «Легенда № 17» и «Движение вверх» – тому подтверждение. В таких фильмах, если все акценты правильно выстроены, то всегда внутри есть финальный катарсис, когда у зрителей ком в горле, а чемпионка все преодолевает.

Это понятная история, и если она качественно сделана, то такой фильм обречен на успех. Нужно просто сделать очень качественно и не забыть, что фильм еще нужно донести до людей», – сказал Авербух.