  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Илья Авербух: «Фильму про Роднину не хватило продвижения. Современной аудитории гораздо ближе битва Загитовой и Медведевой»
51

Илья Авербух: «Фильму про Роднину не хватило продвижения. Современной аудитории гораздо ближе битва Загитовой и Медведевой»

Авербух: фильму про Роднину не хватило продвижения.

Хореограф Илья Авербух рассказал, чего, по его мнению, не хватило фильму «Роднина».

«Считаю, фильму про Роднину не хватило сильного продвижения, потому что картина получилась действительно неплохой. Но все деньги ушли в создание самого контента, и мало средств ушло на продвижение. Думаю, основная проблема в этом.

Время идет, поэтому думаю, современной аудитории битва Загитовой и Медведевой гораздо ближе для экранизации, нежели истории, которые были 50 лет назад.

Вообще спортивный байопик – практически беспроигрышная история, особенно если он хорошо и качественно сделан. «Легенда № 17» и «Движение вверх» – тому подтверждение. В таких фильмах, если все акценты правильно выстроены, то всегда внутри есть финальный катарсис, когда у зрителей ком в горле, а чемпионка все преодолевает.

Это понятная история, и если она качественно сделана, то такой фильм обречен на успех. Нужно просто сделать очень качественно и не забыть, что фильм еще нужно донести до людей», – сказал Авербух.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
logoИлья Авербух
logoАлина Загитова
logoИрина Роднина
logoРоднина
кино
logoЕвгения Медведева
51 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Фильму про Роднину,помешала нынешняя Роднина-депутат,не видит и не хочет видеть народ героиню в нынешней приспособленке...Фильм про Фетисова ждет тот же провал,например.
Ответ Сергей Круг
Фильму про Роднину,помешала нынешняя Роднина-депутат,не видит и не хочет видеть народ героиню в нынешней приспособленке...Фильм про Фетисова ждет тот же провал,например.
Про Фетисова фильм уже был. Ещё один что ли?
Ответ Сергей Круг
Фильму про Роднину,помешала нынешняя Роднина-депутат,не видит и не хочет видеть народ героиню в нынешней приспособленке...Фильм про Фетисова ждет тот же провал,например.
Зашла в комментарии с той же мыслью, а тут ее уже озвучили!)) Я бы даже за деньги не посмотрела фильм, читая еженедельно, что несет в массы эта дама, помещенная в государственные структуры.
ну уж нет, проблема фильма не в этом.
Я рекламу этого фильма видела постоянно, но ни малейшего желания смотреть его она не вызвала- очень уж большое отторжение вызывает нынешняя Роднина.
Да плевать широкой публике на Роднину, Загитову и Медведеву вместе взятых. Бабло освоено ,фильм на полку.
"Битва" между Медведевой и Загитовой современной аудитории неинтересна уже как лет 5-6..
Ответ Gemma157
"Битва" между Медведевой и Загитовой современной аудитории неинтересна уже как лет 5-6..
От неё в ветках устали... через лет 5-10, для ностальгии, и покатит... а сейчас, когда и хайп упал, и народ устал... будет таже участь...
Фильму про Роднину помешали слабый сценарий, с кучей идиотских изменений реальности, и слабая режиссура.
Ответ Delirium
Фильму про Роднину помешали слабый сценарий, с кучей идиотских изменений реальности, и слабая режиссура.
Я из того поколения, что спортивные победы Родниной еще помню))) Честно пыталась смотреть фильм, редкостное г , с трудом меня хватило только на половину, дальше не смогла себя заставить смотреть. Вы правы, тут вообще дело не в недостатке продвижения, и даже не в отношении нынешнего " авторитета" депутатши. Там плохо всё. Даже жалко , что вот в такое деньги вбухиваются.
Ответ Elenavasilevna
Я из того поколения, что спортивные победы Родниной еще помню))) Честно пыталась смотреть фильм, редкостное г , с трудом меня хватило только на половину, дальше не смогла себя заставить смотреть. Вы правы, тут вообще дело не в недостатке продвижения, и даже не в отношении нынешнего " авторитета" депутатши. Там плохо всё. Даже жалко , что вот в такое деньги вбухиваются.
На мой взгляд там даже актёры неплохие подобраны и играли, но материал им дали очень слабый, плюс фильм, похоже, кромсали на монтаже. В общем провал режиссёрский и сценарный в первую очередь. Связной истории про людей не получилось, что особенно печально, так как и книжка есть, и даже многие герои всё ещё живы, и можно было задать вопросы.
Не было ни какой битвы Загитовой и Медведевой они всего два турнира в одном сезоне бились ЧЕ и ОИ 2018 . в сезоне 2019 они уже боролись не с друг другом а с самими собой хоть о и оказались обе на пьедестале ЧМ в Сайтаме . кстати именно за этот ЧМ можно их похвалить они преодолели ужасный сезон из провалов для меня на том ЧМ они просто героини но там уже не было борьбы с друг другом . настоящая битва была Плющенко и Ягудина .
Ответ Магомед Абдулмеджидов
Не было ни какой битвы Загитовой и Медведевой они всего два турнира в одном сезоне бились ЧЕ и ОИ 2018 . в сезоне 2019 они уже боролись не с друг другом а с самими собой хоть о и оказались обе на пьедестале ЧМ в Сайтаме . кстати именно за этот ЧМ можно их похвалить они преодолели ужасный сезон из провалов для меня на том ЧМ они просто героини но там уже не было борьбы с друг другом . настоящая битва была Плющенко и Ягудина .
Господа только что заметил опечатку , я не собирался оскорблять фигуристку Загитову , вместо Загитовой случайно опечатался потому что г и ш рядом в клавиатуре .
Год назад ,может больше прочёл слова Родниной : "Для меня Столица заканчивается третьим кольцом ,а всё что дальше -не знаю ! Как такие слова можно говорить с того кресла ,на котором она сидит по моему с 2007 г ! Считаю , что снимать худфильмы при ещё живых главных героях намечающихся по сценарию снимать ни этично ! Ни один актёр не сыграет того ,что творилось к примеру у хоккеистов с обоих сторон в головах, в сердцах и душах в игре Авангард -Локомотив в течение минуты до конца 6 матча а затем в допвремя и так же у любого спортсмена накануне старта ,перед стартом и во время выступление - этого искренне не передать актёру !
Фильм про родину очень топорный. Скучно и безлико. Мискаст полнейший. Антураж, картинка - туда же. В этом фильме плохо все. От сценария, то выпуска. Как раз еще на фоне бешеной популярности ФК и в целом любителей спорта он набрал хоть что то в прокате. Так бы не собрал ничего.
А еще ей поменьше надо говорить, как ей все неинтересно, глядишь, зрителю будет интереснее на нее смотреть.
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Дмитрий Губерниев: «Чтобы фильм про Тарасову имел самый громкий успех, там должен сыграть я. Естественно, самого себя»
4 мая, 06:45
Илья Авербух: «Удивлен, что про Тарасову до сих пор нет фильма. У меня самого были мысли снять фильм про нее, но у меня нет таких больших возможностей»
30 апреля, 14:58
Павел Колобков: «С точки зрения спортивной справедливости победа Медведевой в Пхенчхане-2018 выглядела бы более правильной»
15 апреля, 15:52
Рекомендуем
Главные новости
Малинин о неудаче в Милане-2026: «Я не смог поехать туда ради себя. Мне нужно было отодвинуть чужие ожидания на задний план»
сегодня, 06:46
Илья Малинин может взять паузу в карьере: «Мне бы хотелось немного отдохнуть от фигурного катания»
сегодня, 06:18
Агенауэр о распаде дуэта Лажуа – Лага: «Они очень разные и не были на одной волне – в художественном плане, в своем видении. Не было настоящего коннекта»
вчера, 20:09
Старр Эндрюс и Даниил Паркман образовали спортивную пару
вчера, 19:27Фото
Песков о ледовом шоу Навки «Дневник памяти»: «Восхитительно, я прорыдал час. Это то, как надо память о войне передавать молодым поколениям»
вчера, 16:34
Гуменник прилетел в США на стажировку к Рафаэлю Арутюняну
вчера, 16:21
Лакерник о Ришо: «Нельзя ставить бесконечное количество программ, просто не хватит мыслей. Пока Бенуа справлялся, а как будет дальше – посмотрим»
вчера, 13:59
Ришо после прибытия в Россию выложил совместное фото с Мишиным и Семененко
вчера, 13:54Фото
Татьяна Тарасова: «В последние годы нет стран, которые к нам нормально относятся. Для нас сейчас важна новость, будем ли мы выступать, но, похоже, нам не спешат сообщить»
вчера, 11:56
42-летняя Стеллато-Дудек пробует встать в пару с О’Ши (The Skating Lesson)
вчера, 11:12
Ко всем новостям
Последние новости
Ирина Роднина: «Не считаю, что Москва грабит регионы. Деньги, которые в нее приходят, потом распределяются по разным направлениям»
9 мая, 11:17
Мама Гуменника: «У Петра были очень сильные способности к математике. Я решила, что нужно сделать акцент на спорте — знания никуда не денутся»
4 мая, 17:36
Медведева будет ведущей балетного гала-концерта в Японии
8 апреля, 09:01
Роднина о том, за какими видами спорта ей интересно следить: «Наверное, ни за какими»
7 апреля, 14:43
Туктамышева выступила на «Русском вызове» с номером на тему токсичных отношений
4 апреля, 16:58Видео
Наталья Бестемьянова: «Было бы очень интересно увидеть соревнование между Россией и США. Это важно для развития наших спортсменов»
1 апреля, 20:48
Леонова о победе Сакамото: «Я плакала, была очень рада за нее. Это действительно прокат жизни»
28 марта, 12:11
Александр Энберт: «Сакамото – великая спортсменка. Вчерашний прокат получился особенным, эмоционально это было очень сильно»
28 марта, 11:09
Александра Трусова: «Не знаю, что меня радует сегодня больше: весеннее солнце или то, как под ним выглядит мое новое окрашивание»
25 марта, 10:49Фото
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
11 марта, 12:41
Рекомендуем